Il est trop tard Microsoft, Google vous bat pour dominer les écoles avec les Chromebooks

Le nouveau Surface Go 3 de Microsoft « fait face à une longue bataille difficile » contre les Chromebooks de Google, en particulier aux États-Unis, où les écoles ont adopté le système facile à utiliser de Google, selon les experts. Ils ajoutent que Microsoft doit présenter des arguments convaincants pour convaincre les écoles d’utiliser leurs systèmes, notamment une meilleure expérience, une meilleure intégration et de meilleurs modèles de tarification.

Microsoft a annoncé le 28 septembre le PC 2-en-1 de 10 pouces. Le PC convertible a différents niveaux de prix qui commencent à 399 $ et peuvent maintenant être achetés via le site Web de Microsoft, Amazon ou Best Buy.

Le Surface Go 3 est exactement identique au Surface Go 2 à l’exception du traitement, ce qui signifie que même s’il n’y a pas de nouveaux changements de conception, la nouvelle version est 60% plus puissante que le Surface Go 2 d’entrée de gamme.

Mais Microsoft devra relever un défi de taille pour essayer de battre Google dans les écoles pénétrantes, déclare Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils mondiaux.

« Microsoft fait face à une longue bataille difficile contre Chrome, en particulier aux États-Unis où de nombreuses écoles sont ancrées dans l’écosystème Chrome et ont déjà passé des commandes pour plus de Chromebooks dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Au deuxième trimestre 2021, 74,1% des PC et tablettes expédiés aux États-Unis étaient Chrome OS, tandis que seulement 16,6% étaient Windows, selon des données récentes d’IDC.

Ubrani a noté que Windows 11 n’était pas un facteur dans la baisse des livraisons de PC et de tablettes Windows, « car le besoin de tout type de PC est resté assez élevé ».

« De plus, tout PC acheté maintenant serait probablement disponible pour une mise à niveau vers Windows 11 », ajoute-t-il.

Windows 11 a été déployé publiquement le 4 octobre.

Mais une grande partie de cela est venue de la montée du COVID-19 et des fermetures d’écoles passant à l’apprentissage en ligne.

Une occasion manquée alors que les cas de pandémie diminuent

Source : Android Central

L’analyse de Trendforce note qu’après que les Chromebooks aient été le « principal moteur » des expéditions globales d’ordinateurs portables au premier semestre 2021, ces expéditions devraient chuter de 50 %.

Et une partie de la raison de sa chute est due à l’augmentation des taux de vaccination en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, note le rapport. En raison de l’augmentation des taux de vaccination, les enfants et les enseignants retournent à l’école en personne et les parents retournent au bureau.

Cela signifie également que toutes les personnes d’un ménage n’ont pas besoin d’un ordinateur portable de toute urgence. Cela signifie également que les écoles ne se précipitent pas pour acheter des ordinateurs portables pour chaque élève apprenant en ligne comme elles l’ont fait l’automne dernier, en particulier lorsque les Chromebooks se vendaient au-dessus du prix catalogue parce que les gens étaient désespérés.

Une autre raison pour laquelle il pourrait y avoir une baisse du nombre d’appareils pourrait être l’annonce de Google début janvier selon laquelle tous les « appareils lancés en 2020 et au-delà recevront des mises à jour automatiques » pendant huit ans. Les Chromebooks durent maintenant deux fois plus longtemps qu’il y a trois ou quatre ans, donc normalement, lorsque les écoles devraient acheter des ordinateurs portables tous les un ou deux ans, elles peuvent désormais les utiliser deux fois plus longtemps.

Pourtant, Trendforce a cité dans son rapport que les livraisons d’ordinateurs portables connaîtront une augmentation de 16,4% d’une année sur l’autre en 2021 pour un total de 240 millions de systèmes.

Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, déclare que Microsoft aurait dû être aussi agressif que Google à ces débuts et « aurait dû donner autant de systèmes que possible aux écoles qui en avaient besoin ».

« Les Chromebooks ont du succès car ils sont peu coûteux, simples et faciles à gérer », dit-il.

Les Chromebooks sont faciles pour les enseignants et les services informatiques, « on ne peut pas en dire autant de Windows »

Source : Chris Wedel/Android Central

Plus important encore, Sag ajoute que si Microsoft veut percer dans ce que Google a réalisé, il doit rendre sa Surface Go 3 plus « conviviale pour les enseignants ».

« Je pense que Microsoft doit rendre Surface Go 3 et tous ses produits axés sur l’éducation plus conviviaux pour les enseignants et éventuellement travailler à améliorer la gestion en classe afin que l’informatique n’ait pas à s’impliquer pour aider à résoudre les problèmes des étudiants », dit-il. .

Sag note que Google a réussi à rendre ce processus de gestion simple et facile pour les enseignants et les services informatiques des écoles.

