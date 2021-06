Il est temps d’encaisser les jetons sur Nvidia Stock

Actions de Nvidia (NASDAQ :NVDA) ont été sur une course importante ces derniers temps. L’action NVDA se négocie juste après des sommets historiques après avoir gagné 200 points par rapport aux creux récents il y a tout juste un mois, le 19 mai. Une partie de l’augmentation était certainement justifiée après le récent rapport sur les bénéfices, compte tenu de la solide progression des bénéfices. Nvidia est maintenant allé trop loin, trop vite. Attendez-vous à ce que le rallye brûlant se refroidisse au cours des prochaines semaines.

Le passage à des sommets historiques de l’action NVDA a provoqué la cavalcade habituelle de mises à niveau des analystes. Bank of America vient de relever l’objectif de cours de l’action NVDA de 800 $ à 900 $. Jefferies avait auparavant relevé son objectif de cours de 750 $ à 854 $. Même avec ces mises à niveau, l’objectif de prix moyen des analystes est de 758,78 $ avec un achat solide. Il est passé au-dessus de ce niveau le 17 juin et est depuis resté majoritairement au-dessus.

Les fondamentaux deviennent définitivement un peu étirés pour les actions NVDA aux niveaux actuels. Le ratio cours/bénéfice sur les 12 derniers mois (TTM P/E) s’élève à 89,3 et se rapproche du multiple le plus riche de la dernière décennie.

La dernière fois que Nvidia a réalisé une évaluation aussi élevée, c’était à la mi-avril. Cela a marqué un sommet significatif dans l’action NVDA. Le rapport P/S (prix sur ventes) actuel de 24,74 est également extrêmement riche et est proche du plus haut sur 10 ans de 25,04. Il est difficile d’envisager une nouvelle expansion multiple pour augmenter le stock à partir d’ici. Les valorisations sont en fait importantes à un moment donné.

Prise de position technique sur les actions NVDA

NVDA est extrêmement suracheté sur le plan technique. Le RSI à 9 jours est passé au-dessus de 80. Le MACD vient de franchir la zone des 10 avant de s’affaiblir. L’élan a également atteint un extrême avant de finalement reculer. Les actions se négocient à une prime élevée par rapport à la moyenne mobile de 20 jours. Les trois précédents cas où ces indicateurs se sont alignés de manière similaire ont marqué un sommet significatif à court terme dans l’action NVDA.

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Plus important encore, NVDA a connu une journée d’inversion clé le 18 juin. L’action Nvidia a atteint des sommets historiques à 775 $ intra-journaliers pour inverser le cours et chuter de plus de 30 points pour clôturer en baisse ce jour-là. Il a suivi un schéma similaire le 24 juin. Ce type de schéma d’inversion clé est souvent une indication que la tendance précédente a pris fin. Les acheteurs sont épuisés et les vendeurs ont pris le contrôle. C’est même un signal plus puissant étant donné l’ampleur du mouvement précédent à la hausse du stock de NVDA.

Mon article précédent sur les actions NVDA du 6 mai avait un ton plus haussier. Les actions se négociaient à près de 600 $ à l’époque, et j’ai recommandé une opération de spread haussier hors de la monnaie, qui s’est avérée rentable. L’action Nvidia a augmenté de 25% depuis lors, et mes perspectives sont maintenant devenues plus baissières. Le prix compte.

La vente à découvert des actions NVDA est à la fois risquée et coûteuse. La vente à découvert de seulement 100 actions nécessiterait environ 38 000 $ de marge. Heureusement, le marché des options offre un moyen moins coûteux d’être un vendeur sur une autre jambe plus élevée.

Vendre un écart d’appel baissier en dehors de la monnaie a un sens probabiliste. Il permet de se positionner baissièrement sur une action NVDA surévaluée et surachetée selon un risque défini. Il est important de réduire le risque dans ce type d’environnement de marché.

Le commerce Nvidia

Vendez le spread d’achat NVDA août 820 $/825 $ pour un crédit net de 1,35 $.

Le gain maximum sur le commerce est de 135 $ par spread. Le risque maximum est de 365 $ par spread. Le rendement du risque est de 37 %. Le prix d’exercice court de 820 $ offre un coussin de hausse de 6 % au cours de clôture de 771,22 $ de l’action NVDA. Il est également bien au-dessus du plus haut historique à 776,80 $. L’écart expire avant les bénéfices, actuellement estimés pour la fin août. Cela élimine tout risque lié aux bénéfices.

À la date de publication, Tim Biggam n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

