Il est temps d’embrasser notre statut de non vacciné ou de sang pur

Comme pour tant d’autres choses ces derniers temps, j’ai atteint mon point d’ébullition avec tout le non-sens «vacciné» contre «non vacciné», et je pense qu’il est temps que nous, les sangs purs, commencions à adopter notre statut de non vacciné pour la chose phénoménale qu’il est. Plutôt que de le cacher, ou de continuer à le battre, nous devons faire la lumière sur le fait d’être libéré du poison qui aide si peu et blesse, voire tue, tant.

Commençons par quelques raisons évidentes.

Premièrement, nous « non vaccinés » ne présentons pas une plus grande menace pour la population dans son ensemble que ceux qui ont pris le jab. Ce qui est colporté n’est pas, après tout, un véritable vaccin ; ceux auxquels ces potions ont été injectées ne développent pas d’immunité et peuvent toujours contracter, transporter et propager le virus. Pour bien comprendre la différence, ne cherchez pas plus loin que le CDC qui a récemment modifié la définition à la fois de «vaccin» et de «vaccination» afin d’accueillir les déchets dans ces flacons. La définition précédente de la vaccination incluait l’expression « produire une immunité », alors qu’elle dit maintenant « produire une protection » ; et l’ancienne définition du vaccin incluait les mots « stimule le système immunitaire d’une personne pour produire une immunité contre une maladie spécifique », alors qu’aujourd’hui elle se lit « pour stimuler la réponse immunitaire du corps contre les maladies ».

Si vous avez eu le COVID, votre corps a produit des anticorps naturels qui confèrent effectivement une immunité. De nombreuses études scientifiques l’ont confirmé. De plus, votre immunité naturelle couplée à l’immunité développée par d’autres nous donne une immunité collective, qui est la meilleure protection globale pour l’espèce humaine contre les virus de toute sorte. C’est comme ça depuis toujours, et ça n’a pas changé.

Ceux qui ont reçu le « vaccin » n’acquièrent aucune immunité (naturelle ou autre) et ne contribuent donc pas au développement de l’immunité collective. Pire encore, ces « vaccins qui fuient » – une expression utilisée par les scientifiques pour décrire le problème avec ces types de vaccins – peuvent transformer les vaccinés en parfaits porteurs d’hôtes, les transformant en « tubes à essai » naturels qui peuvent en fait entraîner l’émergence de virus plus mortels. souches du virus. La logique nous dit donc que ce sont en fait les vaccinés qui constituent une menace pour l’espèce humaine, et il se pourrait bien que ce soit nous, les Sangs Purs, qui, au fil du temps, fournissons la seule barrière naturelle à la propagation du virus et de ses variantes.

Des études ont suggéré que le vaccin réduit également la réponse immunitaire à d’autres maladies, et au moins une d’entre elles confirme qu’il peut en fait provoquer le cancer en éliminant la capacité du corps à combattre certaines infections. Il est déjà bien documenté que ce vaccin crée des problèmes cardio-vasculaires, même chez les personnes en bonne santé et en particulier chez les enfants. D’autres recherches indiquent que ces vaccins finissent par se comporter comme une sorte de « SIDA injecté », laissant le système immunitaire si gravement compromis qu’avec le temps, les personnes « vaccinées » n’auront plus la capacité de gérer même les infections les plus élémentaires. Il pourrait bientôt être vrai que le rhume – qui est d’ailleurs un coronavirus – pourrait tuer ceux qui ont pris le jab.

Beaucoup d’entre eux sont des scénarios catastrophiques, bien sûr, mais il est néanmoins révélateur que premièrement, le gouvernement et les médias nous mentent tous systématiquement, et deuxièmement qu’ils ont mis une emprise absolue sur les informations qui démystifient leur récit.

Il est tout aussi convaincant que des immunologistes, des virologues et d’autres professionnels de la santé de classe mondiale, y compris le « père » de la technologie moderne des vaccins à ARNm, le Dr Robert Malone, ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la façon dont le « vaccin » a été déployé, le manque de l’étude et les tests, et les effets désastreux potentiels qu’un modificateur génétique mal compris de ce type pourrait avoir sur l’ensemble de l’humanité. Une grande partie de ce que le Dr Malone a dit se trouve dans cet article, qui énumère également de nombreuses autres ressources qui remettent sérieusement en question la sagesse d’imposer ces potions non prouvées et risquées à l’ensemble de la société (surtout lorsque les pouvoirs en place doivent résider dans afin de stimuler notre conformité).

Un autre point; une étude récente de la Cleveland Clinic a confirmé que les personnes qui ont déjà eu le COVID ne tirent aucun avantage du vaccin Pfizer (il va donc de soi que la même chose peut être le cas avec les vaccins d’autres fabricants) ; et encore d’autres études ont indiqué que ceux qui ont déjà eu COVID sont plus susceptibles de souffrir d’effets secondaires graves du vaccin que ceux qui n’en ont pas. Ne trouvez-vous pas étrange qu’une personne qui possède des anticorps naturels contre la maladie soit plus à risque de rencontrer des difficultés avec le vaccin ? Ne trouvez-vous pas également étrange que des études médicales majeures indiquent clairement que le vax n’a aucun avantage pour ceux qui ont déjà développé une réponse immunitaire, et pourtant le gouvernement et la presse poussent toujours le jab sur ces personnes ?

