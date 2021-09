Il est temps de prendre cette équipe au sérieux ? – Vital Football

Le milieu de terrain d’Aston Villa Douglas Luiz n’est pas étranger à parler de transfert et dès que la presse s’est désintéressée d’un éventuel rachat à Manchester City, l’international brésilien de 23 ans a été rapidement et régulièrement lié à l’AS Roma de Jose Mourinho.

Avec plus de 70 apparitions à son actif après son arrivée à l’été 2019, notre capture de 15 millions de livres sterling commence vraiment à montrer sa valeur cette saison alors que nous constatons une amélioration constante de tous les côtés et bien que ce soit un peu un rapport de rien de Calciomercato, c’est clairement une histoire qui va bientôt disparaître.

Le nouvel angle sur la spéculation est qu’avec le fait que Steven Nzoni achèvera bientôt un transfert vers le côté qatari d’Al Rayyan, Mourinho tentera ensuite de faire un pas approprié pour Dougie dans la fenêtre de transfert de janvier.

Je pense que ce sera une histoire avec laquelle nous serons bombardés à mesure que les bords de la fenêtre se rapprocheront, mais je ne vois vraiment rien en venir. Je ne vois pas Roma avoir l’argent pour faire une offre qui nous inciterait même à être juste, et même avec l’attrait de la concurrence européenne, je ne vois pas pourquoi Dougie serait intéressé par une décision à ce stade compte tenu de la façon dont il est impressionnant avec nous en Premier League.

C’est loin pour cette saison, mais il semble que la Ligue Europa soit toujours notre but ultime pour l’année de toute façon, et si cela se produit maintenant de manière inattendue, un passage en janvier à Rome ne ferait qu’accélérer les ambitions européennes de Dougie de six mois.

Et dans tous les cas, compte tenu de l’évolution de la carrière du “Special One” ces dernières années, il n’y a absolument aucune garantie qu’il sera toujours à Rome en janvier de toute façon.