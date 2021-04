01/04/2021 à 20:51 CEST

Sport.es

Alberto Abalde, attaquant du Real Madrid, a souligné qu’il est « très important » de dépendre d’eux-mêmes dans les deux derniers matchs de la phase régulière en Euroligue, bien qu’ils ne pensent « qu’aux » Olympiacos mesurés ce vendredi au WiZink Center.

« Il est très important de dépendre de nous-mêmes. Nous nous concentrons sur l’Olympiacos et nous ne pensons qu’à eux. Ce sera un match très difficile, mais nous sommes prêts à relever le défi. et de sortir dès le début avec une grande intensité », a déclaré Abalde aux médias du club.

« La gestion de la pression sera un facteur et elle doit être complétée par la concentration et la clarté des choses. Il faut jouer un jeu solide pour gagner », a ajouté le joueur galicien.

Pour gagner les deux matchs

Pour participer aux éliminatoires, vous devez gagner les deux matchs restants. «Nous savons que nous devons gagner les deux matchs, mais maintenant nous ne pensons qu’à l’Olympiacos. L’autre jour, ils ont joué un grand match à Valence et c’est une équipe avec des joueurs avec beaucoup d’expérience », a-t-il déclaré.

«Ils ne jouent pas dans le Top-8 mais ils sont toujours dangereux car ils jouent sans pression. Nous devons nous concentrer sur notre travail, bien nous préparer pour le match et nous voulons vraiment qu’il arrive et bien jouer et remporter la victoire », a conclu Alberto Abalde