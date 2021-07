Il est temps de se convertir au football ? 10z viral

Fan de baseball depuis toujours, j’ai abandonné le jeu cette année après que la MLB se soit rangée du côté du Parti démocrate dans sa campagne contre l’intégrité du scrutin en Géorgie. Ce n’était pas seulement cela : l’équipe de ma ville natale a mis un panneau « Black Lives Matter » et un mémorial à George Floyd dans le champ droit. Si je ne peux pas échapper à la politique lors d’un match de baseball, je préfère aller ailleurs. Pour la première fois depuis des décennies, je n’ai pas vu de match de baseball des ligues majeures cette année. Non seulement cela, je n’ai pas regardé ou écouté un seul pitch à la radio ou à la télévision.

Ensuite, il y a le foot. Le commissaire Roger Goodell conduit le sport dans une direction « éveillée ».

Les foules de capacité sont sur le point de voir, d’entendre et de ressentir pour la première fois le soutien accru de la NFL aux campagnes de justice sociale et de lutte contre le racisme.

***

La promotion de la justice sociale comprendra une signalisation sur le terrain, des autocollants pour casque de joueur et des annonces d’intérêt public dans les stades. Pour la semaine 1 de la pré-saison, les zones de fin seront peintes pour inclure les messages « Mettre fin au racisme » et « Inspirer le changement ».

“Lift Every Voice and Sing” (officiellement connu comme “l’hymne national noir”) sera joué en plus de “The Star-Spangled Banner” avant le coup d’envoi du premier match de la saison régulière (Cowboys at Buccaneers, 9 septembre) comme ainsi que lors d’événements de renom comme le Pro Bowl, le Super Bowl et le repêchage de la NFL.

***

Les victimes d’injustice raciale recevront une plate-forme dans le cadre d’un projet « Dites leurs histoires », et « Inspirer le changement » sera un thème à l’échelle de la ligue exprimé sur la signalisation au cours des semaines 17 et 18, dans le cadre de la saison « Il faut tout de nous », selon le rapport.