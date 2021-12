Il est temps de renforcer les compétences de vos employés en sciences du climat

Le succès de Glasgow (COP26) se décidera dans la salle du conseil d’administration. Même dans les écoles de commerce, la durabilité est souvent une matière optionnelle ; les entreprises doivent aider leurs dirigeants à en savoir plus sur le changement climatique



Par Miniya Chatterji

En novembre, des délégués de près de 200 pays se sont réunis à Glasgow pour la COP26, la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans le but d’atteindre les objectifs climatiques (contenir le réchauffement climatique). Pour cela, les contributions déterminées au niveau national (CDN) de chaque pays doivent se répercuter sur les mesures prises par ses plus grandes entreprises. L’échec de ces entreprises à le faire peut entraîner le non-respect des engagements des pays.

La transition des entreprises vers le « net zéro » nécessite des compétences, de la technologie et des fonds. Parmi la plupart des entreprises indiennes, toutes celles-ci sont actuellement faibles. L’Inde est le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, et le Climate Action Tracker classe les objectifs et les politiques climatiques de l’Inde comme « très insuffisants » dans sa conformité avec la limite de température de 1,5 °C de l’Accord de Paris. Pour que l’Inde améliore sa notation, il incombe aux entreprises opérant en Inde de recruter une main-d’œuvre techniquement qualifiée dans l’action climatique, d’investir dans les changements technologiques et de structurer des mécanismes de financement pour soutenir leur transition vers un fonctionnement à zéro net.

Pour ce faire, trois défis sont à relever. Le premier est le vide de l’éducation climatique qui doit être comblé par les écoles et les universités. Deuxièmement, il y a un manque de compétences en financement climatique qui comprend la structuration financière, l’utilisation de financements internationaux et le savoir-faire pour construire des PPP. Le troisième est le problème de la priorité : l’action pour le climat est souvent classée au 11e rang des 10 priorités d’une entreprise.

Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, un mouvement dirigé par des modèles tels que Wipro, Marico, Maruti Suzuki et Tech Mahindra est en place. Le dénominateur commun de ces pionniers est leurs compétences en sciences du climat. Les entreprises qui suivront devront investir dans la formation des cadres – la génération actuelle de la main-d’œuvre a presque raté le bus de l’apprentissage de l’action climatique dans leur éducation formelle et universitaire. Le système éducatif en Inde et dans la plupart des régions du monde n’offre pas encore une compréhension obligatoire de notre climat changeant et des moyens de l’atténuer ou de s’y adapter. Pour la plupart, ni à l’école ni à l’université, on ne nous apprend à comptabiliser les GES, à effectuer des évaluations d’impact, à comprendre l’empreinte carbone, les déchets, l’énergie, les matières dangereuses et les moyens de les gérer. Même dans les écoles de commerce, la durabilité est souvent une matière optionnelle. Les entreprises devront donc intervenir et aider leurs dirigeants à apprendre.

Pour ce faire, les cours en ligne proposés par une poignée de plateformes crédibles sont une option, car ceux-ci permettent à leurs étudiants d’étudier et de travailler simultanément. La Banque mondiale propose des cours en ligne faciles à suivre sur des sujets tels que le financement climatique, la comptabilité des GES et les protocoles. L’Agence internationale de l’énergie à Paris propose des formations en ligne sur l’efficacité énergétique ainsi que sur les indicateurs d’efficacité énergétique, en dehors des webinaires et autres ressources virtuelles qui s’orientent vers les statistiques. Coursera propose quelques offres sur les entreprises durables. D’autre part, des cours tels que ceux proposés par la Global Reporting Initiative Academy, basée à Amsterdam, fournissent des compétences pour évaluer scientifiquement l’impact social et environnemental causé par leur entreprise et en faire rapport factuellement aux parties prenantes. Sinzer propose des didacticiels gratuits pour apprendre à calculer scientifiquement les retours sociaux sur investissements et plus encore.

Certains incubateurs et accélérateurs proposent également un accompagnement des entrepreneurs vers la création d’entreprises durables. Les Circulars Awards aident les start-ups à intégrer des pratiques basées sur les principes de l’économie circulaire. La bourse Anant pour l’action pour le climat fournit chaque année des connaissances via des formats hybrides innovants en ligne et hors ligne et le mentorat des piliers de l’industrie à une cohorte de praticiens.

Le succès de Glasgow sera ainsi déterminé dans les conseils d’administration des entreprises qui se lancent dans la formation de leurs employés en sciences du climat.

L’auteur est PDG de Sustain Labs et directeur de l’Anant Fellowship for Climate Action

