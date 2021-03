« Il est très catalan et je suis très andalou »

Rafael Amargo continue faire les gros titres pour chaque ensemble dans lequel il intervient. Maintenant, l’artiste a offert un interview à Le trône des sensations, espace diffusé sur le canal 8TV. Le danseur a répondu sans aucune hésitation à chacune des questions de Jordi Anjauma. A tel point que certains déclarations à propos d’Àngel Llàcer qu’ils ont ouvert blessures du passé.

Bien que pendant la conférence des sujets aussi divers ont été discutés comme la religion, traversant politique ou la Célèbre de Mediaset, son avis sur le juge de Ton visage m’est familier a été quoi plus a attiré l’attention.

En 2005, Rafael Amargo faisait partie de la modèle d’enseignant de Opération Triumph, où il a donné des cours sur le langage corporel. Cependant, leur la relation avec le programme ne s’est pas très bien terminée, puisque l’invité est venu mentionner à l’époque que « ils n’avaient pas une âme pure« Au cours de sa conversation avec Anjauma, le danseur a précisé à qui ces accusations étaient destinées: »Àngel Llàcer s’est très mal comporté« .

« Il est très originaire de sa terre, très catalan, et je suis aussi très andalou. Quand je suis entré là-bas, j’ai eu la carrière la plus avancée et il l’a fait de façon fulgurante à ce moment là. Il est déjà resté dans la maison et il était déjà le roi ou le prochain président. Soyez prudent, Mainat, qui enlève votre site« , a lancé l’interviewé.

Apparemment, le problème était langage, a assuré que, devant lui, Llàcer parlait sa langue maternelle, un fait que ce n’était pas un problème, mais il « l’allonge pour que la personne soit mal à l’aise », a expliqué l’interprète et ensuite régler la question en prononçant la peine: « Partager c’est aimer, mais avoir une blague c’est être une mauvaise personne« .

À propos de sa rumeur participation à Les survivants, a maintenu le mystère, mais a abandonné ce Mediaset pourrait payer votre participation dans le réalité: « Ils pourraient payer ce que je demande parce que, s’ils ont payé Pantoja, ils en ont beaucoup « . Mais il a également déclaré que, dans son cas, ce n’est plus le montant d’argent qu’ils vous offrent, mais « la continuité » que vous pouvez réaliser avec votre passage par le Honduras.