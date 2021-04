Il est temps pour les stars de l’Euroligue

19/04/2021 à 20:29 CEST

Le moment décisif de l’Euroligue est arrivé avec la dispute des barrages à partir de ce mardi, et c’est aussi le moment où les grands acteurs de la compétition européenne faites une différence avec vos équipes au moment de décider du titre.

Dans une longue saison régulière, il y a des minutes pour tout le monde, même si c’est maintenant, en quart de série, que les joueurs de la franchise doivent donner la performance attendue d’eux., et plus encore lorsque le titre de l’Euroligue est plus proche que jamais.

Le Barça, le CSKA, Anadolu Efes et Armani Milan sont présentés comme les principaux favoris en ayant l’avantage sur le court en quarts de finale et chacun d’eux compte comme son joueur déterminant qui doit faire la différence.

Le Barça de Mirotic, pour tous

Le Barça est présenté comme le principal favori après une belle saison régulière (24-10) avec Nikola Mirotic, comme une grande référence après son arrivée dans l’équipe Blaugrana. En saison régulière, il a été le plus efficace, avec une moyenne de 16,9 points et un PIR de 22, étant un acteur clé dans le projet de Jasikevicius.

Malgré le fait qu’il ait raté quelques matchs après avoir contracté le coronavirus et un problème personnel qui l’a mis de côté pendant quelques jours, le Monténégrin est une assurance-vie pour le Barça, qui espère avoir la meilleure version de ces play-offs.

Avec Cory Higgins et ses collègues initiés, Davies, et l’ajout récent de Pau Gasol, Le Barça fait peur.

Même si l’opposition sera importante avec des équipes comme le CSKA, qui a terminé la saison avec le même bilan que le Barça (24-10) et voulant répéter le titre européen, comme il l’a fait en 2019.

Will Clyburn doit prendre les devants laissés par Mike James au CSKA

Dans cette finale, le MVP était l’Américain Will Clyburn, et il est toujours le joueur clé de l’équipe russe.. Les blessures ont été préparées à l’avant en 2020 et aussi il a raté quelques matchs en raison d’une blessure à la cheville. Mais maintenant il est de retour à son meilleur niveau, avec une moyenne de 13,3 points, 3,6 rebonds. Sans Mike James, renvoyé de l’équipe, Clyburn attire l’attention.

Si le Barça et le CSKA optent pour le titre, celui qui semble arriver sous la meilleure forme est Anadolu Efes, qui présente des références avec un meneur imparable quand il est sur une lancée, l’Américain Shane Larkin. Ses points (15,1) et ses passes décisives (4,1) font du meneur un thermomètre de l’équipe, bien soutenu par le serbe Micic. Un couple de luxe pour la boîte turque.

Shane Larkin est le thermomètre d’Anadolu Efes

Armani Milan a mérité le droit de rêver du titre, avec sa quatrième place et qu’il accorde l’avantage de la piste. Et l’un des joueurs à surveiller de près est l’or américain, Zach Leday, qui a la confiance de Messine. Leday a en moyenne 10,3 points, 4,5 rebonds et un PIR de 12,7. Sa performance marquera, en partie, le sort de l’équipe italienne.

Messine fait confiance à Zach Leday pour mener Armani au Final Four

Et en dehors des quatre premiers, un autre qui peut être «couvert» est le Real Madrid. L’équipe de Pablo Laso est tombée à la septième place dans une arrivée irrégulière, mais avec la présence de Walter Tavares, au centre de la surface, fait de lui une équipe difficile à vaincre.

Avec le Cap-Vert, entrer dans la zone est un acte imprudent, en plus de contribuer 11,5 points, 8 rebonds et un PIR de 18,5. Si Tavares entre en jeu et parvient à recevoir de bonnes balles, Madrid peut opter pour le titre.

Jouez, les stars sont sur le point de commencer la «danse» pour le titre européen.