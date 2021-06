Il est temps que la NBA embauche une femme comme entraîneur-chef

Avec le carrousel des entraîneurs de la NBA en cours, sept équipes de la ligue ont actuellement des ouvertures. Parmi la suite familière d’assistantes et d’anciennes joueuses, il existe plusieurs femmes incroyables, qui ont toutes maîtrisé leur métier et sont prêtes à saisir une opportunité au plus haut niveau d’entraînement. Becky Hammon, Dawn Staley, Kara Lawson et Teresa Weatherspoon représentent les femmes les plus proches de l’entraînement dans la ligue, et il semble en fait que cela pourrait arriver.

La chose fascinante à propos de cette année est que plutôt que de simples équipes ayant besoin d’un nouveau leadership, de nombreuses équipes de séries éliminatoires et de bulles embauchent. Les Blazers, les Celtics et les Mavericks ont tous participé aux séries éliminatoires cette saison, les Pacers et Wizards ont participé au tournoi de play-in, seuls les Magic et les Pelicans étant vraiment les «mauvaises» équipes du peloton.

Hammon est finaliste à Portland. Staley a déclaré qu’elle avait parlé aux Blazers et qu’elle se préparait à diriger l’équipe féminine américaine de basket-ball aux Jeux olympiques de Tokyo. Lawson est une possibilité à Boston, avec des fans qui font pression pour elle – non seulement pourrions-nous voir une femme prendre le contrôle d’une équipe de la NBA pour la première fois, mais aussi une équipe d’élite.

Teresa Weatherspoon pourrait également obtenir un coup très réel avec les Pélicans. Ajoutant à la liste croissante de femmes prêtes à reprendre les équipes NBA.

Tous sont prêts pour ce moment. Leurs curriculum vitae parlent d’eux-mêmes. Des entraîneurs avec des antécédents de réussite éprouvés, une histoire établie de programmes de construction et des joueurs sans fin chantant leurs louanges. Autant de preuves de ces femmes aptes au travail, mais toujours face au plafond de verre. Pour tout ce que Hammon, Staley, Lawson et Weatherspoon ont accompli, ils se retrouvent sur le même pied que Chauncey Billups, qui n’a passé qu’un an en tant qu’assistant avec les Clippers, ou Steve Nash – qui n’avait aucune expérience d’entraîneur de haut niveau avant d’être embauché par les Nets.

Six fois All-Star de la WNBA, la carrière de joueur de Hammon s’est étendue sur trois pays, jouant aux États-Unis, en Espagne et en Russie. Une déchirure du LCA a écourté sa carrière de joueuse, mais pendant la récupération, elle est restée proche du basket-ball en assistant à des réunions et à des entraînements à San Antonio.

C’est à cette époque que la perspective d’être entraîneur a commencé à plaire à Hammon plus que de retourner sur le terrain, et son esprit pour le jeu a attiré l’attention de Gregg Popovich. Pop a embauché Hammon comme assistante, faisant d’elle la deuxième entraîneure adjointe de l’histoire de la NBA. Depuis 2014, Hammon fait partie intégrante de l’organisation, avec plus de responsabilités qui lui sont confiées chaque année. En 2016, elle a entraîné les Spurs à un titre de Summer League et, fin 2020, elle est devenue la première femme à entraîner un match de la NBA, remplaçant Popovich après son expulsion.

En 2019, Pau Gasol a écrit une lettre ouverte dans la Tribune des joueurs expliquant son expérience d’entraîneur par Hammon.

« J’ai joué avec certains des meilleurs joueurs de cette génération… et j’ai joué avec deux des esprits les plus pointus de l’histoire du sport, Phil Jackson et Gregg Popovich. Et je vous le dis : Becky Hammon peut entraîner. Je ne dis pas qu’elle peut très bien entraîner. Je ne dis pas qu’elle peut entraîner assez pour s’en sortir. Je ne dis pas qu’elle peut entraîner presque au niveau des entraîneurs masculins de la NBA. Je dis : Becky Hammon peut entraîner le basket-ball NBA. Période.”

Hammon représente la plus grande chance pour une femme de devenir entraîneur-chef. Elle serait devenue finaliste pour le poste à Portland, sur le point de prendre la direction de Damian Lillard et d’une équipe prometteuse qui a besoin de faire un pas de plus pour espérer la finale.

La légende de la WNBA Dawn Staley, l’un des plus grands entraîneurs de basket-ball, mérite également une opportunité. Bien qu’elle n’ait aucune expérience de la NBA, sa main au cours des 13 dernières années a complètement réorganisé le basket-ball de l’Université de Caroline du Sud.

Les Gamecocks ont participé huit fois au tournoi de la NCAA de 1974 à 2014, et tout a changé avec Staley. Il lui a fallu quelques années pour trouver sa place dans le programme et faire tourner ses classes de recrutement, mais ce qui a suivi a été un succès sans précédent. Les Gamecocks ont participé au tournoi de la NCAA chaque année depuis 2012, remportant cinq championnats SEC et un championnat national en 2017.

Un nom plus récent sur le bloc, Kara Lawson a été mentionné en relation avec les Celtics. Brad Stevens quitte le terrain pour devenir directeur général, ouvrant la porte à un entraîneur d’une autre équipe en séries éliminatoires avec un potentiel de croissance supplémentaire.

Lawson était un diffuseur pour ESPN puis a quitté le stand, devenant assistant avec les Celtics sous Stevens en 2019, puis partant en 2020 pour devenir entraîneur-chef de Duke. Une saison raccourcie par Covid ne lui a jamais donné l’occasion de montrer qu’il était entraîneur de la NCAA, bien que les Blue Devils aient connu un début prometteur de 3-1 cette saison.

Sur les quatre, Becky Hammon a un réel potentiel pour enfin obtenir sa chance en NBA. Il est temps, et maintenant nous attendons de voir si les équipes sont assez intelligentes pour faire le bon choix.