Il est temps que le contrôleur indien des drogues se penche sur des questions clés sur le contrôle de la qualité et l’application de la loi

À un niveau plus large, l’organisme de réglementation pharmaceutique doit relever certains défis fondamentaux liés au système indien de réglementation pharmaceutique. (Image représentative : IE)

Si la pandémie, ses deux vagues et ses variantes sans fin avec leurs sous-lignées ont laissé beaucoup de gens dans la douleur, la propagation du fléau des comportements humains contraires à l’éthique et des pratiques commerciales frauduleuses a laissé beaucoup de gens énervés au cours des 18 derniers mois. Des faux camps de vaccination, aux faux médicaments Covid-19 (comprimés de favipiravir, flacons d’amphotéricine B par exemple) aux événements indésirables lors des essais cliniques de vaccins, à la mauvaise qualité des kits de test et bien d’autres. Ceux-ci nécessitaient une solution par les régulateurs avec des mesures correctives sévères, mais les résultats sur ce front ont été décevants.

Alors que de nombreuses activités de réglementation des médicaments doivent être gérées au niveau des États indiens, les projecteurs sont braqués sur le DCGI (Drug Controller General of India), qui a accordé des licences pour fabriquer et vendre des vaccins, des médicaments et des dispositifs médicaux. Après tout, sa mission, en tant que régulateur central des médicaments, est également d’assurer la qualité du produit jusqu’à ce qu’il atteigne le consommateur final, ce qui conduit beaucoup à poser des questions épineuses sur ce qu’il a fait avec son réseau d’inspecteurs des médicaments.

Police proactive

Les conversations avec diverses parties prenantes, y compris celles au niveau de certains États, suggèrent que la DCGI a été jugée défaillante en termes de prise de mesures proactives pour assurer le contrôle de la qualité et de l’application. Un haut responsable d’un important bureau de contrôle des drogues de l’État, qui n’a pas souhaité être identifié, a déclaré: “N’oubliez pas que l’octroi de licences et d’approbations qui a tendance à faire l’actualité pendant la pandémie, est toujours un service obligatoire, le vrai défi réside dans l’application et la poursuite des coupables en vertu de la loi sur les médicaments et les cosmétiques, le suivi des médicaments contrefaits et le dépôt de tels cas devant les tribunaux. Il dit: “les agents de terrain et les inspecteurs de la DCGI travaillant dans différents États n’ont pratiquement pas déposé de plainte contre les malfaiteurs, du moins au cours des derniers mois”.

C’est pourquoi, disent-ils, nous n’entendons plus parler d’histoires comme les raids sur le palais Bhagirath de Delhi, un marché de gros de médicaments et de produits médicaux.

l’équipement effectué par le contrôleur des drogues il y a quelques années ou en 2017 pour être précis. À l’époque, à l’époque pré-pandémique, il a fini par confisquer des produits d’une valeur de plusieurs crores et s’en prendre à ce qui était devenu une plaque tournante pour les médicaments contrefaits et les vaccins mal stockés. En dehors de cela, certains soulignent même l’enthousiasme avec lequel les raids ont été menés il y a quelques années sur la fabrication et la vente de médicaments combinés à dose fixe. Il n’y a pas d’estimations claires du nombre réel de raids menés indépendamment par le contrôleur des médicaments, mais certaines estimations de sources au sein de l’industrie et du système de réglementation indiquent au moins environ 30 à 50 raids généralement par an. C’est sans doute un petit nombre pour la taille de l’Inde, mais au moins ils ciblaient différents types d’activités frauduleuses, ce qui ne semble pas être le cas au cours de l’année écoulée lorsque les vagues de Covid-19 ont bouleversé le pays et le butin de Covid les patients prenaient de nouvelles formes chaque jour. Même en termes de mesures d’application prises au niveau de l’État, les performances ont été mitigées, seules certaines d’entre elles se démarquant, comme celles du Gujarat, du Maharashtra, du Karnataka, de Goa et de quelques autres seulement.

Des questions se posent également sur ce qu’est devenue la cellule de renseignement que le CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation) dirigée par la DCGI a mis en place en grande pompe en 2018 dans le but apparent de traquer les activités illégales dans l’industrie pharmaceutique ?