Dans l’ensemble, il semble que la prépondérance des preuves (quand nous sommes capables de les voir réellement) indiquerait qu’à long terme, ceux qui ont refusé de se faire piquer (qui conservent donc leur « sang pur ») seront bien mieux lotis que ceux qui se sont soumis au tir. De plus, via le propre «remède» de la nature (immunité collective), que seuls les non-vaxxés peuvent acquérir/fournir, il semblerait que les Sang-purs puissent finalement être le seul salut pour l’humanité si ces vaccins se retournent vraiment contre eux. Enfin, les non vaccinés ne sont plus susceptibles d’attraper ou de propager le COVID, et leur immunité naturelle ne créera pas de souches résistantes, alors que les vaccins (et donc les personnes qui les portent) créeront des souches du virus de plus en plus résistantes à d’autres. « boosters ». Par conséquent, la réalité dit simplement que ce sont les vaccinés qui présentent un plus grand risque pour les non vaccinés (et l’ensemble de la société) plutôt que l’inverse.

Avec ce type de soutien, il devrait être évident que ceux qui ont choisi de rester en tant que Sang-Pur devraient célébrer ce fait et porter fièrement l’insigne. Les pouvoirs en place veulent que nous soyons marginalisés, stigmatisés et finalement contraints à la conformité. En conséquence, nous cachons généralement notre statut de non-vaxx, nous recroquevillant de peur que les intimidateurs ne viennent nous chercher une fois qu’ils apprendront que nous n’avons pas été piégés.

Je veux que le monde sache que j’ai refusé le Fauci ouchie. Je n’en ai pas honte, mais plutôt fier de l’être.

Une dernière chose; au début des années 1970, un film a été adapté du roman de Richard Matheson « Je suis une légende ». Charlton Heston a joué le scientifique colonel Robert Neville, le personnage principal de « The Omega Man », qui s’est injecté un vaccin expérimental qui l’a rendu immunisé contre les effets des agents biologiques libérés pendant la guerre qui ont apparemment anéanti le reste de l’humanité.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, nous apprenons qu’il n’est pas le seul humain non infecté, mais que les autres finissent par se « transformer » en créatures ressemblant à des zombies qui représentent les méchants du film. L’expérimentation conclut que le sang de Neville agit comme un remède naturel à la maladie, et à la fin il en recueille suffisamment pour le transformer en un sérum qui, nous présumons, sauvera le monde. J’attire votre attention sur ce point pour un certain nombre de raisons.

Tout d’abord, c’est un très bon film, que je recommande vivement si vous aimez les intrigues apocalyptiques/dystopiques. Deuxièmement, l’idée que nous, les sangs purs, pourrions un jour fournir la base nécessaire à un sérum qui pourrait sauver l’humanité est extrêmement convaincante (et qui sait – peut-être que cette « marchandise » nous rendra riches un jour ?). Troisièmement, et très intéressant, les horreurs du roman original étaient le résultat d’une pandémie bactérienne…

En conclusion, permettez-moi de réitérer – la gauche nous a tous sur nos talons, humiliant et cajolant tous ceux qui choisissent (comme c’est leur droit en tant qu’êtres humains) de renoncer à une procédure médicale expérimentale qui n’offre aucune protection à quiconque (vacciné ou non) en termes de prévenir la propagation du virus, et qui en fait peut en fait exacerber la propagation si l’on succombe à leur pression. Le moment est venu non seulement de NE PAS SE CONFORMER, mais d’assumer haut et fort le manteau de PUREBLOOD, en criant notre statut de non-vacciné à tue-tête à chaque occasion. C’est nous qui serons les mieux lotis à long terme, et nous qui pourrions bien sauver le reste de l’humanité si, comme il semble maintenant, la concoction mal testée et précipitée sur le marché finit par rendre les humains encore plus sensibles à l’infection. qu’ils ne le sont maintenant. Les gouvernements acquièrent des niveaux de contrôle sans précédent sur l’ensemble de la population humaine, et Big Pharma réalise des profits obscènes en poussant ces potions potentiellement dangereuses sur nous tous, avec le plein soutien (et la puissance) du gouvernement. Refuser le vaccin n’est qu’une étape de plus dans un long processus de reconquête et de défense de nos libertés, et qui doit être prise avec une grande vigueur (et une grande dose de fierté).

Je suis un SANG PUR, fièrement non vacciné, et j’ai l’intention de le rester (tout comme mes enfants)… que les vœux de la gauche soient damnés.

La photo présentée est une capture d'écran de CNN

