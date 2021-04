Il est temps de tenir la ligne contre les dépenses de barils de porc ⋆ 10z viral

Lorsque j’ai annoncé pour la première fois ma candidature au Sénat des États-Unis et que j’ai rencontré les électeurs de l’État de Lone Star, l’une des promesses fondamentales que j’ai faites aux Texans était de ne jamais demander ni soutenir des affectations.

Aujourd’hui, plus d’une décennie après que le Congrès a aboli les marques de fabrique, le marais tente de les ramener. Pendant trop longtemps, la pratique consistant à insérer des dépenses de porc d’intérêt spécial dans la législation pour financer des projets inutiles pour les animaux de compagnie a permis au Congrès de devenir dépendant des dépenses et a représenté la corruption de Washington à son pire.

Diriger des fonds vers des projets comme le «Bridge to Nowhere» de l’Alaska, une forêt tropicale couverte dans l’Iowa, un musée de la théière, des projets de recherche absurdes comme celui qui analyse la culture gothique et d’innombrables autres coûtent des milliards de dollars aux membre de la campagne de réélection du Congrès, ses amis, sa famille et ses lobbyistes.

Selon le groupe de surveillance des contribuables Citizens Against Government Waste, le Congrès a distribué plus de 111000 allocations d’une valeur de plus de 375 milliards de dollars depuis 1991.

Des écouteurs comme ceux-ci ont été utilisés comme une forme de corruption légale pour acheter et vendre des votes. Les législateurs n’aimaient rien de plus que de «ramener le bacon à la maison», et peu importait le coût payé par les contribuables américains.

Earmarks a permis aux chefs de parti d’adopter des factures de dépenses irresponsables et gonflées qui nous ont plongés dans 28 billions de dollars de dettes.

Avant leur interdiction, les marques désignées ont fait condamner plusieurs membres du Congrès pour corruption. Les représentants Chaka Fattah, Duke Cunningham et Bob Ney ont tous été condamnés pour leurs efforts visant à profiter personnellement de leur rôle dans le processus d’affectation spéciale.

Lorsque les républicains ont mené la charge pour interdire les marques de fabrique en 2011, c’était une étape majeure vers la limitation de la puissance du marais. Mais malheureusement, le mois dernier, les républicains de la Chambre sont revenus sur cette promesse et ont rejeté l’une des victoires conservatrices les plus importantes de la dernière décennie. C’était une grave erreur.

Le fait de ramener des crédits ferait plus que simplement mettre plus d’argent dans les poches de riches lobbyistes à Washington DC – cela annulerait complètement une réforme cruciale promulguée il y a dix ans pour restaurer la confiance du public dans notre processus législatif.

Le porc appartient à nos assiettes, pas à nos législatures.

Nous avons déjà vu que le président Joe Biden et ses alliés démocrates au Congrès vont continuer à essayer de dépenser de plus en plus. Mais le peuple américain regarde. Après que le président Biden a dévoilé son énorme paquet d’infrastructures, un récent sondage Harvard-Harris a montré que 80% des électeurs sont préoccupés par son gaspillage.

Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de permettre aux gros dépensiers du Congrès d’utiliser des allocations pour adopter des programmes de dépenses massifs et coller les générations futures avec le projet de loi.

C’est pourquoi je mène le combat au sein de mon propre parti pour maintenir l’interdiction des paiements, éradiquer la corruption et me concentrer sur les intérêts du peuple américain, pas sur des intérêts particuliers.

Les Américains ont perdu confiance en leurs représentants élus en raison du processus d’affectation corrompu. Nous ne pouvons pas le laisser revenir.

Ted Cruz est un sénateur américain du Texas.

Les opinions et opinions exprimées dans ce commentaire sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la position officielle de la Daily Caller News Foundation ou du Conservative Daily News.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]