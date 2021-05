Il est temps d’oublier l’action UBER. C’est perdu la touche innovante.

Qu’est-il arrivé à Uber Stock?

Uber (NYSE:UBER) a coulé de plus de 5% jeudi après que le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a déclaré que la plupart des travailleurs de chantier devraient être classés comme des employés. Le stock UBER a été un favori de «réouverture» à Wall Street. Depuis le début de l’année, les actions ont augmenté d’environ 7%. Mais ces nouvelles récentes prennent une partie de l’élan du commerce «long UBER».

Uber Stock: les spécificités de la raison pour laquelle UBER est en panne

Le président américain Joe Biden a pour vision d’étendre les protections des travailleurs. Cela comprend, mais sans s’y limiter, la classification des travailleurs de chantier en tant qu’employés à temps plein. Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, est resté silencieux sur ce sujet. Jusqu’à aujourd’hui. Quand il a dit à . que la plupart des travailleurs de l’économie des petits boulots aux États-Unis devraient être classés comme des employés. Uber a construit son activité sur le dos de contrats indépendants bon marché… et pourtant, le modèle commercial n’est pas rentable. Classer ces personnes comme des employés à temps plein ajouterait des coûts énormes au modèle opérationnel et mettrait encore plus de pression sur un modèle d’entreprise déjà tendu. L’action UBER est en train de refaire cette nouvelle.

Est-ce que ça importe

Nous ne sommes pas trop préoccupés par la situation de classification des travailleurs de chantier. Nous ne savons pas comment cela se terminera, mais nous sommes sûrs que de quelque manière que ce soit, des employeurs comme Uber, Lyft (NASDAQ:LYFT), et Fiverr (NASDAQ:FVRR) s’ajustera. Au lieu de cela, ce qui nous préoccupe en ce qui concerne les actions UBER, c’est le manque d’innovation de la société. Cette entreprise était autrefois l’épicentre de l’innovation. En 2015/16, c’était l’entreprise où se trouver – tous les diplômés en génie logiciel du pays voulaient travailler chez Uber, ils avaient une entreprise de conduite autonome, ils avaient une entreprise de voitures volantes et ils prenaient le contrôle du monde. . Ensuite, le visionnaire qui a jeté les bases de toute cette innovation, Travis Kalanick, a été contraint de quitter l’entreprise. Il a été remplacé par un PDG «d’entretien ménager» qui a depuis mis l’accent sur la rentabilité à court terme plutôt que sur la croissance à long terme. L’innovation s’est arrêtée. Uber a vendu son activité autonome à Aurora. Ils ont vendu leur entreprise de voitures volantes à Joby Aviation. Un tas de talents est laissé à d’autres entreprises technologiques plus innovantes, comme Porte ouverte (NASDAQ:OUVERT). D’après nos vérifications, les meilleurs ingénieurs en logiciel ne vont plus chez Uber. Cette société est une coquille d’elle-même sur le pipeline de l’innovation.

Prévision du cours de l’action UBER

Sans un pipeline d’innovation robuste, l’action UBER est vouée à rester une action latérale dans un avenir prévisible, car une valorisation étirée, une rentabilité limitée et un manque de potentiel de croissance à long terme limiteront la hausse. Nous pensons que les investisseurs feraient mieux d’oublier l’action UBER.

Uber est un excellent exemple de l’importance de l’innovation. Lorsque cette entreprise faisait des choses innovantes comme la conduite autonome et les voitures volantes, le ciel était la limite. Rappelez-vous à quel point tout le monde parlait d’Uber comme de la «prochaine grande nouveauté» en 2015/16?

Mais toute l’innovation s’est arrêtée. Et maintenant, personne ne parle d’Uber comme «la prochaine grande chose». Au lieu de cela, il s’agit simplement d’une entreprise de covoiturage indifférenciée qui, deux ans après son introduction en bourse, est à peine au-dessus de son prix d’introduction en bourse.

L’action UBER ne le réduit pas lorsqu’il s’agit de fournir d’énormes rendements aux actionnaires.

Vous savez qui le coupe?

Shopify (NYSE:MAGASIN). Carré (NYSE:SQ). Le Trade Desk (NASDAQ:TTD). Roku (NASDAQ:ROKU). Ces actions ont augmenté de près de 10 fois au cours de la même période qu’Uber a fait un saut.

La différence? Innovation.

Shopify, Square, The Trade Desk et Roku ont continué d’innover sans relâche, contrairement à Uber, et les résultats apparaissent dans les cours des actions.

En investissant, l’innovation est essentielle.

