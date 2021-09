Il est tout ça: 7 références que le remake de Netflix fait à 1999 Elle est tout ça

Il y a une scène de fête à la piscine mouvementée

Dans He’s All That, Padgett et Cameron commencent vraiment à se lier lors d’une fête au bord de la piscine lorsqu’elle rencontre son ex et commence à gâcher sa performance de “Teenage Dream” devant une foule de juges. Cameron vient à son secours lorsqu’il saute avec elle et fait des duos avec elle, calmant ses nerfs et renforçant une véritable connexion entre les deux au début du film.

Le fait qu’il y ait une scène de fête au bord de la piscine semble également être une référence à She’s All That, car au début de ce film, nous apprenons que la petite amie populaire de Zack, Jodi Lyn O’Keefe’s Taylor, rencontre également le petit ami dont elle le quitte brutalement lors d’une fête au bord de la piscine. . Ce nouvel homme est Brock Hudson de Matthew Lillard, l’acteur égocentrique, qui est vraiment dans le fait qu’il est sur Le monde réel.