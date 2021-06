Il est temps pour vous d’arrêter d’appeler les Pays-Bas en Hollande : pourquoi ça ne s’appelle plus comme ça | Vie

Les Pays-Bas ont changé leur nom en Pays-Bas en 2020. Mais beaucoup de gens l’appellent encore ainsi. La force de l’habitude est l’une des plus difficiles à corriger…

Notre cerveau peut apprendre et oublier beaucoup de choses. Mais tu résistes à te débarrasser concepts que nous avons appris par habitude. Même sans le vouloir. Il y a beaucoup de gens qui continuent de souligner était, malgré le fait qu’il a été éliminé il y a des décennies, ou ne met pas d’accents en majuscules, bien que cela soit obligatoire depuis des décennies. Quelque chose de similaire se produit avec Hollande… Pardon, Pays Bas.

Depuis début 2020, La Hollande ne s’appelle plus Hollande, mais ce nom revient encore dans de nombreuses conversations, voire dans la presse.

Il nous est difficile de changer les choses que nous avons apprises et utilisées tout au long de notre vie. Mais rien n’est immuable. Surtout les noms des pays d’Europe centrale.

Pourquoi la Hollande s’appelle-t-elle maintenant les Pays-Bas ? Cela a à voir avec l’histoire complexe du pays.

Comme la plupart des petits pays d’Europe centrale et septentrionale, les Pays-Bas ont été envahis à différents siècles par de plus grandes puissances, comme l’Espagne, l’Allemagne ou la France.

Le terme Hollande Il est utilisé depuis la conquête du pays par les troupes de Napoléon, il y a deux siècles.

Mais en réalité La Hollande n’est qu’une partie du pays, formé par deux provinces : la Hollande méridionale et la Hollande septentrionale. L’ensemble du pays est composé de 12 provinces (y compris ces deux), et son nom officiel est Royaume des Pays-Bas, comme expliqué par le site Web Holland.com.

Au cours du siècle dernier, bien qu’officiellement le pays s’appelait les Pays-Bas, les gouvernements successifs ont été permissifs avec l’utilisation de la Hollande, et ils l’ont même promu eux-mêmes à l’international, pour des raisons touristiques.

Mais comme nous le dit TICbeat, à partir du 1er janvier 2020 officiellement toutes les références aux Pays-Bas en tant que pays ont été supprimées. Le gouvernement a investi 200 000 euros pour modifier le logo international, combinant deux symboles : « NL » (l’abréviation des Pays-Bas en anglais) et une tulipe orange, suivi du terme Netherlands, le nom du royaume en anglais. Toutes les organisations adoptent déjà cette nouvelle personnalité graphique : des universités et écoles aux ambassades et ministères.

Donc vous savez déjà. Tu dois bannir le nom de la Hollande pour toujours, à moins que vous ne parliez des provinces. Vous devez utiliser les Pays-Bas. Et ses habitants ne sont plus hollandais, ils sont hollandais.