« Google a rendu les choses très faciles à gérer pour les enseignants ainsi que pour les responsables informatiques avec des interfaces Web simples et a construit un écosystème de partenaires assez robuste pour les déploiements, le support et des fonctionnalités supplémentaires au profit des enseignants », a déclaré Sag. « Des partenaires tels que Mobile Guardian et des fonctionnalités telles que les vues d’écran en direct, qui permettent aux enseignants de voir ce que les élèves regardent en temps réel, ainsi que des fonctionnalités telles que les yeux levés pour attirer l’attention des élèves lorsqu’ils en ont besoin. »

Ubrani d’IDC est d’accord et ajoute que Google vient de faciliter le déploiement de Chrome et qu’on ne peut pas en dire autant de Windows.

Il note que l’avantage supplémentaire est le manque de dépendance à l’égard de Microsoft Office, qui peut coûter cher à toutes les personnes impliquées.

Microsoft doit offrir de meilleures options de tarification

Source : Ara Waggoner / Android Central

Bien que l’option la moins chère de la nouvelle Surface Go 3 ne coûte que 399 $ et qu’il s’agisse d’un écran tactile vous permettant d’utiliser vos doigts pour une utilisation optimale, vous devez toujours acheter un stylet Surface et un clavier Surface Pro Signature. Les deux ensemble coûtent 280 $, donc au total, vous dépensez 679 $. Cela dit, vous n’aurez peut-être pas nécessairement besoin du stylet, mais vous voudriez certainement vous procurer un clavier.

Comparé aux meilleurs Chromebooks du marché, vous pourriez obtenir un Lenovo Chromebook Flex 5 pour 375 $. L’ordinateur portable a une charnière à 360 degrés pour une conversion facile en mode tente ou tablette, et Ara Wagoner d’Android Central affirme que cet ordinateur portable est l’un des meilleurs Chromebooks du marché qui « offre puissance et productivité à moindre coût ».

Google connaît également l’intérêt de ne pas inclure de clavier avec son produit, ce qui s’est clairement manifesté avec la disparition de la Pixel Slate annoncée en octobre 2018 et abandonnée dans les trois pays dans lesquels elle a été lancée après deux ans.

Huit mois après le lancement de cette tablette, Google a confirmé qu’il sortait du marché des tablettes et se concentrerait uniquement sur les ordinateurs portables. Cela signifie tout appareil qui « se détache complètement d’une base de clavier ou n’a même pas de clavier physique en premier lieu ».

Et Sag convient que si Microsoft veut commercialiser auprès des écoles, il doit réduire les prix et rendre la gamme Surface Go beaucoup plus abordable.

« [Microsoft] doit aborder l’éducation de manière plus délibérée et tenir compte des budgets des enseignants et des écoles et de la probabilité que des appareils tombent en panne sur les élèves « , dit-il. » Les Chromebooks sont des machines plus simples avec un objectif plus étroit, et je pense que Microsoft s’oriente vers cela avec le Surface Go série, mais je pense que l’entreprise doit se concentrer encore plus sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’expérience globale pour tout le monde. »

Ubrani dit que Microsoft doit « se débarrasser de l’image » de la vente d’un produit au coup par coup où la tablette, le clavier et le stylet doivent être achetés séparément.

Google facilite les choses avec Docs, Classroom, Drive et Gmail, un exploit que Microsoft aurait dû prioriser avec Office Suite

Source : Chris Wedel/Android Central

Neil Shah, partenaire et vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, explique que l’une des raisons les plus convaincantes pour lesquelles Google a dominé les écoles est la forte adoption de Google Suite (Docs, Drive et Gmail) et, plus récemment, de Google Classroom.

« La mise à niveau vers des Chromebooks Google abordables était donc une évidence pour le système scolaire par rapport au leadership d’entreprise de Microsoft avec Office », dit-il.

Il convient d’ajouter que Google Suite est désormais connu sous le nom de Google Workspace et que Google Classroom fait partie de Workspace pour l’éducation. Le service a fait l’objet d’une refonte majeure en 2018 et son adoption a augmenté au cours des deux dernières années.

Si Microsoft voulait vraiment rivaliser, il devrait rendre ses produits moins chers ou subventionner sa suite Office, dit Shah.

« Microsoft aurait dû proposer une version subventionnée ou gratuite de la suite Office et du matériel léger piloté par le cloud avec un partenaire ou sa propre gamme Surface, car il s’agissait d’un océan bleu d’opportunités mal desservies », a-t-il déclaré.

Shah ajoute que Microsoft s’est pendant si longtemps concentré sur une conception plus « centrée sur l’entreprise », tandis que Google a été plus « facile à utiliser avec une approche centrée sur le consommateur ».

Il dit que selon les données de Counterpoint, une estimation de 50 millions de Chromebooks sont utilisés aujourd’hui dans l’éducation et Google Classroom, et Docs compte des centaines de millions d’utilisateurs.

Carolina Milanesi, présidente et analyste principale de Creative Strategies, note que parce que les Chromebooks sont une solution peu coûteuse avec un logiciel convivial qui a pénétré les écoles à un moment où les enseignants et les écoles ne savaient pas à quoi s’attendre avec la pandémie.

« Le plus gros obstacle pour Microsoft est la réticence des écoles à s’éloigner des Chromebooks parce qu’elles ne veulent pas recycler les enseignants », dit-elle. « Bien sûr, tous les outils de Google sont accessibles via Chrome sur un PC, mais l’argument de vente de Google est d’intégrer l’expérience nativement sur un Chromebook. »

