Il est temps pour les femmes de commencer à protéger leur santé financière

Voici cinq investissements qui peuvent vous aider à bâtir une base financière solide;

La nécessité d’une bonne planification financière est de réfléchir à ses finances, ses investissements et ses économies pour s’assurer que l’on est sur la bonne voie avec ses objectifs financiers. Cela dit, la planification financière est tout aussi importante pour une femme que pour un homme.

Par conséquent, en tant que femme, vous devez donner la priorité à votre santé physique et mentale ainsi qu’à votre santé financière. Votre famille dépend de vous et, par conséquent, vous devez créer une base financière solide sur laquelle vous pouvez compter. Cela vous permettra de faire face aux exigences et de subvenir aux besoins de votre famille lorsque le besoin s’en fait sentir.

Notez que vous ne pouvez prendre soin de votre famille que si vous prenez d’abord soin de vous. Ainsi, vous devez vous assurer que vous disposez d’un plan financier solide. Un plan qui reflète vos capacités uniques de risque-rendement et peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à traverser des moments difficiles.

Assurance santé: Les urgences médicales et les maladies graves peuvent devenir une lourde charge pour les finances de votre famille. De plus, cela peut également avoir un impact mental et émotionnel sur vous et entraver votre capacité à prendre soin de votre famille. Ainsi, il est absolument impératif pour vous de souscrire une police d’assurance maladie appropriée qui puisse vous couvrir, vous et les membres de votre famille qui ne sont peut-être pas déjà couverts par une police d’assurance maladie. En outre, vous devez vous assurer que vous achetez une couverture adéquate afin qu’en cas d’urgence médicale, la police d’assurance maladie puisse vous aider à combler le déficit financier résultant de l’urgence.

Plan temporaire et accident personnel: En plus de souscrire une police d’assurance maladie, vous devez également envisager l’achat d’un plan à terme. Un plan à terme peut assurer la sécurité financière de votre famille même en votre absence avec un filet de sécurité concret pour couvrir ses dépenses et maintenir son mode de vie actuel. De plus, les primes versées dans le cadre d’un plan à terme sont éligibles à la déduction fiscale u / s 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Un plan temporaire offre une couverture en cas de décès pour toute cause, naturelle ou accidentelle, une assurance individuelle contre les accidents fournit une couverture contre le décès par accident ou une invalidité permanente résultant de l’accident. Idéalement, investir dans un bon plan à terme devrait être votre priorité absolue pour assurer financièrement l’avenir de votre famille en votre absence. Cependant, si vous souhaitez une protection complète, vous pouvez également acheter une couverture individuelle contre les accidents. Cela peut fournir une couverture supplémentaire en cas d’invalidité causée par des accidents.

Assurance habitation / propriété: Alors qu’une maison est faite de votre famille, la maison où vous résidez est votre havre de protection. Ainsi, il est important qu’en plus de votre vie et de votre santé, vous protégez également votre maison des catastrophes naturelles et causées par l’homme. Nous avons vu une fois, trop souvent, l’impact significatif des calamités naturelles sur nos habitations. Une police d’assurance habitation protège votre maison de tout dommage ou perte que vous pourriez subir et veille à ce qu’elle n’ait pas un impact financier important sur vous. En outre, il peut également vous protéger de la responsabilité civile et couvre souvent le contenu important de votre maison.

Fonds communs de placement: Il s’agit d’un véhicule d’investissement qui vous donne la possibilité d’investir dans une multitude de classes d’actifs telles que les actions, la dette et l’or, ainsi que dans de multiples stratégies réparties sur le court, le moyen et le long terme. Ces fonds sont gérés professionnellement par des gestionnaires de fonds experts. Les fonds communs de placement peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers, allant de la planification de l’achat d’une maison au paiement des études de votre enfant. Cependant, vous devez vous assurer que les placements que vous effectuez dans les fonds communs de placement correspondent bien à votre profil risque-rendement. Ainsi, une allocation aux fonds communs de placement peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

PPF: L’investissement dans un fonds public de prévoyance (PPF) doit certainement être envisagé par vous pour être inclus dans votre portefeuille d’investissement. C’est un investissement relativement plus sûr proposé par le gouvernement indien. Bien que PPF offre des rendements garantis, il est important de noter que le taux de rendement des investissements PPF est déterminé par le gouvernement chaque trimestre et est sujet à changement. Historiquement, le taux d’intérêt offert sur un investissement PPF était généralement plus élevé que le taux de rendement d’un dépôt fixe. Les contributions versées au PPF peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, il s’agit d’une option d’investissement à long terme car elle s’accompagne d’une période de blocage de 15 ans (les retraits partiels après cinq ans sont autorisés pour des exigences spécifiques).

par Rakesh Jain, chef de la direction, Reliance General Insurance

