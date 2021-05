Il est temps pour l’argent intelligent de circuler, qu’est-ce que cela signifie pour Bitcoin et le marché de la crypto

Cette semaine, le marché est au vert après la baisse massive des prix qui a effacé un billion de dollars du marché.

La reprise a vu le prix de Bitcoin passer à près de 40 000 dollars, gagnant plus de 10 000 dollars de sa valeur en environ cinq jours. L’éther s’est fortement redressé, augmentant de 53% pour se négocier à 2750 $. Cependant, le marché reste instable sans donner une idée précise de sa destination. ETH 3,77% Ethereum / USD ETH USD 2490,77 $

Les altcoins qui avaient été complètement effacés lors de cette vente, perdant 70% à 95% de leur valeur, enregistrent également des gains compris entre 50% et 100%.

Pourtant, une vente aussi profonde en quelques semaines ressemble à celle observée lors du marché baissier de 2018, mais à ce moment-là, elle a duré plusieurs mois.

Avec cet anéantissement total, les traders surendettés ont été brutalement évacués du marché après la liquidation de 8,60 milliards de dollars le mercredi noir, sans compter les chiffres de Binance. Le taux de financement continue également d’être en territoire négatif, tandis que le plus élevé se situe à 0,0104% sur OKEx.

Outre les commerçants à effet de levier, les chasseurs de pompes et les chasseurs de micro-capitalisations DeFi sont également gravement sous l’eau tandis que les fonds achetés autour du sommet font mal, ce qui signifie que le moment est venu pour de l’argent intelligent.

Victoires de la plus haute qualité

Comme nous l’avons signalé, plusieurs fonds manifestent l’intérêt de grands acteurs et lundi, Ray Dalio, cofondateur et PDG du plus grand fonds spéculatif au monde, a également révélé qu’il possédait du Bitcoin.

«C’est la nouvelle saison des entrées d’argent. Et l’argent neuf va après les actifs de la plus haute qualité: bitcoin, ethereum et defi blue chips », a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger. «Le nouvel argent intelligent va après les actifs de la plus haute qualité. Alors que les spéculateurs sous-marins vendent des déchirures. Cela crée un marché des traders niveau par niveau. »

Cette entrée attendue d’investisseurs avertis amène désormais le marché à spéculer sur ce que cela signifierait pour le marché. Alors que certains comme DegenSpartan disent que beaucoup plus de liquidités et que les participants institutionnels sur ce marché à maturation rapide signifient que le vidage ne sera pas aussi rapide ou aussi profond que les cycles précédents, d’autres comme Kruger pensent que rien n’a changé.

Les grandes corrections BTC et, par extension, dans les altcoins continueront à se produire parce que les institutions ne changeront pas les choses; les échanges sont les seuls à pouvoir changer les choses grâce à un meilleur accès à la liquidité fiduciaire, a déclaré Kruger.

Le marché haussier est-il intact?

L’intérêt pour l’espace crypto des institutions semble être plus tourné vers Ether que vers Bitcoin. La semaine dernière, Goldman Sachs a déclaré dans son rapport qu’Ether bat BTC comme une meilleure réserve de valeur.

De plus, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin, qui a chuté de plus de 60% à seulement 11 milliards de dollars dimanche, a ajouté 580 millions de dollars lundi. Quant à l’OI sur les contrats à terme sur Ether, il est passé à 5,17 milliards de dollars après une baisse de 56% et se situe actuellement à 5,94 milliards de dollars, ajoutant 770 millions de dollars.

Cet intérêt suggère que le marché haussier est intact, et même si cela doit être vu pour être confirmé, la dynamique est maintenant très positive avec de nouvelles entrées d’argent intelligentes et une crypto couvrant les couvertures courtes.

Le macro-environnement continue également d’être en faveur avec le bilan de la Réserve fédérale approchant désormais les 8 billions de dollars, un nouveau sommet qui a augmenté de plus de 1 billion de dollars depuis juillet 2020, principalement sous l’effet de l’achat par la banque centrale de bons du Trésor américain et de prêts hypothécaires. titres.

