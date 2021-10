Il est temps de reconstruire l’équipe de Tottenham ? – Vital Football

Les clubs de Premier League sont tous à des moments différents, mais y a-t-il une équipe qui est dans une position aussi problématique que Tottenham Hotspur en ce moment ? Le club du nord de Londres devrait réussir et pousser pour les quatre premiers, mais en regardant son équipe, il n’a tout simplement pas la capacité de le faire, à l’exception de deux joueurs, Harry Kane et Heung Min Son.

Ces deux-là pourront peut-être porter Tottenham sur le dos vers une 5e ou une 6e place, mais pas mieux. Sortez-les de l’équipe et tout d’un coup, c’est une équipe de milieu de table qui ne va nulle part. Alors, que font les Spurs ici, en vendent-ils un et essaient de reconstruire ailleurs, dans l’espoir de perdre un joueur mais de s’améliorer globalement en ajoutant plusieurs pièces ?

Les Spurs devraient-ils activement chercher à vendre Harry Kane ?

On a beaucoup parlé de Harry Kane cet été, Manchester City montrant un intérêt pour l’attaquant anglais. Cependant, après de nombreuses délibérations des deux côtés, un accord n’a pas pu être conclu et peu de temps après, Kane a déclaré publiquement qu’il était heureux de rester à Tottenham et voulait se concentrer sur la saison à venir.

Mis à part les bagarres en Europe contre des équipes moins importantes, Kane a eu du mal jusqu’à présent à montrer quelque chose comme le genre de forme que nous avons vu de lui au cours des dernières années. Est-il temps pour Kane de quitter les Spurs, et le club devrait-il chercher à le vendre pour réinvestir ailleurs dans cette équipe ?

Nous avons mentionné Kane and Son, mais Kane en particulier est le cœur de cette équipe. Ses objectifs sont essentiels pour eux, et sans lui, ils ne sont que l’ombre de ce qu’ils peuvent être. De toute évidence, si Kane quittait le club, des remplaçants seraient amenés avec l’argent, mais si vous le retirez, cette équipe ne semble pas mieux qu’une équipe classée huitième au mieux.

Ces dernières années, les Spurs ont été une équipe que de nombreuses personnes ont soutenue pour réussir en Premier League, principalement en terminant dans les quatre premiers. À long terme, cela peut être la meilleure chose à faire pour le club de revenir.

Quels sont les objectifs réalistes de Tottenham ?

Les Spurs sont un club qui a souvent eu des objectifs au-dessus de ce qu’ils devraient être, alors qu’est-ce qui est réaliste pour le club maintenant et à l’avenir ?

En ce qui concerne l’équipe actuelle telle qu’elle se présente actuellement, l’objectif de Tottenham devrait être de terminer dans le top six, bien que, de manière réaliste, ils envisagent soit la 5e soit la 6e avec cela, car ils ne semblent pas prêts pour les quatre premiers. .

S’ils veulent un jour se classer parmi les quatre premiers, ils ont besoin de beaucoup d’investissements à la fois dans la défense et le milieu de terrain, deux domaines où ils n’ont pas vraiment réussi à recharger au cours des dernières années, ce qui leur a causé des problèmes.

Le fait qu’ils vendent ou non Harry Kane déterminera probablement le montant des investissements dans ces domaines. Sans le produit de cette vente, les Spurs continueront probablement à faire ce qu’ils font maintenant, qui cible les joueurs qu’ils espèrent attirer et améliorer plutôt que de chercher à garantir une qualité authentique.

Cependant, s’ils vendent Kane, une autre stratégie leur sera probablement imposée par les fans. Si cela se produit, les fans voudront voir chaque centime de l’accord Kane réinvesti et non réparti entre de nombreux joueurs. Ils verront la qualité partir et voudront voir la qualité revenir dans l’équipe à la suite de cela.