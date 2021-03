Il est temps pour l’Inde de procéder à un verrouillage sélectif? Le pays est confronté au double problème de l’augmentation de nouveaux cas et de nouvelles variantes

Le premier verrouillage de l’Inde a eu lieu le 25 mars de l’année dernière avec environ 525 cas au total.

Par le Dr Suresh Singh

L’Inde étant témoin de plus de 20000 nouveaux cas par jour consécutivement pendant 16 jours depuis le 03/11/2021 et de plus de 40000 par jour pendant sept jours depuis le 20/03/2021 (> 50000 les 25 et 26 mars), il est temps de déclarer le verrouillage total. dans certaines villes, villes et localités. Ces points chauds incluent Pune, Thane, Mumbai, des parties du Pendjab, du Kerala et du Madhya Pradesh, etc. où des pics majeurs de Covid-19 sont observés.

Une autre tendance inquiétante est l’augmentation de nouvelles variantes de toutes formes. Selon les rapports, 36 variantes britanniques, 34 sud-africaines et 1 brésilienne ont été trouvées au 24/3/2021. Ce sont les scènes inquiétantes qui nécessitent une surveillance minutieuse.

Le premier verrouillage de l’Inde a eu lieu le 25 mars de l’année dernière avec environ 525 cas au total. J’ai soutenu depuis le tout début que le verrouillage total du pays n’est pas la solution et je me suis exprimé si spécialement contre les extensions ultérieures. J’ai préconisé un bouclage total des frontières de Delhi, Maharashtra et Kerala dès le 22/03/2020 avec une cartographie des points rouges et une mise en quarantaine immédiate de 2 semaines.

Apprenez des erreurs du passé:

Le pays doit maintenant tirer les leçons des erreurs du passé et prendre des mesures correctives efficaces et ne pas répéter les erreurs du passé. Moi, avec de nombreux médecins de santé publique, je ne suis toujours pas réconcilié avec l’isolement à domicile et le traitement où les installations ne sont pas disponibles – par exemple Dharavi avec 10 lakhs de population, des bidonvilles surpeuplés, etc. en dépit du verrouillage à l’échelle du pays, était attribuable à cela. Espérons que les autorités ne répéteront pas de telles erreurs.

Bien que le gouvernement ne soit toujours pas sûr de la cause principale de l’augmentation récente des cas de Corona dans certaines villes et régions, des médecins comme nous sont préoccupés par la tendance actuelle à la hausse du virus fou.

Tendances inquiétantes:

Sept États préoccupants – Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka, J&K, Madhya Pradesh et Chhattisgarh – représentant 89% de nouveaux cas en 1 jour (23/3/21) ii) sur 10 districts avec les cas les plus actifs – 9 sont du Maharashtra, autre un du Karnataka iii) un total de 206 variantes mutantes doubles (E484Q + L452R) ont été détectées dans le Maharashtra par le centre ne maintient aucun lien direct avec la flambée en cours dans l’état. iv) pour la première fois au cours des 4 derniers mois, le pays a signalé plus de 50000 nouveaux cas

b) State-Wise: i) Maharashtra (24/3/21) a connu la plus forte hausse d’une journée de 31 855 nouveaux cas depuis le début de la pandémie. Le dernier pic était le 11 septembre de l’année dernière avec 24 886 cas. Mumbai compte 5 185 nouveaux cas en une seule journée pour un total de 3 74 611. Pune a eu 1 jour de nouveaux cas de 6 741, sur ce -3 509 sont dans la zone de la société municipale de Pune.

ii) Le Pendjab devient le deuxième État le plus élevé avec un cas de Covid signalant 2 613 nouvelles infections Selon le ministre en chef Amarinder Singh, 81% des échantillons sont positifs pour les variantes britanniques. iii) Kerala – le 25 mars, a signalé 1 989 nouveaux cas représentant une charge active de 24 380 cas. Il a enregistré le nouveau cas le plus élevé de 4 070 le 22 mars avec 3 districts contribuant davantage. iv) Le Gujarat a signalé la plus forte augmentation en un jour de 1 961 nouveaux cas depuis la pandémie. Le nombre de cas actifs s’élève désormais à 9 372. Voici quelques exemples.

Réponse du groupe de travail Covid inactif, timide et trop vigilant:

Bien que le groupe de travail Central Covid ait fait beaucoup de bons travaux et ait de nombreux crédits à son nom, cependant, il se révèle souvent « inactif, timide et trop vigilant » en cas de besoin. Lorsque les données sont insuffisantes, on ne peut pas les attendre indéfiniment. Nous devons faire preuve de bon sens et prendre des décisions audacieuses en fonction de ce qui est disponible. Les tendances actuelles exigent que l’Inde ait un verrouillage limité dans les endroits où les poussées de Covid sont éminentes. Il ne faut pas attendre une 2e vague; en fait, nous devons l’empêcher. Nous devons aller chercher la jugulaire au début avant que le virus fou ne nous dépasse.

Verrouillage de la zone avec suggestions: un verrouillage de jour / deux jours, un couvre-feu nocturne, des mouvements limités, etc. imposés dans de nombreux États ne sont pas la solution. Cela n’aura qu’un effet marginal sur la prévention de la propagation.

Par conséquent, imposez – a) un verrouillage total dans les zones rouges affectées – villes, villes et autres zones. En règle générale, toute localité avec 100 nouveaux cas et plus peut être déclarée comme zone de quarantaine. Comme il ne peut pas être situé dans les villes, des villes entières peuvent être mises en quarantaine avec un verrouillage total.

b) Pendant la période de verrouillage, appliquer le principe de base de la lutte contre les maladies infectieuses, c’est-à-dire i) la détection des cas par des enquêtes porte-à-porte et par des tests sur tous les ménages Coût. Cela ne sert à rien lorsque 4/5 personnes séjournent dans une chambre sans salle de bain séparée. Ils doivent être traités dans les soi-disant centres / maisons de quarantaine, etc. Ceci peut et doit cependant être mis en œuvre pour les familles abordables et aisées où des installations sont disponibles. Et bien sûr, le traitement des cas graves dans les hôpitaux. iii) éducation sanitaire – appliquer les aspects préventifs, c’est-à-dire l’utilisation d’un masque, une distance physique de 6 pieds et un lavage fréquent des mains au minimum. Il est maintenant temps de l’appliquer avec de lourdes amendes car les gens de toutes les catégories – les politiciens et les hommes ordinaires ont une attitude désinvolte à son égard et la négligent.

c) Une quarantaine de 14 jours soit appliquée strictement dans les zones Q, avec des amendes chaque fois que nécessaire.

d) Tous les tests doivent maintenant être effectués avec des kits RT-PCR.

e) Tests stricts et application des règles de quarantaine dans tous les aéroports internationaux et nationaux. Les règles strictes actuelles dans les aéroports internationaux ne suffisent pas. Une redevance minimale peut être appliquée aux passagers pour les tests.

Il est temps pour le Premier ministre Narendra Modi de donner des instructions strictes au groupe de travail COVID du gouvernement conformément aux suggestions faites ci-dessus dans le but d’empêcher la deuxième vague de propagation de Corona.

(L’auteur est ancien directeur, Santé, Manipur, spécialiste de la santé publique et boursier de l’OMS (Pays-Bas et Royaume-Uni). Courriel: drsuresh2059@gmail.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

