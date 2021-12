« Il est temps de partir » – Gary Neville soutient la sortie du transfert de Man Utd en janvier

Anthony Martial veut quitter Manchester United (Photo d’Eric Alonso/.)

Gary Neville a soutenu la décision d’Anthony Martial de forcer le départ de Manchester United en janvier.

Le joueur de 26 ans n’a débuté que deux fois en Premier League cette saison et a fait cinq autres apparitions sur le banc.

Vendredi, le représentant de Martial, Philippe Lamboley, a rendu public les intentions futures du joueur, affirmant qu’il chercherait à partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

« Anthony souhaite quitter le club en janvier », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je parlerai bientôt au club.

Avec Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Marcus Rashford et Edinson Cavani devant lui dans la hiérarchie, Martial a désespérément besoin de plus de temps de jeu.

La légende de United Neville pense que ce serait le bon moment pour tirer profit du Français le mois prochain.

Anthony Martial a eu du mal à gagner du temps de jeu cette saison (Photo: Maria Jose Segovia / DeFodi Images via .)

« Je pense que s’ils peuvent gagner beaucoup d’argent pour lui… J’aurais probablement dit que s’ils avaient pu lui rapporter beaucoup d’argent cet été, les joueurs qu’ils ont, alors oui, je le ferais », a-t-il déclaré.

‘Je pense que maintenant le moment est venu. Je pense que Manchester United a toujours été las de se brûler.

« S’il part pour 25 millions de livres sterling et qu’il devient ensuite un joueur de 100 millions de livres sterling, car c’est un talent spécial.

Plus : Manchester United FC



« Je ne pense tout simplement pas qu’il travaillera un jour à Old Trafford dans la mesure où ils ont Rashford, Greenwood, Ronaldo, Cavani, ainsi que d’autres joueurs.

« Je pense juste que le moment est venu pour lui de partir et d’aller jouer au football régulièrement, donc je pense que c’est le bon moment. »

Martial, qui a rejoint United depuis Monaco en 2015, a encore au moins trois ans sur son contrat à Old Trafford.



PLUS : Mino Raiola suggère que Manchester United perdra contre Man City dans la course de transfert d’Erling Haaland



PLUS : ‘Ne compliquez pas les choses’ – Dwight Yorke nomme le duo de Man Utd Ralf Rangnick ne peut pas se permettre d’abandonner

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();