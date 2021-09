Il est tout ça: ce que les fans disent du remake de Netflix avec Addison Rae

Les gens se tournent vers Twitter pour partager leur expérience négative avec le film, qualifiant le jeu d’acteur de particulièrement “mauvais”. Le film présente les débuts d’acteur de la star de TikTok, Addison Rae, qui a une passion pour les films et a suivi des cours avant de jouer dans le film Netflix. Mais vous savez, un bon jeu d’acteur n’a pas toujours besoin de porter un film, il s’agit aussi d’une histoire captivante et d’une bonne mise en scène. Les cinéphiles ne le voyaient pas dans He’s All That.