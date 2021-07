Il est temps de profiter des jeunes de Barcelone en pré-saison

Tout comme il était au même stade de la pré-saison dernière, le stade Johan Cruyff est le cadre pour que Barcelone reprenne ses activités.

La pré-saison 2021-22 sera cependant un peu différente de la normale, étant donné que certains joueurs sont toujours en vacances d’été et que d’autres doivent faire place à la fenêtre de transfert actuelle.

Franchement, il semble inutile de jouer des joueurs comme Miralem Pjanic, Samuel Umtiti et Philippe Coutinho, par exemple.

Tous les trois n’ont plus d’avenir au club si l’on en croit les rapports, et pourquoi risquer de blesser l’un des trois, faisant ainsi échouer tout accord potentiel qui pourrait être conclu.

Il reste relativement calme sur ce front à l’heure actuelle, mais il reste encore quelques semaines pour les assouplir.

Même si le club doit subir un autre coup financier, c’est sûrement préférable que de les laisser sur la touche et de vider les coffres du club.

La même chose pourrait être dite pour Neto qui voudrait se retirer après avoir été assez heureux d’être la doublure de Marc-André ter Stegen lors de la signature, mais ne veut clairement pas jouer le second violon maintenant.

Ronald Koeman a montré au cours de la saison dernière qu’il était plus que disposé à donner du sang aux jeunes du Barça s’il pensait qu’ils étaient assez bons.

Contre Gimnastic Tarragona et Gérone, Inaki Pena, Ilias, Gavi, Comas, Ramos Mingo, Nico, Arnau Tenas, Alex Collado, Alejandro Balde, Kays Ruiz, Jordi Escobar et Yusuf Demir ne peuvent se faire aucun mal en sortant simplement et jouer avec liberté et plaisir.

« Salid y disfrutad » et tout ça. Très approprié étant donné le lieu.

C’est vraiment une opportunité pour l’un des nommés d’impressionner le Néerlandais et de se frayer un chemin dans ses plans en équipe première.

Le chemin de La Masia à la première équipe a été relancé depuis que Koeman est aux commandes, et il n’y aura aucune plainte de la part des culers si cela continue pendant la nouvelle campagne.

Comme toujours, le problème majeur est peut-être le sentiment d’attente qui est souvent placé sur les jeunes épaules.

L’un des plus jeunes, Gavi, 16 ans, est déjà évoqué comme l’avenir du club, idem Balde, Collado et Demir. Est-ce sain?

L’excitation d’un autre âge d’or des diplômés de La Masia doit être tempérée un peu.

Laissez-les simplement jouer.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de la situation du club il y a un an, les supporters peuvent véritablement recommencer à regarder en avant plutôt qu’en arrière.

Vamos !