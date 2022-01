Il est temps que les produits phares abandonnent l’option de stockage de base de 128 Go

Oliver Cragg / Autorité Android

Notre demande pour davantage de stockage pour smartphone augmente, mais les options de stockage de base sont restées en grande partie les mêmes au cours des dernières années. Peu de téléphones au-delà des gammes phares commencent avec 256 Go, et même alors, certains appareils haut de gamme offrent toujours des variantes de 128 Go. Mais est-ce suffisant pour vous, ou exigez-vous que les appareils commencent avec plus de stockage ?

Nous avons demandé aux lecteurs combien les entreprises de stockage de base devraient offrir sur leurs produits phares dans un récent sondage. Les résultats sont là !

Quelle quantité de stockage de base les compagnies de téléphone devraient-elles offrir sur les produits phares ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 2 600 votes depuis son lancement le 6 janvier. Nous avons proposé cinq options aux lecteurs, mais une en particulier s’est démarquée avec une écrasante majorité.

Un solide 50 % des personnes interrogées estiment que 256 Go devraient être l’option de stockage de base sur les smartphones phares. Nous avons vu cette tendance croissante sur certains appareils, comme la série Iqoo 9 récemment lancée et le Huawei P50 Pocket. Cependant, 256 Go restent liés à des configurations plus coûteuses sur de nombreuses autres séries de téléphones.

Notamment, 29% des lecteurs sont satisfaits de la référence actuelle de 128 Go, tandis que 3,7% des lecteurs sont heureux d’aller encore plus bas. Notamment, Apple vient tout juste d’augmenter sa configuration de stockage de base à 128 Go avec la série iPhone 13, contre 64 Go sur la gamme iPhone 12.

Combien de lecteurs en veulent plus ? Eh bien, 10 % préféreraient des configurations de stockage de base commençant à 512 Go, tandis que 7,3 % aimeraient en voir encore plus. Bien sûr, certains appareils permettent aux consommateurs d’atteindre 1 To via des cartes microSD, mais ce n’est pas tout à fait la même chose que le stockage interne.

Vos commentaires

androwin : Avec chaque application nécessitant désormais plusieurs centaines de mégaoctets, 512 Go devrait être le minimum. Shizuma : 128 Go sont plus que suffisants, j’utilise à peine plus de 64 Go d’espace sur mon téléphone. Augmenter le stockage de base est assez stupide car tout ce que cela fait est d’augmenter encore plus le prix déjà ridicule des téléphones alors que la plupart des gens n’utilisent pas autant de stockage sur leurs téléphones, seuls les utilisateurs expérimentés gardent tout en local sur leur téléphone qui utilisent ce. D24 : J’aime toujours mon Note 10 Plus qui commence à 256 aussi.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats ou l’option de stockage de base pour les smartphones phares, laissez un commentaire ci-dessous.

