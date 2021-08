Il est temps que le streaming de jeu soit conçu avec des connexions Internet lentes à l’esprit

Le cloud gaming est l’avenir et remplacera les consoles. C’est du moins ce que des services comme Google Stadia veulent nous faire croire. Honnêtement, l’idée d’obtenir des jeux de premier plan sans avoir besoin d’acheter un matériel coûteux qui peut se casser et qui doit être mis à niveau toutes les quelques années semble excellente. Cependant, les services de streaming de jeux n’ont pas d’importance si Internet gigabit est requis pour les jouer.

Bien sûr, Stadia n’est pas la seule option. Il y a aussi Luna d’Amazon, NVIDIA GeForce Now et xCloud de Xbox, mais le point commun de ces services est le désir de donner aux gens la possibilité de jouer à des jeux de qualité console sans avoir besoin de posséder une console. Le streaming de jeux offre également la possibilité de jouer à des jeux sur une variété d’appareils. Que ce soit sur un téléphone ou un excellent Chromebok, vous n’êtes plus attaché à votre salon.

J’adorais jouer aux jeux vidéo, et je le fais toujours. Je n’ai tout simplement plus le temps que j’avais pour eux. J’ai une famille occupée avec deux jeunes garçons qui sont très actifs et impliqués dans toutes sortes de choses. Donc, quand je vois tous les jeux géniaux sur PS5, je veux y jouer, mais je ne peux pas justifier l’achat d’une console alors que je vais à peine l’utiliser. Mais quand je vois que beaucoup de ces jeux apparaissent également sur les services de streaming, je suis excité. orsque je me souviens que je vis dans une région rurale du Kansas et que je ne peux pas utiliser ces services.

Les options de jeu sont la clé du succès de services comme Stadia, mais les jeux n’ont pas d’importance si Internet gigabit est nécessaire.

J’utilise Starlink comme fournisseur d’accès Internet et cela a considérablement amélioré mes problèmes de connectivité. Par exemple, je peux regarder des films 4K HDR via Netflix et Disney+, mais je ne peux pas diffuser de jeux. Oui, le streaming vidéo est différent du jeu car un préchargement de jeu vidéo met en mémoire tampon les données avant de les afficher à l’écran, alors qu’un jeu vidéo doit être en temps réel. Cependant, selon l’outil de test de réseau utilisé par Stadia, mon Internet devrait pouvoir diffuser des jeux vidéo, mais ce n’est même pas proche.

Quand je dis que je ne peux pas jouer à des jeux, je veux dire que les jeux se chargent à peine, sans parler de tous les problèmes de latence. J’ai réglé les paramètres de streaming aussi bas que possible, et toujours pas de dés. Ce problème n’est pas exclusif à Stadia. J’ai essayé Luna et Xbox xCloud avec les mêmes résultats. Je sais que Starlink n’est pas le meilleur pour tester les jeux, mais j’ai essayé de tester chaque service à différents moments lorsque j’ai un ciel bleu clair et 100+mbps, avec le même résultat – cela ne fonctionne pas.

De tous les services, cependant, xCloud avait la plus grande chance de fonctionner. J’ai pu charger et jouer à Doom Eternal. Les graphismes étaient corrects, mais la réponse du contrôleur était insupportable.

Comme de nombreuses autres technologies, la diffusion en continu de jeux se concentre sur les riches, les démunis étant une réflexion après coup – si on y pense du tout. Même lorsque l’exigence de base pour les vitesses Internet est remplie pour ces services, les jeux sont toujours injouables. J’ai essayé de jouer aux jeux sur une connexion cellulaire dans la plage de 30 à 40 Mbps; Luna n’a toujours pas bien joué – et sa configuration de base est de 10 Mbps.

Au lieu que Stadia, Luna et xCloud se battent pour avoir des exclusivités sur certains jeux ou studios de jeux, ces services doivent travailler sur des optimisations pour fonctionner sur des connexions Internet plus lentes. De nombreuses entreprises se concentrent sur des zones plus densément peuplées en matière de connectivité, et je comprends pourquoi – plus de gens signifie plus d’argent à gagner. Mais vivre dans des zones rurales ne devrait pas signifier que je dois manquer les options de streaming.

Même si des options comme Starlink et T-Mobile Home Internet tentent de combler cet écart, ceux qui disposent d’Internet haut débit (25 Mbps) en streaming de jeux vidéo ne sont tout simplement pas une réalité. Quel que soit le nombre d’excellents jeux Stadia, ni Stadia ni les autres options de streaming de jeux n’auront d’importance tant que le service ne fonctionnera pas aux vitesses plus lentes auxquelles ils sont annoncés.

Cela fait quelques années que je n’ai pas eu le temps de m’asseoir et de jouer à n’importe quel jeu, en ligne ou autre, mais quand j’ai joué à Fortnite, cela s’est généralement bien passé. Bien sûr, c’était à ce moment-là que j’avais une connexion beaucoup moins fiable et rapide. Bien que je n’aurais pas fait confiance à mon Internet pour de vraies sessions de jeu compétitives, mais cela a généralement assez bien fonctionné pour que je puisse jouer quelques tours d’un jeu et même gagner une fois ou deux.

Plus la connexion au site hôte de données est étendue, plus votre connexion et, en fin de compte, votre taux de ping doivent être rapides pour les jeux en ligne.

J’ai récemment discuté avec un porte-parole de Google de mes problèmes lorsque je joue à des jeux via Stadia. J’ai partagé certains de mes tests de connexion et quelques-unes des fois où j’ai essayé de jouer à un jeu. Après avoir examiné les données et discuté des options pour résoudre les problèmes, le problème se résumait à la logistique.

“En fin de compte, malgré les investissements majeurs dans l’infrastructure que nous avons réalisés pour garantir que les centres de données sont proches du plus grand nombre d’utilisateurs possible, Stadia continue d’améliorer sa cartographie des utilisateurs vers les centres de données les plus proches, ce qui peut être lié aux problèmes que vous rencontrez. voir de chez moi.”

Je comprends qu’il y a un peu une situation de poule et d’œuf impliquée dans la planification des services de streaming de jeux. Couvrez-vous simplement le monde avec des centres de données qui hébergent les serveurs de votre service avant d’avoir les joueurs, ou devez-vous obtenir une preuve d’acceptation de votre service avant d’investir dans ces centres de données ?

Le problème est difficile, mais il sera difficile d’amener les utilisateurs avec des connexions Internet moins qu’idéales à se joindre au concept de streaming de jeux vidéo lorsque l’infrastructure n’est pas là. Manque non seulement du point de vue de la connectivité mais aussi de la proximité d’un centre de données. Ainsi, jusqu’à ce que le problème du haut débit suffisamment acceptable pour le streaming de jeux vidéo soit résolu ou qu’une entreprise comme Google soit disposée à investir dans davantage de centres de données Stadia, les gens comme moi devront regarder les autres jouer de loin.