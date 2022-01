Il est temps que vous jouiez à Resident Evil : Code Veronica

Resident Evil Code: Veronica était le dernier des titres classiques à caméra fixe mettant l’accent sur la survie via une gestion stricte des objets et des points de sauvegarde stratégiques. Des années plus tard, Resident Evil 4 a commencé à utiliser le style désormais populaire à la troisième personne, au-dessus de l’épaule avant de finalement passer à une série à la première personne avec Resident Evil VII et Village.

Code Veronica est aimé par beaucoup, alors Richie Bracamonte est ici pour réfléchir aux raisons pour lesquelles Code Veronica est si spécial et comment il n’y aura peut-être jamais un autre jeu comme celui-ci. Heureusement, si vous souhaitez découvrir ce classique, il est disponible sur tout, de la version originale de Sega Dreamcast à la Xbox Series X et à la PS5.