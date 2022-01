Il est temps de réparer les éliminatoires du football universitaire en élargissant le terrain

Saviez-vous que les demi-finales du College Football Playoff ont eu lieu hier ? C’est vrai. L’Alabama a battu Cincinnati. La Géorgie a écrasé le Michigan. La SEC est tout, la SEC est tout.

Peut-être que vous avez manqué le plaisir parce que 1) Ils continuent d’insister pour jouer à ces matchs le soir du Nouvel An et 2) Les demi-finales des éliminatoires du football universitaire ont, historiquement, été mauvaises.

Le Crimson Tide a gagné 27-6. Les Bulldogs ont gagné 34-11. Ces scores ne sont pas des valeurs aberrantes : en 16 matchs de demi-finale depuis le début du CFP, la marge moyenne de victoire est de 21,1.

Cela ne fait pas du football bon ou amusant, vous tous.

Gardez toute nostalgie pour le BCS ou les systèmes de vote qui l’ont précédé pour quelqu’un d’autre. C’étaient des systèmes horribles, détestés par la plupart. La poussée pour les séries éliminatoires était à peu près aussi unanime et bruyante que nous sommes capables de l’être maintenant.

Alors corrigeons ce que nous avons, car, avouons-le, c’est une entreprise et revenir à une situation où il y a moins de jeux est tout à fait improbable.

La solution, pour autant que je sache, est celle dont on a déjà tant parlé : étendre les éliminatoires pour inclure plus d’équipes.

Beaucoup de gens étaient sur cette idée après les matchs sans intérêt d’hier :

Tout cela peut très bien être vrai. Peut-être que la Géorgie et l’Alabama sont tout simplement bien meilleurs que tout le monde.

Mais étendre les séries éliminatoires fait que ces meilleures équipes passent plus de temps et, surtout, enlèverait le MOIS complet dont Nick Saban obtient le plan de match avant une demi-finale.

C’est trop de temps pour Saban. Preuve : Il a une fiche de 6-1 en demi-finale.

Permettez-moi d’insérer une mise en garde rapide ici : les joueurs universitaires ne devraient être invités à jouer à plus de jeux que s’ils disposent également de plus de droits. Soins de santé à long terme. Rémunération pour leur travail, qui peut inclure des bonus de bol comme ceux que reçoivent les entraîneurs de leurs patrons. Des aménagements spéciaux pour terminer le semestre en passant par les playoffs. Faites-le bien pour les joueurs, d’abord et avant tout.

Ensuite, faites en sorte que cela ressemble davantage à … toutes les autres séries éliminatoires que nous avons. La pause allongée favorise la «meilleure» équipe et supprime trop de variables qui créent le genre de chaos que nous voyons régulièrement dans la NFL.

Continuez simplement à faire tourner les jeux.

Oui, les équipes SEC vont toujours dominer. Le Big Ten sera trop présent aussi. Mais au moins, vous ajoutez d’autres équipes dans une situation plus chaotique qui est plus susceptible de produire des jeux intéressants.

Des discussions sur l’élargissement des séries éliminatoires sont en cours et certains pensent qu’un accord doit être conclu à un moment donné ce mois-ci.

Il est clair maintenant que le système actuel n’est même pas près de nous donner la meilleure version du football universitaire, donc quelque chose doit changer. C’est bien pour les pouvoirs traditionnels des sports de continuer à gagner des titres parce qu’il en a toujours été ainsi.

Ce n’est pas acceptable qu’il y ait si peu de drames en cours de route.

(Et s’il vous plaît, s’il vous plaît, éloignez les jeux du réveillon du Nouvel An, nous avons déjà des plans ce jour-là.)