Il est trop facile d’oublier les talents de buteur du Brésilien Ronaldo alors que le débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi fait rage

Le débat “le plus grand de tous les temps” entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo fait rage, mais ils n’ont rien sur le Ronaldo “original”.

Un grand joueur de tous les temps qui a remporté deux Coupes du monde, deux Copa Americas, deux titres en Liga et marqué 295 buts en 452 matchs, “R9” devance Messi et son homonyme.

Ronaldo était un joueur incroyable et a peut-être été davantage discuté si sa carrière n’avait pas été interrompue avec autant de blessures

“Je ne peux pas croire qu’il ne soit jamais, jamais mentionné lorsque vous parlez des plus grands joueurs qui ont joué au football”, a déclaré l’ancien joueur de Manchester City et de Leeds Danny Mills à talkSPORT.

Jamie Carragher et Gary Neville ont eu un débat houleux pour savoir si Messi ou Ronaldo de Man United sont les meilleurs de tous les temps alors qu’ils se préparent à rejouer la Ligue des champions, mais Mills pense qu’il est trop facile d’oublier à quel point l’attaquant à la retraite est bon.

Le débat GOAT entre Ronaldo et Messi pourrait ne jamais être réglé

“Sa carrière a été écourtée par une blessure, mais quand vous regardez son record de buts, et je sais [talkSPORT co-presenter Ally McCoist] parlé de Diego Maradona plus tôt, mais Ronaldo avait l’habitude de démarrer à gauche, à droite et au centre, partout.

« Il a marqué des buts à Barcelone, au Real Madrid, à l’Inter Milan, [won] deux bottes d’or, deux coupes du monde.

« C’était un joueur sensationnel, absolument magnifique !

Bien qu’il pense que Ronaldo devrait être dans la conversation pour le plus grand joueur de tous les temps, Mills a également pesé sur le débat Messi vs Ronaldo.

Ronaldo a remporté le soulier d’or à la Coupe du monde de football 2002 et a aidé son pays à remporter son cinquième triomphe

“Les chiffres entre les deux sont exceptionnels”, a-t-il ajouté.

“J’ai vu d’autres joueurs marquer le genre de buts que Ronaldo a marqués. Que ce soit Harry Kane, [Kylian] Mbappé ou [Robert] Lewandowski.

“Il y a tellement de buts que je n’ai jamais, jamais vu d’autres joueurs être capables de marquer ce que Messi a fait.

« C’est la différence.

“En termes de capacité de sortie, je pense que Messi est le footballeur ultime. Les chiffres de Ronaldo sont sans doute légèrement meilleurs, en particulier dans les gros matchs.

“Mais pour sa capacité à tout faire et pour faire des choses que personne d’autre ne peut faire, Messi est toujours le plus grand [of the two] pour moi.”

Le débat sur GOAT est de retour après que Ronaldo et Messi aient scellé leur déménagement dans de nouveaux clubs cet été

Alors que le temps de leur carrière touche à sa fin, alors qu’il n’y aura jamais d’accord sur qui est le meilleur, il est temps de simplement profiter de ces deux talents mercuriels pendant qu’ils jouent encore.

Ronaldo a déjà commencé cette saison en feu, marquant deux fois lors de ses deuxièmes débuts pour Manchester United, tandis que le monde attend que Messi ait une réelle chance de rejoindre Mbappe et Neymar pour le PSG cette saison, n’ayant fait qu’une seule apparition de remplacement jusqu’à présent. .

Le capitaine du Portugal espère également un début parfait pour le premier match des Diables rouges en Ligue des champions alors qu'ils affrontent les Young Boys