Il est temps de parler de Russell Westbrook (encore)

Nous devrions paniquer davantage à propos de Russell Westbrook. Par « nous », je veux dire vous. Je panique déjà un peu à propos de Russell Westbrook. Pour certains d’entre nous, c’est un mode de vie. Faire peur à propos de Russell Westbrook est pour moi ce que le chuchotement de cheval est pour un chuchoteur de cheval. C’est le fil qui me relie à l’essence universelle. Robert Redford ne me jouera (peut-être) jamais dans un film, mais s’il le fait, il portera un chapeau de cowboy et regardera la beauté sévère du ciel pâle du Montana pendant qu’il murmure : « 26 points… 11 passes décisives… 12 rebonds… sur 37% de tournage… mon Dieu, la création est merveilleuse.

Le reste d’entre vous, par contre ? Je ne sais pas. J’ai l’impression que nous pourrions faire monter la panique nationale d’un cran. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de panique. C’est juste doux. C’est comme si, pour garder nos métaphores enfermées dans l’univers plus vaste de Horse Whisperer, vous vous concentriez tous sur la partie du chuchotement et je me disais : « Et si nous sortions du ranch et criions à pleins poumons ? » Russell Westbrook, sans doute la star la plus controversée de l’histoire de la NBA moderne, joue dans une situation parfaitement calibrée pour amener toutes ses qualités exaspérantes, belles, autodestructrices et transcendantes à un point de crise. Il se lance dans une sorte de procès par le feu au troisième acte de l’iconoclasme radical du basket-ball, un procès qui validera toute sa carrière ou convaincra ses sceptiques qu’ils avaient toujours raison. Des actes passionnants et déroutants sont accomplis par et près de lui. S’il vous plaît, rejoignez-moi maintenant dans l’herbe de sauge, où nous crierons après quelques poulets.

Considérez: comme tous les anciens MVP qui ont atteint 30 ans sans remporter de championnat, Russ a passé sa dernière carrière obsédé par le soupçon qu’il ne décrochera jamais le gros, qu’un défaut inhérent à son jeu ou à sa personnalité le rend inapte à contribuer à une équipe titre. Dans le cas de Russ, ces soupçons se sont accrus en raison de la forte probabilité qu’ils soient exacts. Son jeu est follement inefficace; aussi capable qu’il soit de moments d’éclat incroyable, il se tient également furieusement prêt à, disons, tirer un ballon aérien de 30 pieds avec 19 secondes à jouer dans un jeu dans lequel son équipe traîne par un. Il y a tellement de façons pour un joueur de la NBA de vous faire serrer la tête ; il pourrait être le leader de carrière dans chacun d’eux. Est-il un génie ? Indéniablement ; mais il est aussi facile de le voir comme pervers, volontaire, une star pour qui chaque seau de milieu de gamme est une victoire à la Pyrrhus, un joueur éternellement du mauvais côté d’un Ça qu’il n’obtient tout simplement pas. « Pour ton bien, Tabac, je ferais/ferais tout sauf mourir », écrivait Charles Lamb en 1805. Je médite parfois sur les ironies de cette phrase pendant que je regarde les franchises de la NBA prendre de profondes bouffées de Russ au quatrième trimestre.

Et encore! Ce joueur, ce fougueux wacko-jacko de boule d’humeur tueuse de système, cette incarnation vivante de la question « Et si Ayn Rand allait au Studio 54… et que toute la piste de danse était repêchée par les SuperSonics ? » – ce mec, qui une fois a enregistré 42 triple-doubles en une seule saison, qui a le pire pourcentage de tirs à 3 points de l’histoire des êtres humains avec plus de 2 500 tentatives de niveau NBA, ce mec a été sélectionné à la main par LeBron James comme un rouage essentiel dans le machine qu’il construit pour rendre le titre à Los Angeles.

Je suis désolé, quoi?

Imaginez-moi dans une veste de camionneur doublée de peau de mouton Robert Redford, regardant stoïquement la majesté de l’Occident alors que mon visage commence à faire des gribouillis tentaculaires à la Beetlejuice.

Je veux dire, c’est parfait. Terrible mais parfait. Rarement la vie vous a-t-elle mis en place avec un ensemble d’enjeux aussi clair. Option A: Russ s’épanouit sous l’aile du premier leader avec lequel il a joué et qui est capable de forcer sa pleine obéissance (Kevin Durant et James Harden étant au mieux des quasi-alphas problématiques, pas entièrement autorisés par la Michael Jordan Despotism Academy), achète , joue intelligemment, s’allie à Anthony Davis et Carmelo Anthony, aide les Lakers à remporter le championnat et prouve qu’il l’avait en lui depuis le début. Option B : les têtes chaudes prévalent, Russ joue comme s’il était dans une équipe complètement différente, LA perd au deuxième tour, et il se confirme comme une influence si toxique pour la victoire finale que même LeBron, le vainqueur parmi les vainqueurs, n’est pas à l’abri de lui .

Existe-t-il un juste milieu entre ces deux options ? Oui, dans le sens où un astéroïde géant se précipitant vers la Terre pourrait techniquement détruire la moitié, plutôt que la totalité, de la planète. Non, dans le sens où l’astéroïde nous frappe ou non.

