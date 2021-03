Il est temps de parler: l’arme secrète pour réduire le tabagisme chez les adolescents

Malgré toutes les mesures, il peut arriver une situation dans laquelle vous devez faire face à la vérité: votre adolescent est un fumeur de tabac. Votre instinct vous dira de prendre des mesures extrêmes par inquiétude ou par peur, mais vous devez prendre du recul.

Par Malavika Kaura Saxena,

Nous avons toujours été fiers de dire que l’Inde compte l’une des populations de jeunes les plus élevées au monde. Cela signifie que nous avons un grand nombre de personnes qui peuvent bâtir le pays et assurer un avenir de succès. Cependant, alors que nous affichons nos jeunes, le fardeau de les habiliter, de les autonomiser et de les protéger nous incombe.

Les données disponibles indiquent que près de 25% des adolescents indiens consomment actuellement ou ont consommé une certaine forme de tabac. C’est un nombre énorme et pas du tout que nous devrions prendre à la légère. Il y a eu des initiatives visant à empêcher les adolescents d’avoir accès au tabac ou aux produits du tabac dans le passé. Cependant, l’accès n’est qu’une partie du problème.

Des habitudes comme l’usage du tabac chez les adolescents sont inculquées par un mélange d’indices sociaux, de crochets de la culture pop et de groupes de pairs. Au fur et à mesure qu’ils grandissent de l’enfance à l’âge adulte, ils construisent leur personnalité et leurs cercles loin de chez eux et de leur famille. Pour lutter contre l’attrait des habitudes comme le tabagisme ou l’usage du tabac, nous, en tant qu’adultes, devons créer un espace sûr pour nos adolescents et ne pas nous sentir menacés ou punis.

À mon avis, après des années de travail dans le domaine de la désintoxication, il y a des choses clés que nous devons faire pour réduire le nombre de jeunes toxicomanes:

Arrêtez de faire de la consommation de tabac un sujet tabou.

Oui, la consommation de tabac est une terrible habitude. Pourtant, nous avons tendance à éloigner nos enfants d’un fumeur sur la route ou à les cacher de la vue. Nous sommes en partie responsables de la création de l’aura de «cool» insaisissable qui accompagne un fumeur. Lorsque la culture populaire montre des fumeurs, des mâchoires de tabac et de nombreuses substances différentes aujourd’hui, nous devons en parler ouvertement. Expliquez pourquoi c’est faux, comment cela vous fait mal, comment cela affecte le monde que vous appréciez, et instantanément, vous enlevez le mystère.

Respecter leurs groupes de pairs

Les adolescents sont à un stade où ils essaient de retrouver leurs tribus. Parfois, les personnes vers lesquelles ils gravitent peuvent ne pas avoir les meilleures habitudes. Mais souvent, les parents oublient que ce sont des personnes avec lesquelles leurs enfants se sentent chez eux. C’est une situation délicate. De toute évidence, vous voulez protéger vos enfants des habitudes et des conditions dangereuses. Mais ils ne doivent pas se sentir aliénés à cause de cela.

Soyez clair sur votre position.

Si quelqu’un dans vos cercles immédiats est un consommateur de tabac, vous devez être clair avec votre adolescent au sujet de votre position dans le contexte de cette habitude. Les adolescents sont presque des adultes et décèlent très vite l’hypocrisie. Traitez-les comme des adultes, donnez-leur les informations et le soutien dont ils ont besoin. Cela les aidera à prendre une décision éclairée et à faire comprendre que vous êtes toujours avec eux.

Soyez conscient et ouvert à la désintoxication

Malgré toutes les mesures, il peut arriver une situation dans laquelle vous devez faire face à la vérité: votre adolescent est un fumeur de tabac. Votre instinct vous dira de prendre des mesures extrêmes par inquiétude ou par peur, mais vous devez prendre du recul. La plupart des toxicomanes sont conscients qu’ils ne font pas la bonne chose, donc le soutien et la facilitation sont la meilleure ligne de conduite. Dites à votre adolescent que tout va bien; ils peuvent surmonter cette habitude et suggérer différentes façons de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir.

La plupart des dépendances commencent jeune et dans les coins sombres. Plus vous êtes ouvert et solidaire en tant qu’adulte, moins il y a d’attrait pour «expérimenter». Nous devons réaliser qu’une centaine d’indices font que la consommation de substances semble normale, et nous devons lutter contre ceux avec des conversations qui mettent en évidence les raisons pour lesquelles elle est erronée.

Notre jeunesse est notre point de fierté, et il devrait être de notre responsabilité de les nourrir et de les autonomiser. Réduisons ensemble ce nombre de 25% en changeant notre approche de la conversation sur l’usage du tabac. Après tout, vous pouvez gagner beaucoup plus de cœurs avec du miel qu’avec du vinaigre!

(L’auteur est directeur – Marketing domestique, Rusan Pharma Ltd. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer un traitement ou un médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la Financière. Express en ligne.)

