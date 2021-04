Il est temps passé de se battre ⋆ .

Cette semaine, sur la base de mensonges entiers, de grandes entreprises sont entrées en guerre politique avec l’État de Géorgie. Les mensonges en cause tournaient autour de la nouvelle loi électorale de Géorgie, caractérisée à la fois par Stacey Abrams et le président Joe Biden comme une nouvelle forme de Jim Crow. Que font ces ignobles nouvelles restrictions électorales? Ils ont besoin d’un numéro d’identification pour recevoir un bulletin de vote par correspondance, avec un langage identique à celui de la loi fédérale; ils interdisent les élections à moins de 150 pieds d’un bureau de vote ou à 25 pieds des électeurs en ligne, y compris la distribution de nourriture ou d’eau à des fins partisanes; ils augmentent le nombre de jours obligatoires de vote anticipé le week-end; ils conservent des boîtes de dépôt qui n’existaient pas avant la pandémie; ils ont besoin de machines à voter et de personnel électoral supplémentaires dans les quartiers bondés; ils augmentent les heures de vote lors des prochaines élections pour la grande majorité des comtés.

Ces dispositions sont similaires aux lois d’une grande majorité d’États. Cela n’a pas empêché les démocrates et les médias de simplement mentir sur la loi de vote en Géorgie. Alors que certains dans les médias ont souligné que Biden avait menti au sujet de la prétendue répression de la loi sur les heures de vote, personne dans les médias n’a traité ses affirmations de «Jim Crow» avec le mépris méprisant qu’elles méritaient si largement. Au lieu de cela, ils ont simplement repris la ligne selon laquelle les républicains étaient engagés dans une répression généralisée des électeurs, un autre mensonge – un mensonge beaucoup plus infondé que les préoccupations républicaines concernant la fraude et l’irrégularité des électeurs.

Mais les médias et les démocrates sont allés encore plus loin: ils ont incité les entreprises à prendre position sur la loi électorale de Géorgie. CBS News a publié un titre qui faisait l’objet d’un simple activisme: « 3 façons dont les entreprises peuvent aider à lutter contre la nouvelle loi restrictive sur le vote en Géorgie. » Et les entreprises se sont conformées. Coca-Cola, conformément à sa nouvelle image de marque Woka-Cola, a publié une déclaration déplorant une loi électorale contre laquelle la société n’avait pas pris la peine de faire pression avant son adoption. Delta a également publié une déclaration, le PDG Ed Bastian expliquant: «Je dois préciser que la facture finale est inacceptable et ne correspond pas aux valeurs de Delta.» La Major League Baseball a suivi les conseils de Biden et a retiré le All-Star Game de l’État.

Alors, que devraient faire les conservateurs?

De nombreux conservateurs – y compris moi-même – déplorent la politique de boycott. Nous ne sommes pas intéressés à fréquenter les entreprises sur la seule base de la différenciation politique. Mais si la gauche s’apprête à détourner les institutions les plus puissantes d’Amérique et à les armer ensuite contre les électeurs des États rouges, les conservateurs n’auront d’autre choix que d’exercer une contre-pression.

La seule alternative est la formation d’entreprises alternatives dans chaque industrie. Si Coca-Cola souhaite répondre au réveil, les conservateurs devront construire un concurrent. Les conservateurs n’ont pas l’avantage du premier arrivé dans ces espaces. Mais cela n’allège pas la responsabilité de trouver une voie différente de celle de financer ceux qui les couperaient aux genoux.

La gauche a tout politisé. La droite a évité cette tactique, car elle est laide et source de division. Mais il est trop tard pour remettre le génie dans la bouteille. Il est temps pour une destruction mutuellement assurée. Il n’y a qu’une chose pire que d’avoir des armes nucléaires: le désarmement unilatéral. Mieux vaut établir maintenant une destruction mutuellement assurée et avertir les entreprises américaines qu’en entrant au milieu d’un débat politique tendu, elle risque tout autant de retour de la droite que de la gauche.