Parlez à des sources au sein de la configuration centrale de la réglementation pharmaceutique et les arguments sont que ceux-ci sont souvent considérés comme la responsabilité au niveau de l’État et donc la dépendance est aujourd’hui davantage sur les contributions des États dans de telles questions.

Inspecteurs & Injections

Tout cela malgré le fait que le CDSCO ait environ 280 inspecteurs, plus de 80 inspecteurs adjoints des médicaments, plus de 50 contrôleurs adjoints des médicaments et environ 30 contrôleurs adjoints des médicaments soutenus par un bon nombre d’officiers dans les gouvernements des États aujourd’hui. Le tout totalisant environ 2500 personnes. Oui, cela peut sembler petit pour un pays de la taille de l’Inde, qui peut avoir besoin d’au moins cinq fois ce nombre, selon ce que certains ont ressenti au sein de l’organisation.

Dans quelle mesure le régulateur central des médicaments recherche-t-il des données et fait-il sentir sa présence proactive en procédant à des vérifications aléatoires et en envoyant du matériel aux différents laboratoires de l’ICMR (Conseil indien de la recherche médicale) dont il est équipé pour les tester ? On ne sait pas grand chose bien que beaucoup avec le cadre réglementaire et à l’extérieur ne voient pas beaucoup d’activité dans ce domaine. Au lieu de cela, de nombreux membres du système se plaignent que la réponse est insuffisante dans la plupart des cas et partout où il y a une action, elle a tendance à être plus réactive que proactive. À cela s’ajoute l’inquiétude suscitée par la manière dont les inspecteurs centraux des médicaments sont déployés, nombre d’entre eux devant passer du temps à mener des enquêtes sur la disponibilité des médicaments plutôt qu’à vérifier les pratiques frauduleuses et à enregistrer les cas contre les coupables.

Prenez les enquêtes sur les faux camps de vaccination présumés qui se sont produits récemment à Mumbai, alors qu’il appartient aux autorités locales d’examiner cela et que l’enquête est menée au niveau local par la BMC (BrihanMumbai Municipal Corporation), il y a des questions plus larges sur la sécurité et puissance des vaccins, dont la DCGI doit s’inquiéter. Par exemple, il peut vouloir savoir si les vaccins ont été conservés à la bonne température ou si ceux qui ont été administrés étaient des jabs périmés ? Jusqu’à présent, rien n’a été entendu sur le prélèvement d’échantillons par le régulateur indien des médicaments pour tester le vaccin ou pour enquêter et rechercher l’identification des coupables dans cette affaire.

Le prélèvement d’échantillons de vaccins sur le terrain et le suivi sont également essentiels pour vérifier s’il existe un écart entre les échantillons envoyés par un fabricant au laboratoire gouvernemental et ceux qui sont envoyés sur le marché ? On sait peu de choses sur la mesure dans laquelle cela est fait.

De nouvelles approbations mais des voies connues

À un niveau plus large, l’organisme de réglementation pharmaceutique doit relever certains défis fondamentaux liés au système indien de réglementation pharmaceutique. Contrairement, par exemple, au régulateur des médicaments aux États-Unis, la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA), l’histoire du régulateur indien des médicaments ne consiste pas vraiment à réglementer les nouveaux médicaments innovés en Inde. Il peut y en avoir, mais ceux-ci sont peu nombreux et l’accent a été mis davantage sur la réglementation des médicaments/produits qui ont été développés en dehors de l’Inde avec une voie réglementaire claire qu’il suffit de suivre. Cela signifie que l’accent a traditionnellement été peu mis sur l’information clinique (essais cliniques, évaluation clinique, efficacité et réglementations relatives à la santé publique). Au lieu de cela, l’accent devait être mis essentiellement sur l’information sur la fabrication et sur la qualité des médicaments. Cela change maintenant avec les vaccins, car l’Inde propose une nouvelle génération de développement de vaccins, ce qui signifie un apprentissage rapide de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques telles que l’autorisation d’utilisation d’urgence, l’utilisation et l’administration restreintes dans un mode d’essai clinique, les tâches et les termes nouveaux pour le Régulateur indien également.

