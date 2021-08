“Il est temps de profiter”

08/06/2021 à 7h54 CEST

. / Yokohama

Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol de football olympique, a assuré qu’ils vivent la finale des Jeux Olympiques ce samedi contre le Brésil (13H30 CEST ; -2 GMT) “sans pression” et qu’il est “temps d’en profiter” car c’est une “opportunité” « pour » vivre un événement unique. “Nous le vivons avec normalité et joie. Il est temps de profitez de cette opportunité que le football nous donne et la vie de vivre un événement unique. Il faut en profiter après avoir beaucoup souffert pour en arriver là. Nous allons le vivre sans pression et ainsi nous performerons beaucoup mieux. Avec toutes les composantes de l’équipe dans des conditions optimales pour concourir au maximum demain. Nous sommes ravis d’être ici », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Un match pour lequel Dani Alves, capitaine du Brésil, a déclaré à . que cela lui donne “un avantage” le fait de connaître le football espagnol de son passage à Séville et Barcelone, auquel Luis de la Fuente a fait appel au “cœur” de son footballeurs. “Ce qu’il ne connaît sûrement pas, c’est le cœur de nos footballeurs, je suis calme car je les connais et je sais comment ils se comportent quand ils sont requis au maximum. Nous espérons que demain nous pourrons le démontrer et être en mesure de concourir au plus haut niveau”, a-t-il déclaré à ..

L’entraîneur espagnol Il n’a pas voulu exclure Dani Ceballos, qui souffre d’une entorse de grade II à la cheville gauche depuis le match d’ouverture contre l’Egypte, même si sa participation contre le Brésil sera difficile. “Le fait que nous parlions de Ceballos à ce stade est miraculeux. L’évolution qu’il a eue a été surprenante et le succès est de continuer à penser qu’il peut avoir des minutes. C’est la meilleure des nouvelles, vous devez voir comment cela se passe. évolue cet après-midi. Il Le premier surpris, c’est lui et nous tous. Où qu’il soit, c’est un joueur très important pour nous, ajoute-t-il toujours, et il sera un soutien indispensable pour le reste des coéquipiers », a-t-il déclaré.

“Nous sommes très chanceux d’avoir un gardien comme Unai Simón. C’est aussi une personne formidable au sein d’une famille, ce que nous sommes. Il nous donne beaucoup de sécurité, c’est de commencer à construire un immeuble solvable et pour l’avenir comme je pense que cette équipe est “, apprécié sur le gardien de l’Espagne.

Après le match de samedi une génération est finie qui, dans les catégories inférieures, a mené Luis de la Fuente depuis le banc pendant six ans, étant Champions d’Europe des moins de 19 ans et des moins de 21 ans. “Je ressens une fierté difficile à expliquer d’avoir fait partie de cette génération de footballeurs uniques. Ils ont marqué l’histoire, ils en font l’histoire et ils continueront à en faire. C’est une fierté de faire partie de cette petite partie de leur vie professionnelle. Je suis ravi de boucler ce cercle, mais on ne sait jamais et je suis sûr qu’à un moment donné dans le futur, nous pourrons continuer à travailler ensemble », a-t-il déclaré.