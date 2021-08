Il est tout ça : Addison Rae et Kourtney Kardashian jouent dans le remake de She’s All That Netflix

Au fur et à mesure que le générique défilait sur le film Netflix He’s All That, le remake très médiatisé de la comédie romantique de 1999 au lycée She’s All That, j’ai pensé: “Bien pour eux”.

Écoutez, He’s All That aurait pu être un très bon film. Ils ont obtenu l’auteur de l’original She’s All That et le réalisateur de Mean Girls et Freaky Friday. La prémisse est mignonne: une influenceuse TikTok qui prétend que sa vie est plus chic qu’elle ne l’est et qui compte sur l’argent de sponcon pour soutenir sa mère infirmière surmenée (la star de 1999 Rachel Leigh Cook! Fun!) Se transforme en un mème alors qu’elle est filmée en train de paniquer sur son petit ami infidèle, qui est également un influenceur TikTok. Ce qui est réaliste car allez dans n’importe quel lycée du sud de la Californie et il y aura absolument au moins une demi-douzaine d’influenceurs TikTok.

Entrez Cameron, que nous rencontrons portant un T-shirt Stooges tout en criant aux e-boys populaires qu’ils sont des fascistes, et qui est le sujet du pari central du film : que Padgett peut transformer même quelqu’un comme lui en roi du bal. Le film s’écrit à peu près tout seul après cela. À un moment donné, nos pistes romantiques sont l’équitation, et pendant que Padgett prend un selfie, Cameron demande : « Vous ne pouvez pas simplement en profiter sans le partager avec 500 étrangers ? » Plus tard, Padgett l’impressionne en sachant qui sont Ansel Adams et Diane Arbus. Vous l’obtenez. C’est joli, au moins, dans la façon dont les bébés trouvent joli de regarder Cocomelon, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de couleurs vives et de décors amusants, comme une fête de Great Gatsby intitulée “Drop It Like F. Scott”, un thème sous-marin prom, et la bougie, hilarante nommée “Cali High School”.

Mais finalement, c’est un mauvais film parce que personne n’a jamais pensé que ce serait un bon. Mise de côté des cascades (le portrait léthargique de Kourtney Kardashian d’un directeur de marque de beauté est si difficile à regarder que c’est presque de l’art), pour un film qui tente ostensiblement de critiquer la culture des influenceurs superficiels, il n’y a presque aucune scène qui n’implique pas de placement de produit, la plupart des eux des marques appartenant à Frito-Lay et PepsiCo (j’ai compté 21 instances).

Sa compréhension des mécanismes des médias sociaux est également risible, mais c’est plus difficile à critiquer car un seul film a réussi à montrer une représentation réaliste d’Internet et c’est la huitième année. Padgett, par exemple, perd son partenariat de marque majeur au cours d’un seul moment pas même embarrassant (spoiler : il y a de la morve qui sort de son nez ?) , 800 000.

La partie la moins pardonnable de ce film, cependant, est qu’à la toute fin, lorsque Padgett gagne la reine du bal et qu’elle doit prononcer un discours, le point à retenir est que “les médias sociaux sont faux”. On nous fait comprendre que les influenceurs prétendent que leur vie est parfaite – tout au long du film, Padgett agit comme si elle vivait dans un immeuble d’appartements chic alors qu’elle vit vraiment dans le duplex en bas de la rue – mais en réalité, ils ont aussi parfois des boutons et de la morve bulles.

Ce qui, bien sûr, mais quiconque suit un influenceur sait que ces petits aperçus de « relationabilité » sont en grande partie la raison pour laquelle les gens les aiment en premier lieu. Je ne pense pas que le cadrage “Instagram contre réalité” soit mauvais, nécessairement, mais la prochaine scène littérale est Padgett qui diffuse en direct son voyage en Europe avec Cameron. Si vous allez centrer tout le film sur la superficialité de la culture des influenceurs, ne sommes-nous pas censés avoir l’impression que notre personnage principal a au moins un peu évolué ? Il y avait tellement de points où je voulais que le film embroche davantage ses personnages – le meilleur exemple étant le méchant e-boy pleurant sur une fille, qui l’a depuis quitté “pour un perdant au hasard qui n’a que 318 000 abonnés”, jusqu’à ce qu’il fasse une pause et réprimande ses amis pour ne pas l’avoir enregistré. « Mes followers adorent quand je deviens vulnérable ! crie-t-il.

Pourtant, je suppose qu’il est difficile de critiquer correctement la culture des influenceurs lorsque votre rôle principal est joué par l’un des plus grands influenceurs au monde et que le film a apparemment été approuvé par le plus grand site de médias sociaux au monde (le logo et l’interface de TikTok figurent en bonne place) . Après tout, He’s All That est un concept conçu pour les guerres du streaming : un contenu relativement bon marché et facile à produire qui divertira quelqu’un pendant qu’il le regarde à moitié. C’est l’économie des comédies romantiques de Noël ; c’est Hallmark pour la génération Z. C’est ringard, c’est amusant, c’est truffé d’erreurs de continuité. Peut-être qu’il est tout, c’est tout ce qu’il fallait.