Pourquoi plus de gens ne sont-ils pas extrêmement enthousiastes à propos de cette histoire ? Il pourrait y avoir (dit-il glacialement) un peu de fatigue de Westbrook dans la communauté NBA – un joueur qui demande tant d’attention, avec si peu de retour perçu, finira par sembler frustrant pour votre type de fan moins chimérique. Mais je suppose que la raison principale est LeBron lui-même. LeBron est une présence si démesurée dans la NBA que tous ceux qui jouent avec lui finissent par être enfermés dans la poupée Matryoshka de son propre récit. Il n’y a pas de place pour un autre protagoniste. La question n’est jamais « que fera Russell Westbrook à LA ? » ; c’est toujours « LeBron James, magnat des médias, joueur vedette et directeur général de facto des Lakers, a-t-il construit un produit capable de livrer son sixième championnat (nous en sommes tous témoins)? » Quoi que fasse Russ, LeBron est considéré comme le principal acteur. C’est idiot, mais seulement dans le sens où tout cela est idiot. Les récits sportifs sont généralement stupides. Ils travaillent comme ils travaillent.

Le statut de deuxième niveau profond qui va de pair avec le fait d’être le coéquipier de LeBron a rendu difficile, dans le passé, pour d’autres mégalomanes décalés de jouer avec lui. Kyrie Irving, par exemple, ne supportait pas de vivre dans l’ombre ; Kyrie veut le projecteur le plus brillant possible, le plus grand podium possible pour expliquer au monde ce qu’il a lu sur Wikipédia hier soir. D’une manière étrange, cependant, je peux le voir fonctionner pour Russ. Il a toujours joué à l’écart de la logique traditionnelle de la NBA. Alors pourquoi ne pas sous-traiter la logique de la NBA grand public à LeBron et arrêter de s’en soucier ? Cela peut être libérateur, n’est-ce pas, de ne pas être le leader ? Laissez le chanteur écrire les hits des charts ; concentrez-vous sur vos propres solos de guitare époustouflants.

Il est trop tôt pour dire si cela fonctionne, bien sûr. J’ai des doutes, mais j’ai des doutes sur mes doutes. Les gens disent qu’il « s’installe ». Les Lakers sont un travail en cours, avec beaucoup de nouvelles pièces à assimiler, et LeBron a raté certains matchs avec une blessure à la cheville. L’équipe a actuellement un différentiel de points négatif avec Russ sur le terrain; il tire très, très mal de 3 à 22 % ! – même selon ses normes. Par contre, il tire bien à 2 points, et il prend moins de 15 pieds. LeBron dit de belles choses à son sujet, l’encourageant à « s’adapter » plutôt qu’à s’intégrer, ce qui est une façon extrêmement intelligente d’intégrer le mot « s’adapter » dans une phrase non liée à la mode à propos de Russell Westbrook. LA a une fiche de 5-3, à 1,5 match de la première place dans l’Ouest. Carmelo Anthony a fière allure sur le banc. C’est une longue saison.

Il y a déjà eu du temps, cependant, pour des moments surréalistes. La semaine dernière, Russ a réussi à se faire expulser d’un match contre son ancienne équipe, les Oklahoma City Thunder. Les Lakers, jouant sans LeBron, avaient pris une avance de 26 points en première mi-temps contre leurs adversaires alors sans victoire. Avec 1,5 seconde à faire et le Thunder en tête, Darius Bazly d’OKC a choisi de lancer un dunk d’échappée plutôt que de dribbler le chronomètre. Russ, piqué par cette violation des protocoles de bon esprit sportif – pas un code que je lui avais jamais fortement associé, mais le cœur connaît son propre sens de l’honneur – l’a poursuivi, a obtenu sa deuxième technique et a été jeté. Le tout semblait bizarre. À quelques reprises au cours de chaque saison NBA, il y a un jeu qui vous fait penser : « Est-ce que c’est League Pass ou est-ce que je rêve ? » Je me souviens de 1377 3-points manqués. Par la suite, Russ s’est décrit comme « la vieille école », et ce qui est étonnant, c’est qu’il n’a même pas tort ; malgré tout ce que j’ai tendance à le considérer comme un projet artistique d’avant-garde, il y a un sens très spécifique dans lequel la fierté, le courage et l’indifférence globale aux statistiques avancées font de lui un joueur de retour en arrière. Dennis Rodman était aussi de la vieille école, à sa manière.

Et nous y voilà : nous pensons à Russell Westbrook depuis neuf minutes, et j’ai déjà mis The Horse Whisperer sur ma liste de surveillance Apple TV et inversé ma compréhension de la signification de plusieurs mots. Le basket reste le meilleur. Les Lakers rejouent le Thunder ce soir. Tout peut arriver. Mais parmi toutes les histoires qui se déroulent au cours de cette jeune saison, ne dormez pas sur le nouvel arc Russ. Cela pourrait être le moment déterminant pour le joueur le plus électriquement non-définitif de sa génération. Je ne dirai pas que je suis prêt pour ça, car comment pourrais-tu être prêt ? Mais je ne peux pas attendre.