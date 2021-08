Il est temps de profiter du Smackdown dans AI Stock

Êtes-vous un vrai anticonformiste? Pour tester cela, jetez un œil à la société d’intelligence artificielle (IA) d’entreprise C3.ai (NYSE :IA). Vous verrez que les actions d’IA sont clairement mal aimées sur les marchés en ce moment.

Source : Phonlamai Photo / Shutterstock.com

Maintenant, votre réaction instinctive à cela est un bon test décisif. Certaines personnes voudront éviter le stock, tandis que d’autres voudront saisir l’opportunité.

Il est indéniable que l’apprentissage automatique a un avenir. Les entreprises d’aujourd’hui tirent parti de la puissance de l’IA. Et C3.ai est leader sur ce marché de niche lucratif.

Par conséquent, je pense qu’il y a une opportunité d’achat à la baisse ici – si vous êtes prêt à garder l’esprit ouvert. Mais faisons d’abord une analyse rapide pour déterminer jusqu’où le cours de l’action a baissé.

Un examen plus approfondi du stock d’IA

En décembre 2020, C3.ai a évalué son offre publique initiale (IPO) à 42 $ par action. Étonnamment, cependant, l’action AI a ouvert ses portes à 100 $ le 9 décembre et a même atteint 115 $.

Cependant, ce n’était même pas la fin du rallye. Le 23 décembre, le cours de l’action C3.ai a atteint un sommet de 183,90 $ en 52 semaines.

Cela dit, les taureaux ont fini par capituler au début de 2021. Plus précisément, la baisse du cours des actions a commencé fin février, les actions de l’IA tombant au niveau de 50 $ en mai. Cela a ensuite été suivi d’une période d’action latérale des prix.

Aujourd’hui, le stock d’IA est toujours proche de 50 $. Dans le même temps, le bénéfice par action (BPA) de C3.ai sur 12 mois est de -99 cents. Ce n’est pas horrible pour une action de 50 $, même si j’aimerais certainement voir la société pousser ce chiffre en territoire positif.

Le sentiment inexplicable contre C3.ai

Avec cette action de prix à l’esprit, j’ai cherché haut et bas pour une raison valable derrière la déroute du stock d’IA. Après tout, il devrait y avoir une bonne explication lorsqu’une action passe de 183,90 $ à environ 50 $. L’entreprise doit avoir de gros ennuis, n’est-ce pas ?

Eh bien, cela ne semble pas être le cas avec C3.ai. Pour autant que je sache, il n’y a pas de terrible nouvelle à signaler.

Par exemple, sur le plan fiscal, les récents résultats de cette entreprise au quatrième trimestre étaient en fait assez impressionnants. Au quatrième trimestre, C3.ai a déclaré un chiffre d’affaires total de 52,3 millions de dollars (une augmentation de 26 % en glissement annuel) ainsi que 43,1 millions de dollars de revenus d’abonnement (en hausse de 17 % en glissement annuel).

En plus de cela, les résultats annuels d’AI étaient également parfaitement acceptables. Les revenus totaux de 183,2 millions de dollars ont marqué une autre amélioration de 17 % en glissement annuel.

Alors, peut-être que le battage médiatique entourant l’introduction en bourse de C3.ai était trop mousseux. Le marché a dû laisser sortir un peu d’air du ballon.

Pourtant, cette baisse du cours de l’action semble désormais exagérée. Gardez à l’esprit que cette société s’est associée à de grands noms comme le géant de l’industrie du cloud de données Flocon de neige (NYSE :NEIGE).

Expansion géographique

Le partenariat Snowflake démontre que C3.ai fait sa marque dans le domaine des logiciels d’application d’entreprise. Mais ce n’est pas le seul développement qui augure bien pour le stock d’IA.

Parallèlement, une collaboration avec un fournisseur de services de communication et de technologie SNC montre que C3.ai est prêt à étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique.

Grâce à cet accord, NCS développera et déploiera des applications d’IA d’entreprise créées sur la suite C3 AI. Ce faisant, NCS entend « tirer parti de sa profonde expérience dans le domaine et de son expertise technologique au service des gouvernements et des entreprises » en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Selon C3.ai, cet accord est en fait le premier partenariat stratégique de l’entreprise avec un groupe de télécommunications. Et c’est un coup majeur pour l’entreprise.

Dans son enquête Global CIO Agenda 2021 (et comme mentionné dans le communiqué de presse de l’accord), Gartner a conclu que les régions ciblées par l’entreprise figuraient parmi les « croissances les plus rapides » au monde en matière de « numérisation pour optimiser les processus d’entreprise ». Par conséquent, le partenariat de l’entreprise avec NCS devrait positionner ces deux noms pour d’excellentes opportunités de croissance.

Le résultat sur le stock d’IA

En examinant les faits, il semble possible que la déception post-IPO ait entraîné une baisse aussi drastique des actions de l’IA. Cependant, il n’y a rien de mal avec l’entreprise elle-même.

En tant que leader dans son domaine, C3.ai dispose d’une base financière solide. De plus, il prend des mesures intelligentes et pénètre dans des zones géographiques à croissance rapide, telles que la région Asie-Pacifique.

Pour cette raison, n’hésitez pas à acheter des actions au prix déraisonnablement bas d’aujourd’hui. Tout bien considéré, l’action AI est un achat

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.