Surveillance et rapports

Demandez au Dr Gagandeep Kang, le meilleur scientifique indien des vaccins et professeur au Christian Medical College de Vellore, sur la façon dont le DCGI joue son rôle dans l’enquête sur la qualité des médicaments/vaccins et leur sécurité et elle déclare : « Je suis très heureuse que le DCGI ait publié une orientation en septembre 2020 sur la façon dont les vaccins contre le covid-19 seront approuvés et les données qui seraient nécessaires pour accorder les approbations. Mais alors, le DCGI n’a malheureusement pas suivi ses propres directives en janvier de cette année. Maintenant, j’espère que pour l’avenir, le DCGI commencera également à publier et à suivre ses propres recommandations sur la manière dont les multiples vaccins en cours seront approuvés. » Sur la question cruciale de la qualité et de la sécurité, estime-t-elle, « tout dépendra du nombre d’études post-marketing recherchées par la DCGI. Pour le moment, il y a peu de clarté à ce sujet. » Mais elle pense qu’il est temps que “le système de réglementation soit amélioré pour assurer un meilleur rapport sur le suivi et la qualité des produits, des aspects sur lesquels les informations mises à disposition sont encore très sommaires”.

Tâches définies, rôles retravaillés

Le virologue chevronné, le Dr Shahid Jameel, qui est également directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université d’Ashoka, a déclaré: «Comme les régulateurs aux États-Unis et en Europe, il a toujours été nécessaire d’avoir plus de transparence sur le profil des experts de l’Inde. panel d’approbation des médicaments/vaccins. En partie, le problème, dit-il, « est également intégré dans la structure de réglementation dans le pays où l’organisme de réglementation des médicaments n’est pas tout à fait comme un USFDA. Il est nécessaire de doter le régulateur d’une main-d’œuvre qualifiée pour gérer les contrôles surprises. Le plus gros problème dans le contexte indien est que les rôles doivent être clairement définis. Ceci est crucial pour assurer une plus grande responsabilité et transparence, ce qui fait défaut pour le moment. » Par exemple, dit-il, « nous avons trouvé un organisme de recherche (l’ICMR) gérant la pandémie, alors que son travail consiste à développer les meilleurs outils et à effectuer une surveillance en temps opportun. De bonnes enquêtes sérologiques pour l’Inde font toujours défaut.

TABLEAU : L’impératif d’autonomisation – une comparaison avec les États-Unis

Le défi auquel est confronté le régulateur indien des médicaments est également assez fondamental en termes de structure, de poids et d’indépendance :

– Indépendance :

– Aux États-Unis, le commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) jouit d’une influence et d’une autorité considérables en tant qu’organisme de réglementation indépendant.

– En Inde, la DCGI a rang de co-secrétaire.

– Budget:

– Aux États-Unis, le budget annuel de l’USFDA est de 5,9 milliards de dollars (exercice 2020) dont 33 % pour les médicaments à usage humain. Alors que, on pourrait affirmer qu’il a des opérations mondiales (Source: USFDA).

– En Inde, le budget annuel de l’Inde pour le contrôle des drogues n’est que d’environ Rs 150 crore pour le contrôle central des drogues et d’environ Rs 520 crore, y compris le centre et les États. (Source : rapport du contrôleur et de l’auditeur général de l’Inde (CAG) pour 2018-19).

– Les besoins de l’Inde : étant donné la taille de l’Inde, les initiés au sein du système de réglementation se sont prononcés en faveur d’un budget supérieur d’au moins 30 à 40 % soutenu par un quintuple de la force de la main-d’œuvre totale.

– Pourquoi comparer: l’USFDA a également été sous les projecteurs pour la manière dont elle a approuvé certains des médicaments dans un passé récent et pendant la pandémie (pensez à l’hydroxychroloquine pour Covid-19 au médicament contre la maladie d’Alzheimer plus récemment), mais c’est sans doute le cas disposer d’une structure qui pourrait être cruciale pour éviter tout conflit d’intérêts et d’un système doté des ressources nécessaires aux activités d’application de la loi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.