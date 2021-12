Il est temps pour la communauté noire d’embrasser une Amérique post-raciale

À certains égards, j’ai l’impression que nous vivons une époque comme Charles Dickens, « The Tale of Two Cities », dont il a écrit : « C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps, c’était l’âge de la sagesse, c’était l’âge de la folie.

Nous sommes bombardés de messages affirmant que l’Amérique déborde de racisme systémique et de suprémacistes blancs. Même le Conseil national des relations familiales qualifie désormais la famille biparentale traditionnelle d’extension du privilège blanc.

Si vous écoutez exclusivement les médias d’information, l’industrie du divertissement et le complexe universitaire-industriel, vous serez surpris d’apprendre cette vérité : c’est la période la moins raciste de l’histoire de notre pays.

Ayant vécu dans le sud de Jim Crow, mes parents et grands-parents auraient adoré avoir grandi dans l’Amérique dans laquelle j’ai grandi. Une grande partie du pays opère dans une Amérique post-raciale depuis de nombreuses années. Partout dans notre pays, les gens interagissent les uns avec les autres avec respect, dignité et compassion, quelle que soit leur race. Ils ont jugé les gens sur le contenu de leur personnage.

Nous pouvons adopter des lois qui me permettent d’entrer par la porte d’entrée et de réserver une chambre dans n’importe quel hôtel de ce pays, mais nous ne pouvons pas adopter de lois pour forcer les gens à ouvrir leur cœur et leur maison à des personnes qui ne leur ressemblent pas. Mais c’est précisément ce que les Américains ont fait pendant des décennies. Alors comment expliquer les différences entre les réalités du terrain et ce que l’on entend dans les médias ?

Ma famille est un exemple classique du « meilleur des temps – des pires moments » et de la disparité entre la réalité et la rhétorique. Mes enfants, aujourd’hui majeurs, ont grandi dans une famille biparentale. Ils avaient leurs défis, mais ils avaient aussi de la stabilité, un amour inconditionnel et des limites claires.

Malheureusement, il y a un contraste frappant avec leurs cousins ​​de mon côté de la famille. De mes quatre frères et sœurs, mes enfants sont les seuls à avoir grandi avec une mère et un père à la maison. En conséquence, la vie des enfants de mes frères et sœurs a été entremêlée de traumatismes et de tragédies.

Comment expliquer ces différences ? Était-ce du racisme systémique intégré à la société américaine ? Ou était-ce quelque chose d’autre? Nous avons deux contes de la même famille avec la même couleur de peau, pourtant les disparités sont assez larges.

Le jour où Martin Luther King Jr. a été assassiné, j’avais cinq ans. À cette époque, près de 80 % des enfants noirs étaient nés dans des familles biparentales. Malheureusement, de mon vivant, nous avons vu la communauté noire passer de 80 % de familles biparentales à 80 % de foyers sans père sans une initiative nationale pour inverser la tendance.

Si la famille noire américaine était une chouette tachetée ou un loup gris, elle figurerait sur la liste des espèces en voie de disparition. Au lieu de cela, ce qui est arrivé à la famille noire américaine n’est rien de moins qu’un génocide culturel.

Ce n’est pas le rêve que King avait en tête, et cela a été un cauchemar pour les enfants nés pendant cette période. La communauté noire est utilisée comme un pion politique depuis 50 ans.

Par conséquent, j’ai entrepris cette croisade pour entamer une transformation vers les racines culturelles de la communauté noire et inverser une tendance qui a dévasté des générations de familles, y compris des enfants sans défense nés dans des situations qu’ils n’ont pas créées.

Je sais par expérience personnelle que ce pays n’est pas systématiquement raciste. Mes parents et mes grands-parents ont vécu dans le racisme systémique. Je n’ai pas.

Malheureusement, mes frères et sœurs ont pris des décisions différentes dans leur vie. Tous les quatre ont consommé de la drogue et trois ont été incarcérés. Bien pire, leurs enfants ont été élevés sans père dans leur vie. Ce sont les histoires de nombreuses familles ravagées par le manque d’implication du père, de responsabilité personnelle, de foi et, surtout, d’espoir.

Je pleure profondément ce qui est arrivé à leur vie. Mes enfants vivent dans une grande disparité avec leurs propres cousins, et ce n’est pas à cause de la couleur de leur peau.

