Il est temps pour Google d’investir dans une tablette Chrome OS haut de gamme

Le système d’exploitation Chrome de Google alimente bien plus que de simples ordinateurs portables. Des appareils aussi grands que les ordinateurs de bureau aux petites tablettes pour enfants, le système d’exploitation est suffisamment flexible pour fonctionner sur une variété d’appareils. Alors que les Chromebooks ont régulièrement augmenté en termes de prix et de spécifications au cours des deux dernières années, on ne peut pas en dire autant des tablettes Chrome. Oui, nous en avons vu d’excellents comme le Lenovo Duet, qui fonctionnent bien pour leur prix. Pourtant, cela fait un moment que nous n’en avons pas vu un qui pourrait prendre les goûts de l’iPad Pro ou de la Surface Pro et expliquer pourquoi vous devriez le choisir sur ces appareils, et c’est vraiment dommage.

La Pixel Slate était la première et la dernière tablette prosumer de Chrome OS.

Avant que les tablettes Chrome ne deviennent une chose, Google a une fois poussé les tablettes Android comme rivales de l’iPad. Il avait sa propre gamme de tablettes Nexus, et tous les autres fabricants d’Android avaient une tablette Android à un moment donné. Il y a un argument à faire valoir que les tablettes Android ont encore du succès sur un front purement commercial. Beaucoup d’entre eux sont bon marché et gais, et n’importe quelle tablette avec un magasin d’applications compétent peut consommer du contenu aussi bien que n’importe quel autre (ce qu’Amazon a très bien appris avec ses tablettes Fire). Cependant, en ce qui concerne les tablettes “Pro”, c’est-à-dire les appareils avec de beaux écrans, des processeurs puissants et des cadres ciselés que vous voudriez réellement acheter, la vue devient un peu plus austère.

Il n’y a pas non plus de concurrent Chrome OS pour l’iPad Air à ce jour.Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Actuellement, Chrome OS alimente une poignée de tablettes. Le Lenovo Duet est l’un d’entre eux, le prochain CMO5 d’Asus en est un autre, et c’est vraiment à peu près tout. Si vous voulez une tablette Chrome OS aussi élégante qu’un iPad et capable de gérer un environnement de travail en 2021, vous n’avez pratiquement pas de chance.

Il y a une question à se poser sur la sagesse de remplacer les tablettes Android par quelque chose de nouveau si les tablettes Android se vendent toujours, mais c’est une question de flux de travail et de flexibilité. Ce n’est pas que les tablettes Android soient incapables de correspondre et de surpasser l’iPad Pro au niveau matériel pur. Sans le processeur (qui est déjà assez bon), la série Samsung Galaxy Tab S7 est tout aussi belle, sinon plus belle, que les designs d’Apple. Là où ni iOS ni Android ne peuvent surpasser Chrome OS, c’est son système d’exploitation flexible.

Les puissantes tablettes Android sont entravées par leur système d’exploitation mobile pour le travail professionnel.

En examinant le Lenovo P11 Pro, Ara Wagoner et Wired d’Android Central ont constaté que le Pro aurait bénéficié de Chrome OS sur Android. Tout comme la Microsoft Surface, une tablette alimentée par Chrome OS aurait un système d’exploitation compatible tactile ainsi qu’un système de bureau complet fonctionnant en arrière-plan. Contrairement à l’échec de Microsoft Surface RT (ou de toute tablette Windows 10 en réalité), il existe déjà une flotte à part entière d’applications mobiles à utiliser en mode tactile. En 2021, le Web a suffisamment mûri pour que les applications Web puissent en tirer beaucoup sans applications de bureau – mais la prise en charge des applications Linux et des applications Windows via Parallels signifie que les utilisateurs peuvent trouver un moyen de contourner ces restrictions s’ils le voulaient suffisamment. En d’autres termes, alors que certaines personnes peuvent réclamer macOS sur un iPad, Chrome OS de Google est déjà à mi-chemin.

Le Lenovo P11 Pro aurait bénéficié de Chrome OS sur Android.Source: Ara Wagoner / Android Central

Il y a aussi un argument à faire valoir que Chrome OS prospère sur le bas de gamme et n’a pas besoin de spécifications haut de gamme. Cependant, je ne suis pas fan de cet argument. La Pixel Slate de Google a essayé d’être une tablette professionnelle avec des spécifications médiocres et a fini par le faire si mal à la fois sur le plan critique et commercial que Google a carrément quitté le jeu de la tablette. Une tablette “Pro” aurait nécessairement besoin de spécifications haut de gamme pour être classée comme “pro” afin de pouvoir gérer plus que le strict minimum.

Les tablettes à faible puissance et à bas prix ne peuvent pas rivaliser avec l’iPad ou la Surface pour les prosommateurs.

En lisant les feuilles de thé, il pourrait bien y avoir une telle tablette sur son chemin. Repéré l’année dernière par Chrome Unboxed. Les validations de Chromium ont révélé une prochaine tablette Chrome alimentée par Snapdragon avec un écran QHD 3: 2. S’il était publié, il s’agirait d’une tablette Chrome OS haut de gamme avec prise en charge du stylet, d’un rapport d’affichage presque parfait et d’un processeur équipé pour tirer le meilleur parti des applications Android. Google a signalé qu’il avait de grands projets pour Chrome OS cette année et a également déclaré que nous devrions nous attendre à de grandes annonces lors de sa prochaine conférence I / O. Il n’est pas exagéré que nous puissions y voir du matériel vraiment intéressant dans un peu plus d’un mois.

Le système d’exploitation Chrome OS de Google reste l’un des systèmes d’exploitation les plus modernes et les plus accessibles sur les ordinateurs portables. Avec autant de travail pour le rendre compatible avec les tablettes, il serait dommage que nous n’ayons jamais une tablette qui puisse vraiment profiter de toutes les offres de ce système d’exploitation.

