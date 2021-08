Il est temps pour un Game Boy Color Classic

Laissez-moi vous ramener au début des années 90. Vous êtes assis sur la banquette arrière pendant un long voyage en voiture, mais cela n’a pas d’importance. Vous avez le parfait compagnon de voyage dans une coque en plastique, prêt à vous emmener dans une aventure sans mettre les pieds dehors. Oui, c’est votre fidèle Game Boy, et que vous jouiez à Tetris ou à Pokémon, vous espérez simplement jouer autant que vous le pouvez avant qu’il ne fasse noir et que vous ne puissiez plus voir l’écran. Ah, les souvenirs.

La nostalgie est un article populaire qui se vend toujours bien, et Nintendo le sait. Sinon, la société n’aurait probablement jamais créé les systèmes NES et SNES Classic. Ces petites répliques de la vraie chose ont donné à une toute nouvelle génération un accès à certains des plus grands jeux de Nintendo, presque exactement tels que nous nous en souvenons. Certes, il n’y a pas de souffle dans la cartouche et Chrono Trigger est introuvable, mais c’était proche. Après quatre longues années, il est temps de ramener l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et de nous permettre enfin de rejouer à certains de nos jeux préférés. Nous avons besoin d’une Game Boy Classic.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pourquoi la Game Boy ?

Source : James Bricknell / iMore

Avoir une Nintendo Switch peut rendre obsolète un système portable “classique”, mais il y a beaucoup de valeur ici. Lorsque la NES Classic est sortie pour la première fois en 2016, elle s’est vendue presque immédiatement. Lorsqu’il a été ramené en juin 2018, il a dépassé les ventes de la Playstation 4, de la Nintendo Switch et de la Xbox One pour le mois. Nintendo a produit et vendu plus de 2,3 millions au cours de la première édition, se vendant en quelques semaines. Malgré une sortie très mouvementée, la SNES Classic a tout de même réussi à vendre 5 millions d’unités. Donc, il est sûr de dire qu’il y a un certain amour pour les consoles plus anciennes.

Contrairement aux consoles NES et SNES Classic, il est difficile de mettre la main sur la plupart des jeux exclusifs Game Boy. Alors que Nintendo a introduit les jeux NES et SNES sur Nintendo Switch Online, Game Boy et Game Boy Color n’ont pas vraiment bénéficié de ce traitement. À l’heure actuelle, si vous n’avez pas d’émulateur ou de vieille Game Boy à sortir de votre placard, il n’y a presque aucun moyen de jouer aux classiques.

Bien sûr, il y en a quelques-uns. Vous pouvez jouer au remake de Link’s Awakening sur Nintendo Switch, une version “mise à jour” de Pokémon Jaune avec Let’s Go Pikachu, et il existe un tas de nouvelles versions de Tetris, mais parfois vous voulez aller à l’ancienne. Ce système est essentiellement le lieu de naissance de Pokémon ! Ce serait un excellent moyen de présenter des jeux merveilleux aux générations futures.

L’ouverture de la boîte de Pandore portable en créant une Game Boy ou une Game Boy Color Classic pourrait ouvrir la voie à d’autres systèmes portables comme la Game Boy Advance, la DS et la 3DS. Étant donné que Nintendo a pratiquement mis fin à sa gamme d’ordinateurs de poche en faveur de la Switch, il n’y a vraiment pas de système “portable”. La société a un moyen de thésauriser les classiques et de les diffuser en temps voulu aux masses affamées, et il est temps que la Game Boy obtienne ce traitement. Dix-huit ans, c’est long à attendre.

Une idée abordable

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Il est possible qu’avec le Switch au centre de l’attention, un autre “Classic” ne se vende pas aussi bien. Mais je soutiens qu’il existe un marché pour cela, et la clé ici pourrait être simplement l’abordabilité. Étant donné que les autres systèmes classiques se situaient autour de 60 $ à 80 $, il est probable qu’un Game Boy Classic trouverait son prix là-bas. C’est beaucoup moins cher qu’un Switch OLED à 350 $, un Switch à 300 $ ou même un Switch Lite à 200 $. Tout le monde ne peut pas déposer quelques centaines de dollars sur un système de jeu, mais à moins de 100 $ et avec environ 30 jeux classiques possibles, c’est beaucoup plus facile pour le portefeuille.

À tout le moins, Nintendo devrait envisager d’ajouter des jeux Game Boy à son service Nintendo Switch Online. Ce serait un avantage supplémentaire d’acheter. Les fans sauteraient sur l’occasion de jouer à certains de ces titres classiques une fois qu’ils se seraient enfin libérés de leur prison verrouillée.

La partie la plus difficile d’une Game Boy Classic

Source : Jennifer Locke / iMore

La Game Boy propose plus de 1 000 jeux, tandis que la Game Boy Color en a un peu plus de 900. L’objectif serait de réduire cette longue liste à environ 30 jeux, un peu comme la NES Classic. Peut-être qu’il y a de la place pour quelques autres, en fonction des limitations du système. En fait, la sélection de jeux était l’un des plus gros problèmes avec les classiques NES et SNES – tous les jeux n’étaient pas considérés comme des “classiques” et il y en avait tellement laissés de côté.

La couleur Game Boy / Game Boy a eu une longue durée de vie de 1989 à 2003 entre les deux ordinateurs de poche. Cela fait quelques générations de Pokémon parmi lesquelles choisir. Alors, comment choisir parmi une liste aussi longue ? Je suis sûr qu’il est possible de choisir 30 jeux incroyables dans la liste qui comprend Super Mario Land, Metroid II, Wario Land, Tetris et plusieurs titres incroyables de Legend of Zelda. Ce n’est que la pointe de l’iceberg ; mais, pensez à combien d’autres voudraient ce système s’ils avaient la possibilité de les modifier pour plus que quelques jeux préchargés. Il n’y a pas de pénurie ici, et encore une fois, comme la plupart de ces jeux sont piégés sur une console morte, les fans feront la queue pour les saisir.

Malheureusement, aucune console classique n’est prévue. Le plus proche que nous ayons est le Legend of Zelda Game & Watch. Pourtant, il est agréable de rêver, et peut-être qu’un jour les fans pourront jouer à tant de jeux bien-aimés d’un véritable âge d’or du jeu portable.

2.1.3

Pixelmator Pro obtient une mise à niveau PSD massive

Une nouvelle version de Pixelmator Pro apporte une mise à niveau massive des performances PSD, y compris une optimisation avec d’autres applications Apple Pro telles que Final Cut Pro.