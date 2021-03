Il est temps que les militants du contrôle des armes tiennent Hunter Biden pour responsable ⋆ .

«Le moment est venu de pousser le Sénat à faire ce qu’il faut et à adopter une loi sur la vérification des antécédents. Parce que ce moment est différent », a écrit Shannon Watts lundi dans The Nation, où elle a insisté sur le fait que le gouvernement américain devrait« combler les lacunes afin d’empêcher les armes de se retrouver entre les mains de personnes qui ne devraient pas en avoir ».

Watts est le fondateur de Moms Demand Action, un mouvement massif d’activistes anti-armes dans tous les États. Elle est ardemment anti-National Rifle Association, pro-vérification des antécédents et pro-interdiction des armes à feu qu’elle pense être trop grosses. Son organisation qualifie Joe Biden et Kamala Harris de «la plus forte administration de la sécurité des armes à feu de l’histoire des États-Unis», alors que le duo de direction travaille à l’adoption de mesures de contrôle des armes à feu de grande envergure.

Watts a également été complètement silencieux sur le scandale imprudent des armes manquantes de Hunter Biden. Aucune mention de Hunter n’apparaît sur le compte Twitter de l’activiste de haut niveau, même si cela fait des jours que le dernier rapport sur le fils Biden a fait surface la semaine dernière, sans parler de la nature follement irresponsable et louche de toute cette épreuve.

Hunter Biden, qui a des antécédents connus d’abus de drogues, a probablement menti à ce sujet sur un formulaire de vérification des antécédents pour obtenir une arme à feu, qui a ensuite disparu après avoir fini dans une poubelle près d’un lycée. Les agents des services secrets ont peut-être essayé de nettoyer et de dissimuler le désordre – et Watts, qui veut combler les «échappatoires» et «empêcher les armes de se retrouver entre les mains de personnes qui ne devraient pas en avoir», n’a rien à dire sur ce?

Watts est en bonne compagnie. Le Parti démocrate regorge d’opposants aux armes à feu qui rongent le morceau pour obtenir autant d’armes que possible des mains des citoyens moyens – comme les plus de 16 millions de fusils de sport semi-automatiques appartenant à des Américains respectueux des lois – et de faire le les armes restantes aussi difficiles à acquérir et inefficaces que possible grâce à des vérifications universelles des antécédents, à des interdictions de certains magazines et à d’autres mesures qui feraient du deuxième amendement une relique du passé.

Biden et Harris sont dans son camp, tout comme les innombrables démocrates et porte-parole des médias qui s’emparent compulsivement de chaque fusillade de masse pour faire avancer leurs programmes politiques et gagner des points de contrôle des armes à feu avec des groupes d’intérêts spéciaux, le tout alors que les corps des victimes sont encore chauds.

Pendant ce temps, alors que des gauchistes bien connectés et d’autres élites enfreignent les lois sur les armes à feu que notre pays a déjà en place, Watts et sa classe détournent le regard. Il n’est pas pratique de gérer le fait que les lois sur les armes à feu n’ont pas empêché le fils troublé du président de mentir probablement pour en obtenir un, puis de le perdre de vue près d’une école. Ces militants ne semblent pas du tout dérangés par le fait que nous n’appliquons même pas les lois sur les armes à feu que nous avons déjà.

Le manque d’intérêt de la gauche et de la classe dirigeante pour Hunter rappelle la façon dont ils ont traité David Gregory lorsque, à la télévision nationale, l’animateur de «Meet The Press» a diffusé un magazine d’une capacité de 30 tours, malgré l’interdiction de plus de 10 tours dans le District de Colombie. Voici Gregory, allant de pair avec le directeur général de la NRA Wayne LaPierre, et prêchant à son adversaire sur les dangers des magazines de grande capacité tout en en tenant un en violation de la loi de DC.

