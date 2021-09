Il est temps pour Brendan Rodgers d’agir impitoyablement en choisissant son meilleur côté de Leicester City

Parmi ceux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Brendan Rodgers et Leicester City ont tranquillement eu l’une des meilleures fenêtres de transfert estivales de la Premier League.

Vint Boubakary Soumare – un nouveau moteur de milieu de terrain habile; en est venu Patson Daka – un attaquant plus jeune, en quelque sorte encore plus rapide que Jamie Vardy ; en sont venus Ryan Bertrand et Jannik Vestergaard – deux Saints cherchant à avoir un impact chez les Foxes, aux côtés du talent brut d’Ademola Lookman. Il est également important de noter que la porte de départ est restée fermée. Donc, pour résumer, l’équipe qui a terminé 5e d’un point la saison précédente a considérablement amélioré son équipe pour la campagne à venir. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, avec ces améliorations, ils ressemblent maintenant à tout sauf aux six premiers.

Pour toutes les nouvelles acquisitions, les Foxes n’ont pas eu l’air mieux; ils ont semblé bien pires, avec une brutalité inexpliquée en cinq matchs, combinée à une défense que nous attendons de ceux qui sont beaucoup plus chaotiques dans la moitié inférieure du tableau. Et cela ne relève pas d’un manager qui aime le «football heavy metal». Cela relève de Brendan Rodgers; un manager discret, avec un carnet et un stylo à la main, et pas un seul pli à voir dans son costume. La situation dans son ensemble est un peu déroutante, mais elle doit être corrigée et rapidement.

Il est temps pour Brendan Rodgers d’agir sans pitié à Leicester City

James Maddison : un problème croissant

Il y a eu une période la saison dernière où James Maddison ne pouvait pas se tromper – peut-être souligné par sa frappe scintillante à distance dans le fond des filets d’Ederson lors d’une défaite 5-2 contre Manchester City. Cependant, une blessure a rapidement frappé et, depuis lors, il n’a pas réussi à mettre le pied droit – n’ayant pas enregistré de but en Premier League depuis février de cette année.

Lorsqu’un milieu de terrain offensif ne parvient pas à jouer son rôle, ne parvient pas à créer, c’est là que les problèmes peuvent commencer. Tout d’un coup, le couteau qui aiguise l’épée utilisée pour attaquer devient de plus en plus émoussé. Et, lorsque cela se produit, il est temps de trouver un nouveau couteau et de ne pas persister avec l’actuel. Ou, dans le cas de Brendan Rodgers, il est temps de trouver un autre débouché créatif ; il est temps d’être impitoyable et de laisser tomber Maddison.

Pour la première fois cette saison, l’ancien patron de Liverpool a également essayé cette solution – en retirant Maddison à la mi-temps contre Brighton. Et, sans surprise, cela a fonctionné. Leicester est passé d’un côté vers le bas et vers l’extérieur, à presque une montée semblable à Tyson Fury d’un crochet gauche de Deontay Wilder. Cette épée d’attaque susmentionnée avait l’air plus tranchante qu’elle ne l’a été toute la saison sans Maddison. Au final, oui, cela ne leur a pas valu de point, mais c’est uniquement grâce à VAR. Les Foxes ont marqué trois buts en deuxième mi-temps, et deux d’entre eux ont été attribués à l’incapacité d’Harvey Barnes à revenir, voyant le match se terminer 2-1 en faveur de Brighton.

L’argument est maintenant plus que possible selon lequel, si Rodgers avait commencé le match sans Maddison, il aurait pu superviser trois points pour son équipe. Tout cela semble dur pour le milieu de terrain, qui a déjà joué et brillera un jour à nouveau, mais, pour l’instant, Rodgers doit agir impitoyablement. Pour faire simple, ce n’est que du football au plus haut niveau.

Daka et Iheanacho ont besoin d’opportunités

Habituellement, un joueur est récompensé lorsqu’il est dans la meilleure forme de sa vie, mais pas Kelechi Iheanacho. En fait, il a été tout sauf récompensé. Au lieu de jouer le rôle de titulaire légitime et mérité, le Nigérian s’est de nouveau retrouvé sur le banc pour cinq des six premiers matchs de Leicester. C’est un joueur qui a marqué 19 buts la saison dernière, deux de plus que Jamie Vardy. Pourtant, Brendan Rodgers l’a confiné sur le banc, choisissant même de jouer Maddison aux côtés de Vardy contre Norwich City.

La solution ici n’est pas non plus de laisser tomber Vardy. L’attaquant vétéran a marqué trois buts en cinq matchs de Premier League. Mais, la menace supplémentaire qu’Iheanacho peut fournir, doit être utilisée. Pourquoi avoir un attaquant de 15 buts en saison, quand on peut en avoir deux ? Rodgers a les joueurs à sa disposition pour revenir aux bases d’un partenariat de grève, et doit prendre la décision.

Ensuite, il y a le cas de Patson Daka – un joueur qui n’a pas assez de temps de jeu au début de sa carrière à Leicester. Le rythme de l’attaquant est un atout dont il faut tirer parti, ainsi que sa capacité de finition naturelle démontrée au Red Bull Salzburg, où il a marqué 34 buts la saison dernière. Oui, Leicester City a effectivement un joueur assis sur son banc, qui sort de l’arrière d’une campagne de 34 buts. Ce joueur n’a joué que trois fois en Premier League jusqu’à présent cette saison. Après un mauvais début de saison, cela pourrait-il vraiment empirer si Rodgers donnait sa chance à Daka ?

Soyuncu a-t-il toujours une place dans le quartier de Leicester City ?

Au milieu de la frustration de la défaite de Brighton, les fans de Leicester auraient été aussi horrifiés que jamais de ne voir aucun Jonny Evans de retour dans une chemise Foxes. Sans lui, ils se sont effondrés par derrière ; Caglar Soyuncu n’a jamais semblé aussi exposé ; Le but de Kasper Schmeichel n’a pas semblé aussi menaçant depuis longtemps. Pendant ce temps, Jannik Vestergaard n’a pas non plus connu un départ solide.

Il est crucial de remettre Evans sur le côté ; il est le calme expérimenté parmi une tempête croissante au sein de la ligne de fond de Leicester. Lorsque trois des quatre défenseurs centraux sont disponibles, la place de Soyuncu doit être remise en cause, ou plus encore, son absence.

Le défenseur turc, qui a commis des erreurs contre Norwich City et West Ham avant d’être expulsé en mission internationale, a semblé l’ombre de lui-même. Quand Evans est de retour, Rodgers doit prendre la décision difficile. Il doit favoriser Vestergaard, qui a été loin d’être génial, mais moins calamiteux que son partenaire susmentionné, et permettre à Evans de stabiliser le navire à côté de lui.

Avec Burnley en difficulté à venir, Leicester City doit apporter des changements et utiliser le jeu comme une opportunité pour faire décoller Daka, et peut-être même Maddison, pour la saison, et lancer leur top six.