Pour être clair, nous avons des racistes dans notre pays qui font du mal aux gens, mais le pays n’est pas systématiquement raciste. Pour le dire autrement : si vous cherchez le racisme dans ce pays, vous le trouverez. Si vous cherchez des opportunités, vous les trouverez 100 fois.

Comment résoudre ce « conte de deux villes », les 80 % de foyers sans père et les taux de diplomation chroniquement bas pour les lycéens noirs ? Ironiquement, le pouvoir de changer est finalement entre les mains des Noirs américains. Je voudrais adresser les commentaires suivants aux Noirs américains de tout le pays.

Pendant trop longtemps, nous avons vu nos communautés noires détruites de l’intérieur. En tant que communauté, notre situation est pire maintenant qu’avant l’ère des droits civiques.

Nous avons le pouvoir d’aller de l’avant et d’amorcer une transition de guérison et de croissance qui se fait attendre depuis longtemps. Et nous n’avons pas besoin de l’aide ou des fonds du gouvernement pour accomplir cette transformation.

Nous passons à côté d’opportunités dans ce pays auxquelles nous avons pleinement droit en tant que citoyens américains, des opportunités qui semblent être clairement visibles pour presque tout le monde, à l’exception des Noirs américains nés dans le pays. Beaucoup d’entre nous sont aveuglés par des larmes de colère, de méfiance et d’incompréhension qui conduisent à des décisions qui ne sont pas dans notre propre intérêt.

Aujourd’hui, les citoyens noirs américains qui ont immigré légalement des îles des Caraïbes et des pays africains comme le Nigéria gagnent des revenus nettement plus élevés que les Noirs américains nés dans le pays. Ils atteignent des niveaux d’éducation plus élevés. Ils vivent le rêve américain que les dirigeants des droits civiques souhaitent pour nous.

Beaucoup de ces nouveaux citoyens sont arrivés au pays avec des familles intactes, ce qui a contribué à leur réussite et à leur intégration. Une autre raison de leur succès est qu’ils n’ont pas été endoctrinés par des années de haine anti-blanche, anti-américaine et anticapitaliste.

Maintenant plus que jamais, il est impératif de nous réconcilier avec les péchés passés de notre nation, de rétablir les familles biparentales, de reconstruire notre culture et de rejoindre d’autres Américains autour de la « Table de la prospérité » en tant que concitoyens de ce grand pays. Comment commence-t-on?

Je crois que cela commence par exploiter les forces de nos racines culturelles, qui sont liées à notre foi chrétienne. Le pardon est la pierre angulaire du christianisme. Tout comme Dieu nous accorde le pardon en Christ, nous sommes appelés à pardonner aux autres.

Alors que nous pardonnons au pays les péchés de l’esclavage, les lois Jim Crow et de nombreuses autres formes de sectarisme qui ont suivi, le lourd fardeau de l’amertume, de la colère et du ressentiment sera levé de nos épaules. Nos yeux seront ouverts afin que nous puissions voir clairement la voie à suivre nous permettant de nous concentrer sur ce qui est le mieux pour notre avenir et celui de nos enfants.

Pardonner est un acte de force, pas de faiblesse, et nous devons commencer le processus de guérison et de renforcement dans nos communautés. C’est notre moment prodigue. Il est temps de rentrer à la maison.

Maintenant, à tous les Américains : notre histoire commune transcende les partis politiques, la race, la religion et la classe. C’est une humanité partagée qui nous lie comme les racines et les branches d’arbres entrelacées dans une forêt dense.

Des groupes organisés déclenchent des incendies de forêt pour diviser et détruire notre culture américaine unique. Il est impératif que nous éteignions non seulement leurs efforts, mais que nous favorisions un nouveau mouvement qui nous nourrit, nous unit et nous renforce en tant qu’Américains, quelle que soit notre race, pour les générations à venir.

Kendall Qualls est la présidente de TakeCharge, qui s’efforce d’unir les Américains indépendamment de leur origine et d’inspirer les communautés noires et autres minorités à prendre en charge leur propre vie et à ne pas compter sur le gouvernement et les politiciens pour la prospérité. Il est marié depuis 35 ans et a cinq enfants.