Il est temps pour une pile de justice

Parmi les options/catégories de blocs de construction qui devraient être identifiées pour la pile de justice envisagée, certaines sont immédiatement identifiables comme outils de base pour le déploiement éventuel. (Image représentative)

Par Amitabh Kant, Preeti Syal et Desh Gaurav Sekhri

Les défis dans bon nombre de nos composantes clés de la gouvernance et de la prestation de la justice sont bien connus et bien documentés. Cependant, pour y remédier, il a fallu des changements de mentalité et le développement de solutions à long terme. Comment rendre la justice plus accessible, efficace et abordable est une question clé. Un ensemble de solutions à 360 degrés qui aide la technologie embarquée à faciliter l’accès à la justice est d’une importance cruciale.

Un excellent passage du scénario actuel à celui de la technologie en tant que partie intégrante de la prestation de la justice est présenté par le projet de document Vision pour la phase 3 par le comité électronique de la Cour suprême de l’Inde. Il s’agit d’un cadre technologique avancé qui jette les bases de ce qui pourrait éventuellement être une pile technologique complète. Basé sur le modèle de la pile indienne et, plus en aval, de la pile nationale de santé et de l’interface de paiement unifiée (UPI), la pile de justice proposée pourrait aider à activer diverses fonctions. Construit comme un « bien public commun », il éviterait la duplication des efforts et aiderait à réaliser une convergence systémique vers une gouvernance centrée sur le citoyen. Essentiellement, comme dans plusieurs autres secteurs en Inde, le moment est peut-être venu de travailler sur une pile technologique pour la justice vers une justice sans présence, sans papier, sans numéraire et basée sur le consentement.

Enracinée dans les principes de l’architecture d’autonomisation et de protection des données (DEPA), la pile permettrait aux individus d’avoir le contrôle de leurs données personnelles et de la mesure dans laquelle les agences externes peuvent avoir accès à ces données. Les objectifs d’inclusion financière, de facilité de vie et de facilité de faire des affaires sont inévitablement liés à la facilité d’accès à la justice. Une solide gouvernance des données associée à un cadre de consentement plus solide garantira leur réalisation. Il y a déjà eu plusieurs incursions dans l’utilisation de la technologie pour améliorer la commodité, l’accès et l’efficacité dans l’ensemble du système judiciaire. Par conséquent, grâce à un cadre intégré qui repose sur une architecture fédérée et des blocs de construction essentiels, la pile de la justice, par consensus, peut aider plusieurs domaines clés à devenir accessibles et adressables.

Une architecture en couches et fédérée qui utilise des composants dégroupés appelés « blocs de construction », est liée par des normes interopérables dans une pile technologique commune. Ceci est disponible via des micro-services et des API pour transférer les avantages à l’homme ordinaire et augmenter l’accès à la justice. Pour renforcer cela et favoriser une plus grande adoption, un ensemble de solutions et d’applications de référence via des sandbox d’innovation peut être mis à disposition, tout en garantissant l’autonomie des tribunaux et des garde-fous de données.

Une architecture fédérée contribuera à garantir la sécurité et la confidentialité des informations personnelles et sensibles sans compromettre l’interopérabilité, la flexibilité technologique, l’indépendance et la compatibilité avec les systèmes existants. Une architecture fédérée au niveau de base est de nature modulaire et permet donc une évolution au fur et à mesure que la technologie progresse. De plus, en permettant à chaque niveau administratif de maintenir des degrés d’autonomie, il fonctionne en collaboration, en équilibrant l’autonomie organisationnelle avec les besoins de l’écosystème. L’architecture centrale peut se concentrer sur la dynamique des économies d’échelle, les normes, l’interopérabilité et les exigences de communauté, tandis que les architectures des unités constituantes ont la flexibilité de poursuivre des stratégies autonomes et des processus indépendants.

Les « blocs de construction » forment la base d’un cadre de « base de besoin de connexion » faiblement couplé, qui aide à unifier l’architecture fédérée en une interface holistique fournissant des solutions. Pour améliorer l’efficacité, assurer la cohérence des données, l’interopérabilité et permettre la portabilité nationale, seul le nombre minimum requis de blocs de construction est conçu, développé, open source, conservé et géré de manière centralisée.

Parmi les options/catégories de blocs de construction qui devraient être identifiées pour la pile de justice envisagée, certaines sont immédiatement identifiables comme outils de base pour le déploiement éventuel. Il s’agit notamment de l’infrastructure, des normes et spécifications d’interopérabilité, des identités fédérées, des registres et des données de référence, des bacs à sable, des technologies d’assistance, de la gouvernance, des finances, de l’administration, de l’apprentissage et de l’analyse. Les éléments constitutifs spécifiques de ces catégories peuvent aider à créer un ensemble d’unités réutilisables et interopérables pouvant être déployées à tous les niveaux de l’écosystème judiciaire du pays.

Avec l’approche positive et proactive du comité électronique du SC, les initiatives clés du ministère de la Justice et les travaux en cours dans des domaines tels que les tribunaux virtuels et le règlement en ligne des litiges, c’est le bon moment pour commencer à réfléchir sérieusement à la conception et à la construction d’une pile de justice.

Respectivement, PDG, spécialiste senior et ancien OSD, NITI Aayog. Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.