Il est tout ça: date de sortie, distribution et tout ce que nous savons sur Netflix, elle réinvente tout

Il est tout ce qui comprend une partie de l’original She’s All That Cast and Crew

He’s All That mettra en vedette des visages familiers. Rachael Leigh Cook, qui était l’un des personnages principaux du film original She’s All That, apparaîtra dans celui-ci. Cependant, elle ne reprendra pas son rôle de Laney Boggs, mais jouera plutôt la mère du personnage d’Addison Rae, Mme Sawyer. La date limite a également mentionné le nom de Matthew Lillard lors de la révélation de l’accord He’s All That Netflix. Lillard est également apparu dans She’s All That en tant que Brock Hudson, une star de la télé-réalité.

Le scénariste original de She’s All That, R. Lee Fleming Jr., est également revenu pour écrire le scénario de He’s All That. Le remake de She’s All That sera produit par Jennifer Gibgot et Andrew Panay, qui ont également produit le film original. Beaucoup se demandent peut-être si Freddie Prinze Jr., qui a joué le rôle de Zack Siler dans She’s All That, fera une apparition surprise. Selon Rachael Leigh Cook, Prinze Jr. n’apparaîtra pas dans He’s All That.