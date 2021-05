03/05/2021 à 20:37 CEST

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), qui n’a effectué ce lundi que sept tours lors du test officiel après le GP d’Espagne MotoGP à Jerez après les deux accidents subis le week-end dernier, a déclaré que “Il est temps de récupérer pour rejoindre les Lemans au mieux”, Événement de la Coupe du monde prévu le 16 mai.

“A cause de l’effort d’hier en course, aujourd’hui je me suis réveillé très contracté” au niveau du col de l’utérus et de l’épaule et du bras droit, a expliqué sur son compte Twitter le pilote espagnol, huit fois champion du monde et qui a subi deux chutes lors des entraînements précédant le test de Jerez, samedi et même dimanche matin.

Marc Márquez, qui pour la première de ces mésaventures a été transféré à l’hôpital de Jerez pour écarter tout problème pertinent au moyen d’un scanner après la grande contusion du cou et du dos, a terminé la course à une neuvième position honorable, alors qu’il était dans le entraînements de ce lundi, il n’a bouclé que sept tours sur le circuit andalou et a terminé seizième.

“Nous avons essayé de démarrer le test à Jerez, mais j’ai tout de suite vu que mon physique était limité pour continuer. Il est temps de récupérer pour arriver au mieux au Mans”, a expliqué dans un tweet le champion de Cervera (Lleida), qui se concentre déjà sur la prochaine manche du Championnat du Monde MotoGP sur la piste française du Mans.