27/03/2021 à 21:07 CET

L’entraîneur de Valence, Javi grace, dont l’avenir à Mestalla est incertain, a assuré dans une interview avec les médias du club qu’ils doivent affronter la dernière ligne droite de la Liga avec une grande ambition et que pense qu’ils peuvent reprendre le travail semé jusqu’à présent.

« Il est temps d’être très ambitieux, pour essayer de voir à quel point chaque match et chaque point en jeu sont importants, comme je pense que nous l’avons fait tout au long de la saison avec des circonstances dans lesquelles les résultats ne nous ont pas toujours accompagnés, mais l’équipe a toujours eu cet intérêt et cette ambition. ;, il a souligné.

« Maintenant, je crois vraiment que nous récoltons plus de fruits du travail que nous faisons et cela génère une confiance et un esprit qui nous aident à mieux affronter les matchs », a-t-il ajouté. Après la victoire contre Grenade, l’entraîneur navarrais a déclaré que «l’équipe est dans un bon moment & rdquor; Oui dit qu’ils sont dans leur «moment»;.

«Nous avons enchaîné une série de résultats très positifs lors des matches à domicileNous devons nous améliorer en tant que visiteurs, mais en ce moment, je pense que nous entrons dans la dernière ligne droite de la Liga, où tout le monde dit que les saisons sont définies et c’est là que je pense que nous allons donner une bonne mesure. J’ai vraiment l’impression qu’on va bien, on vit les entraînements et les matchs avec une grande intensité. J’ai vraiment l’impression que ça va être notre moment », a-t-il déclaré.

Gracia ne voulait pas se fixer comme objectif de se battre pour la Ligue Europa. « Personnellement, j’ai l’illusion d’améliorer les records de l’année dernière, améliorer le classement de la saison dernière et améliorer un classement moyen des dernières années du club, qui, on pourrait dire, a été à la huitième ou neuvième place. C’est notre illusion et la mienne: améliorer tous ces records », a-t-il souligné.

«Le plus important est de se concentrer sur le prochain match et c’est clair pour l’équipe. Où va nous mener cette façon de penser et d’agir? Je crois que ça peut nous amener à très bien finir la saison& rdquor; ajouté.

Cette amélioration, a-t-il reconnu, passe par une nouvelle victoire. «Il y a eu des moments de la saison où nous avons mieux concouru à l’étranger et nous avons remporté des victoires importantes, mais nos dernières sorties n’ont été bonnes ni en résultats ni avec le jeu que nous développons. L’objectif d’amélioration en tant que visiteur est clair et, en parallèle, nous devons continuer avec la même force à Mestalla & rdquor;, il prétendait.

Gracia a reconnu que gagner à Cadix lors du prochain match dans un double défi pour l’avoir fait à l’extérieur et pour avoir enchaîné deux victoires «quelque chose qui nous a résisté».

L’entraîneur a dit « Toujours & rdquor; il s’est senti «très respecté, très apprécié et très aimé»; dans votre quotidien, ce qui vous rend «heureux». « J’ai la responsabilité d’être l’entraîneur d’un grand club, dans un moment compliqué et exigeant et en tant que tel je le vis », a-t-il déclaré.

Grace a dit que le jeunes ils font «des pas de géant pour avoir une brillante carrière et un avenir prometteur». mais a souligné l’aide des anciens combattants à mûrir et le travail de la capitaines.

«Ce sont des personnages clés du vestiaire, beaucoup d’entre eux profitent d’une chance de gagner des minutes au quotidien, d’autres moins, mais cela n’affecte pas leur rôle, qui est vital. Ce sont des miroirs dans lesquels le reste de leurs camarades de classe peut se regarder. car ce sont des exemples de comportement, de travail et d’engagement. C’est une grande aide pour un entraîneur d’avoir des joueurs comme ça », a-t-il conclu.