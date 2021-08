Il est tout ce casting: où vous avez déjà vu les stars de Netflix

Rachael Leigh Cook (Mme Sawyer)

En tant que Mme Sawyer, la mère de Padgett, Rachael Leigh Cook est rendu hommage à travers ce rôle dans He’s All That de Netflix. Le plus célèbre, Cook a joué Laney Boggs, le crétin à lunettes qui devient la fille la plus chaude de l’école dans She’s All That. Elle est également connue pour sa performance principale en tant que titulaire Josie McCoy dans Josie and the Pussycats. De plus, Cook a joué dans The Baby-Sitters Club. Ses autres crédits cinématographiques notables incluent The House of Yes, Tom et Huck, Blow Dry et Nancy Drew. En outre, Cook peut être vu dans Get Carter, Carpool, Living Out Loud, Texas Rangers, 11:14, Tangled, A Midsummer’s Nights’ Dream et plusieurs films en direct. De plus, l’actrice de cinéma peut être entendue dans Final Fantasy VII : Advent Children et Batman Beyond : Return of the Joker.

De plus, à la télévision, Rachael Leigh Cook a joué dans Perception de TNT. Elle a également joué des rôles récurrents dans Dawson’s Creek, Las Vegas et Psych. De plus, Cook a joué dans Frozen in Love et Autumn in the Vineyard de Hallmark. Love, Guaranteed et Cross Country Christmas.Cette année, Cook a pu être vu au Film Fest.