Il est tout ce que les critiques de Netflix sont en direct, voyez ce que les critiques disent à propos de RomCom d’Addison Rae

Cela fait des années que She’s All That a conquis le cœur des milléniaux, et maintenant un remake mis à jour du film de 1999 est sur le point de sortir. Dans He’s All That, une adolescente du nom de Padgett est humiliée par son petit ami, puis entreprend de se venger en donnant à un camarade de classe le relooking ultime du lycée. Réalisé par Mark Waters, la comédie romantique met en vedette la star de TikTok, Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis, Peyton Meyer et Isabella Crovetti.

La bande-annonce avait des fans en désaccord, nous devrons donc voir ce que tout le monde pense après avoir regardé le film. He’s All That est maintenant disponible sur Netflix, vous pouvez donc le vérifier vous-même. Les critiques ont commencé à partager leurs critiques sur la romcom, alors regardons-les.