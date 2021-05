Il est temps de verrouiller: même les dirigeants de India Inc en ont appelé à un, le gouvernement peut apprendre des erreurs du premier verrouillage

Le groupe de travail indien de la Commission Lancet Covid-19 a recommandé une stratégie de confinement différenciée, en fonction des urgences locales.

Compte tenu de la deuxième vague implacable de Covid-19, la Cour suprême a exhorté dimanche le Centre et les États à envisager un verrouillage. La situation est sans aucun doute grave: il y a une pénurie d’oxygène médical, de médicaments, de lits d’hôpitaux et de personnel médical. Gardez à l’esprit que le Centre avait catégoriquement rejeté toute possibilité de verrouillage le 8 avril et, il y a à peine deux semaines, le SC avait suspendu l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad au gouvernement de l’Uttar Pradesh lui demandant de verrouiller cinq districts en raison de la propagation. là.

Cependant, depuis le 8 avril, le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) a plus que doublé, le nombre de décès quotidiens (en excluant le sous-dénombrement signalé dans de nombreux États) a augmenté de 4,2 fois. De plus, plusieurs États ont signalé des pénuries de vaccins, dans la mesure où non seulement de nombreux États n’ont pas ouvert les vaccinations pour le groupe d’âge des 18 à 44 ans à partir du 1er mai, il y a également des rapports faisant état de rendez-vous de deuxième dose pour le groupe d’âge de 45 ans et plus. annulé dans certaines villes. Cette pénurie ne semble pas être traitée bientôt.

L’Economic Times a rapporté, citant l’interview du chef du Serum Institute of India, Adar Poonawalla, au Financial Times, basé au Royaume-Uni, que la pénurie pourrait se poursuivre jusqu’en juillet puisque SII n’avait pas augmenté sa capacité en raison du «manque de commandes». Le Centre a précisé qu’il avait passé des commandes auprès de SII fin avril pour 11 doses de crore Covishield et avec Bharat Biotech pour 5 doses de crore Covaxin, à publier en mai, juin et juillet et SII l’a reconnu.

Cependant, si le gouvernement estime qu’il y a la moindre chance de manque à gagner, un verrouillage aiderait à ralentir la propagation de l’infection. Les restrictions locales actuelles dans certaines villes et le retour des migrants qui en résulte menace de transmettre les infections aux régions rurales du pays; en effet, le rapport test-positivité en milieu rural est déjà en hausse dans certains États. Un verrouillage aiderait certainement la fraternité et les établissements de santé débordés du pays.

Le groupe de travail indien de la Commission Lancet Covid-19 a recommandé une stratégie de confinement différenciée, en fonction des urgences locales. Cependant, certains membres du groupe de travail Covid-19 du gouvernement de l’Union, comme le rapporte The Sunday Express, ont fait pression pour un verrouillage national. Si un verrouillage aura de sérieuses implications pour l’activité économique, ce n’est peut-être pas le moment d’être entravé par les souffrances futures. Nous devons maintenant œuvrer pour que la crise ne se transforme pas en catastrophe. Les capitaines de l’industrie semblent faire écho à ce point de vue, le président de la CII, Uday Kotak, exhortant «les mesures nationales les plus fortes, y compris la réduction de l’activité économique pour réduire la souffrance». La note de Kotak reconnaît la capacité et le personnel de santé surchargés, et soutient les «mesures de réponse les plus élevées… pour briser la chaîne», conformément aux conseils d’experts de l’Inde et de l’étranger.

Une décision de verrouillage, compte tenu des retombées de l’année dernière, serait difficile à prendre, mais semble de plus en plus nécessaire. Bien que ce journal ait mis en évidence la douleur infligée par le verrouillage de l’année dernière, cela peut peut-être en grande partie être atténué si les bonnes leçons sont tirées de cette expérience. De la mise en œuvre d’une réponse sociale forte pour prendre soin des couches vulnérables de la population, dont les moyens de subsistance sont perdus par de telles restrictions radicales, à la conception d’un stimulant puissant pour aider les petites entreprises à surmonter un autre verrouillage et à redémarrer rapidement après, le Centre et les États doivent travailler ensemble pour s’assurer que la propagation est maîtrisée tout en minimisant les souffrances pour l’économie.