Gregory n’a jamais été poursuivi. Bien que le procureur général de DC, Irvin Nathan, ait insisté pour que son bureau prenne la responsabilité de poursuivre de telles infractions «très au sérieux», il a laissé Gregory se tirer d’affaire car «dans toutes les circonstances, une poursuite ne favoriserait pas la sécurité publique dans le district de les meilleurs intérêts de la population du district à qui ce bureau doit sa confiance. »

Le message sent l’élitisme: nous pouvons gérer nos armes, mais vous ne pouvez pas gérer les vôtres. Les célébrités de gauche ne sont jamais poursuivies pour avoir enfreint les lois de gauche sur les armes à feu. Et Hunter Biden ne sera pas poursuivi non plus. Il ne sera même pas interrogé ni enquêté.

Hunter Biden doit faire l’objet d’une enquête

Ce n’est pas par manque de cause probable de s’enquérir. Sans compter les autres fois où le fils Biden a été libéré pour ses scandales, l’incident de l’arme manquante à lui seul est mûr pour une enquête et presque assurément des poursuites.

Au centre de l’histoire, comme le rapporte Politico, se trouve une arme à feu que la petite amie de Hunter, Hallie, l’épouse de feu Beau Biden, a trouvée alors qu’elle fouillait dans le camion de Hunter parce qu’elle se méfiait de lui. Elle a pris le pistolet et l’a jeté dans une poubelle derrière une épicerie, qui était en face d’un lycée – un comportement complètement imprudent.

Selon un enregistrement de transaction d’armes à feu obtenu par The Federalist, Hunter avait acheté cette arme, un revolver Colt Cobra .38 Special avec une finition talo, après avoir répondu «non» à une question sur un formulaire de transaction ATF demandant s’il était «l’utilisateur illégal de la marijuana ou de tout dépresseur, stimulant, stupéfiant ou toute autre substance contrôlée, ou dépendant de la marijuana. » Le fédéraliste a également obtenu une copie de ce formulaire, qui peut être consulté ici.

Cependant, les antécédents de Hunter en matière d’abus de drogues sont bien établis. Non seulement sa consommation de drogue a contribué à l’effondrement de son mariage, à sa libération de l’armée et à quelques séjours en cure de désintoxication, mais Hunter a également été soupçonné d’avoir fumé du crack dans la salle VIP d’un club de strip-tease qu’il fréquentait.

«Il y avait une odeur de styromousse brûlé dans la salle VIP. Nous lui avons dit que rien d’illégal ne pouvait continuer ici », a déclaré le directeur général du club à Page Six. «Nous n’avons rien vu d’illégal. Après qu’on lui ait parlé, l’odeur s’est arrêtée.

«Les employés VIP soupçonnaient que c’était du crack», a-t-il ajouté.

Alors que le club demandait généralement aux clients de payer avec des cartes de crédit correspondant aux pièces d’identité officielles, le partenaire de gestion a déclaré: «Hunter était un peu une exception» et paierait «des milliers et des milliers de dollars dans les salles VIP de l’Archibald» avec «des cartes de crédit qui n’avait pas son nom dessus.

Cela s’est produit à la «fin de 2018» – et l’achat d’une arme à feu? Cela s’est produit le 12 octobre 2018, soit «fin 2018».

Dans un texte prétendument envoyé par Hunter, il l’a essentiellement reconnu, ce qui implique que sa consommation de drogue était un problème permanent. Hallie «a volé l’arme de la boîte de verrouillage de mon camion… parce qu’elle avait peur que je me fasse du mal à cause de mon problème de drogue et d’alcool et de notre relation instable et qu’elle avait peur pour les enfants», lit-on dans le message.

RUPTURE: un message texte de Hunter Biden confirme l’implication des services secrets dans son incident d’arme à feu illégale pic.twitter.com/1vb8GGJidX – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 26 mars 2021

Le même échange de texte a corroboré ce que Politico a rapporté: que des agents des services secrets se sont impliqués. Peu de temps après, la police et le FBI – qui enquêtaient également sur Hunter pour des crimes fiscaux potentiels dans une enquête toujours en cours – sont arrivés à l’épicerie où l’arme avait été jetée mais avaient ensuite disparu lorsque Hallie est retourné le récupérer, deux secrets. Des agents de service auraient rendu visite au magasin d’armes à feu où Hunter avait acheté l’arme à feu au début du mois. Selon les sources de Politico, ils avaient «des badges et des cartes d’identité» et ont dit au propriétaire de remettre le relevé de transaction d’armes à feu de l’achat.

