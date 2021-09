Il est tout ce qui se termine expliqué: comment cela se compare à elle est tout cela

Est-ce qu’il est tout ce qui est à la hauteur de l’héritage de Elle est tout ça ?

Certains de mes films préférés sont des comédies romantiques pour adolescents des années 90, mais She’s All That n’a jamais été l’un de mes préférés. Et en y repensant, c’est encore pire que dans mes souvenirs, mais She’s All That n’a jamais été censée être autre chose qu’une comédie romantique pop bubblegum. He’s All That est tout aussi stupide, insouciant et obsédé par les numéros de danse que l’original.

Cependant, je pense personnellement que He’s All That est l’un des meilleurs films romantiques pour adolescents de Netflix. Oui, il joue vite et librement avec le placement de produit, et Addison Rae est nouveau dans tout ce jeu d’acteur, mais, si vous ne le prenez pas trop au sérieux, il y a beaucoup à apprécier dans ce film.

Il est définitivement à la hauteur de l’héritage de She’s All That et le surpasse même à certains égards.