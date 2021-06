Il est temps pour Hamilton de riposter contre Verstappen ?

in





Après avoir vu Max Verstappen remporter les deux premières séances d’essais du week-end, Lewis Hamilton a trouvé une réponse en FP3 pour organiser une séance de qualification alléchante.

Le septuple champion du monde de Formule 1 n’est jamais un pilote sur lequel on peut compter, mais avec Verstappen remportant si brillamment le Grand Prix de France le week-end dernier, Hamilton est entré dans le Grand Prix de Styrie ce week-end avec un recul de 12 points dans le championnat des pilotes.

Alors que Paul Ricard a vu Mercedes perdre sur son propre terrain, le voyage à Speilberg était vraiment un voyage au pays de Red Bull. Avant le week-end, Verstappen était le favori et sur la preuve de vendredi, à juste titre.

Cependant, Hamilton a mis cela quelque peu en doute lors d’une session FP3 généralement difficile à lire, allant plus de deux dixièmes plus vite que son rival. Nous saurons bientôt si c’était réel, mais cela aura certainement mis l’eau à la bouche des fans de F1.

Un homme qui en a peut-être déjà marre des vues pittoresques de la Styrie est Valtteri Bottas, le Finlandais qui vit jusqu’à présent ce qui ne peut être décrit que comme un week-end de cauchemar. Bottas a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille vendredi, ce qui signifie qu’il ne peut pas commencer plus haut que quatrième, quel que soit le déroulement des qualifications.

Sergio Perez a certainement bénéficié de la pirouette de Bottas dans la voie des stands, le coureur mexicain étant désormais susceptible de commencer dans les trois premiers le jour de la course. Cela devrait être un gros coup de pouce pour Red Bull et un coup dur pour Hamilton qui sera probablement sans son ailier.

AlphaTauri a été le deuxième meilleur jusqu’à présent ce week-end, avec Yuki Tsunoda et Pierre Gasly respectivement cinquième et sixième en FP3. Gasly a été un as toute l’année, mais c’était génial de voir Tsunoda le mélanger avec les grands à l’entraînement. Voyons ce qu’il peut produire en qualifications.

McLaren et Ferrari ont tous deux eu des week-ends étranges, avec Daniel Ricciardo en particulier passant de P2 en FP2 à 17e en FP3. Il est difficile de dire si l’équipe de papaye laissait délibérément du rythme sur la table, mais elle devra s’améliorer pour commencer devant Ferrari, qui avait Charles Leclerc dans le top sept lors des essais finaux.

Plus en arrière et ni Aston Martin ni Alpine n’ont encore suggéré qu’ils étaient en lice pour quelque chose au-delà des places vers l’arrière du top 10, tandis qu’Alfa Romeo a l’air généralement médiocre.

Pour Williams et Haas, attendez-vous à la même chose, avec George Russell susceptible de fournir un peu d’excitation en réussissant un tour en Q1 pour commencer dans le top 15.

Une chose qui devrait être considérée est la menace de pluie. Lors des qualifications pour cette course l’année dernière, c’est Hamilton qui a montré ses références de maître de la pluie, remportant la pole position par 1,2 seconde. Verstappen est lui-même assez pratique sous la pluie, alors attendez-vous à ce que la présence de précipitations rende encore plus tendu cette lutte déjà titanesque.