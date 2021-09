Il est temps de retirer vos enfants des écoles publiques ⋆ 10z viral

Je suppose que c’est un titre toujours d’actualité, puisque les écoles publiques américaines sont un désastre à presque tous les égards. Mais ce qui l’incite en ce moment, c’est le district scolaire de Richfield, Minnesota. Richfield est une banlieue modeste de Minneapolis, pas le genre d’endroit où on pourrait s’attendre à sortir du grand bain. Les écoles de Richfield font l’actualité aujourd’hui, avec ce titre d’une chaîne de télévision locale : « L’école secondaire de Richfield s’engage à offrir davantage de repas protéinés à base de plantes. » Pas beaucoup de polémique là-dedans :

Le lycée Richfield est le premier lycée du pays à signer l’engagement de Forward Food s’engageant à augmenter ses options à base de plantes, a annoncé jeudi la Humane Society des États-Unis. D’ici fin 2024, 20 % des plats proposés aux étudiants seront végétaux. L’école mettra à jour la Humane Society of the United States, un collaborateur de Forward Food, pour suivre ses progrès dans la réalisation de cet objectif.

C’est ce que notre presse, qui porte exprès des oeillères, considère une histoire digne d’intérêt. En voici un autre, d’une source alternative, Alpha News : « Le programme d’éducation sexuelle utilisé dans les écoles de Richfield demande aux élèves de jouer un rôle dans des scénarios de sexe gay. Les journalistes à l’ancienne auraient pu considérer cela comme un titre plus prometteur.

Les militants craignent que le district des écoles publiques Richfield du Minnesota utilise un programme d’éducation sexuelle qui demande aux étudiants hétérosexuels de jouer le rôle des relations homosexuelles et enseigne aux enfants le sexe anal.

Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi les écoliers doivent apprendre le sexe anal. Cela ne faisait pas partie du programme scolaire quand j’étais jeune.

Il y a eu une réunion du conseil scolaire de Richfield au cours de laquelle les parents se sont plaints :

“Ce type d’enseignement n’a pas sa place dans nos écoles”, a déclaré un intervenant, tandis qu’un autre a affirmé que le district n’était pas transparent avec les parents sur la nature graphique du programme. « Les parents sont intentionnellement trompés et induits en erreur sur ce que l’on enseigne à leurs enfants », a-t-elle déclaré.

On peut dire plus largement que les administrateurs et les enseignants de nos écoles publiques mentent habituellement aux parents sur ce qui se passe dans leurs classes.

L’article d’Alpha News décrit le programme d’éducation sexuelle « 3R » auquel Richfield s’est abonné :

Ces scénarios demandent aux élèves de se mettre en couple, de prétendre qu’ils sont dans des relations homosexuelles ou lesbiennes et de naviguer dans le processus de décision d’avoir ou non des relations sexuelles. Une activité du programme demande à un étudiant de prétendre que son nom est « Morgan », un garçon qui est « très actif » dans le club LGBTQ de son école, tandis qu’un autre étudiant prétend être « Terence », un homosexuel de placard qui veut avoir des relations sexuelles avec Morgane. Dans ce scénario, Morgan prévoit un rendez-vous secret et les deux étudiants en jeux de rôle sont invités à “prendre une décision quant à l’opportunité d’avoir des relations sexuelles”. Dans un autre de ces scénarios, les élèves prétendent qu’ils sont transgenres et « prennent une décision » concernant le fait d’avoir des relations sexuelles avec une femme.

Sérieusement, personne n’a remarqué que c’est complètement fou ?

Ce plan de cours comprend une note pour les enseignants qui explique comment les garçons hétérosexuels peuvent « avoir une réponse homophobe » lorsqu’on leur demande de participer à des jeux de rôle homosexuels.

Waouh, vraiment ? Cela me donne de l’espoir d’apprendre que certains garçons, au moins, réagiront normalement à cette perversité.

Ensuite, nous avons un enseignement sur le sexe anal, à partir de la maternelle :

3Rs commence également à enseigner aux élèves le sexe anal au cours de la programmation conçue pour les élèves de la maternelle à la cinquième année. Pour ce groupe d’âge, le sexe anal est discuté dans le contexte de la prévention du VIH/SIDA [Ed.: Are kindergartners spreading a lot of AIDS? Somehow I doubt it.], mais au moment où les élèves sont dans les niveaux supérieurs, le sexe anal est régulièrement répertorié aux côtés du sexe vaginal et oral comme l’une des options normales pour l’intimité.

Pendant des milliers d’années, les gens ont compris ces choses par eux-mêmes. La génération à venir est-elle si boiteuse qu’elle a besoin d’être instruite sur les « options normales pour l’intimité » ? Pourrions-nous peut-être leur apprendre à multiplier et à diviser à la place ?

Naturellement, la mode trans est à l’honneur :

Le langage du transgenre est également introduit aux premiers niveaux du programme des 3R. Dans une leçon conçue pour les enfants de la maternelle, l’enseignant est invité à désigner une femme comme «une personne avec une vulve».

Je ne sais pas, j’étais probablement un peu lent, mais je suis presque sûr que j’étais bien au-delà de la maternelle quand j’ai rencontré pour la première fois le concept de vulve. Pourrions-nous avoir un petit Winnie l’ourson ici ?

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les travestis dans nos écoles primaires :

Les élèves de première année sont également invités à lire un livre d’images intitulé « My Princess Boy », une histoire controversée basée sur les expériences d’un vrai garçon de cinq ans avec le travestissement.

Premiers élèves ! Commençons jeunes sur la voie de l’irréalité bizarre.

Je suis sûr que quelque part en Amérique, il y a trois ou quatre districts scolaires qui n’ont pas succombé à la folie de la gauche. Mais il est très peu probable que vous viviez dans l’un d’eux. Il y a deux options : 1) sortir vos enfants des écoles publiques le plus tôt possible, ou 2) courir pour votre conseil scolaire local. Les élections des commissions scolaires sont la bataille de .sburg de notre temps. Nous devons les gagner, ou nous perdrons notre pays pour toujours.