Le propriétaire du magasin «soupçonnait que les agents des services secrets voulaient cacher la propriété de Hunter de l’arme manquante au cas où elle serait impliquée dans un crime», selon plusieurs personnes ayant «une connaissance directe de l’épisode». Il a donc gardé la paperasse jusqu’à ce que le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu (ATF), l’agence autorisée à examiner les formulaires, puisse y accéder.

Les services secrets et la Maison Blanche ont nié toute implication, mais le texte dit le contraire. La semaine dernière, deux sénateurs républicains ont envoyé une lettre au chef des services secrets, exigeant des réponses sur l’implication de l’agence.

Le choix ATF de Biden sera compromis

Le président Biden choisira bientôt un candidat à la tête de l’ATF, l’agence d’application de la loi du ministère de la Justice qui délivre les formulaires de vérification des antécédents sur lesquels Hunter a nié la consommation de drogue. C’est aussi la même agence qui réglemente la vente d’armes à feu, le transport et la possession d’armes à feu et de munitions, ce qui signifie qu’un directeur hostile aux armes à feu ne constituerait pas seulement une menace pour le deuxième amendement, avec toute la force du gouvernement fédéral derrière lui, mais l’acompte d’un directeur de gauche conduirait également Hunter Biden à se décrocher une fois de plus, bafouant imprudemment les lois sur les armes à feu en toute impunité.

Les sénateurs républicains ont ici la responsabilité de doubler l’incident du fils Biden lorsqu’ils examinent le candidat de son père. Un directeur potentiel s’engagera-t-il à utiliser les ressources de l’ATF pour mener une enquête et des poursuites ultérieures contre un criminel potentiel, quelles que soient ses relations politiques? Les législateurs républicains doivent demander.

Harris a renfloué des émeutiers violents de gauche, colporté le canular du crime de haine de Jussie Smollett «pays MAGA», et veut maintenant rendre illégal pour les personnes reconnues coupables de crimes haineux fédéraux d’obtenir des armes à feu. Un choix de Biden ATF utilisera-t-il les ressources du gouvernement pour cibler de manière disproportionnée les conservateurs tout en fermant les yeux sur les scandales de la famille Biden?

Nous savons à quel point le président Biden aime gérer les procureurs et les affaires familiales. Il s’est vanté une fois d’avoir soudoyé l’Ukraine pour renvoyer le procureur enquêtant sur Burisma, où Hunter récoltait 50000 dollars par mois pour siéger à son conseil d’administration.

L’ATF et les autres forces de l’ordre fédérales doivent confirmer si Hunter a menti sur un formulaire fédéral pour mettre la main sur une arme à feu. Ils doivent dénicher les noms des agents des services secrets qui auraient abusé de leur pouvoir pour tenter de récupérer le formulaire en question et ainsi nettoyer les dégâts de la famille Biden.

Que nous n’ayons pas de réponses à ces questions – et que les faucons d’armes de gauche ne commencent même pas à les poser – est inacceptable. Toute personne désignée par Biden à la tête de l’ATF sera compromise.

Plus de cadeaux pour la famille Biden. Plus de laissez-passer gratuits pour les gauchistes comme Shannon Watts pour cracher une rhétorique qui cherche à nier les libertés fondamentales aux Américains respectueux des lois tout en restant totalement muets sur la malversation des armes à feu dans leurs propres rangs. Il est temps d’enquêter sur Hunter Biden pour avoir enfreint les lois sur les armes à feu, et les puissants militants du contrôle des armes de gauche devraient le dire.