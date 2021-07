Il est trop tard pour que SENSE Stock surfe sur la vague Reddit

Senseonics (NYSEMKT :SENS) l’action a bondi de 70% au cours du mois dernier à cause du battage médiatique des contributeurs de Reddit. Mais l’action SENS peut être attrayante pour une raison au-delà de son potentiel de short-squeeze ; les ventes du produit phare de surveillance du diabète de la société, Eversense, pourraient monter en flèche dans les années à venir.

Source : Minerva Studio / Shutterstock.com

Mais la capitalisation boursière actuelle de l’action, d’environ 1,5 milliard de dollars, reflète plus que ce succès futur possible. Pour l’instant, cependant, les actions pourraient faire du surplace. C’est parce que les spéculateurs qui ont récemment acheté les actions, pour gagner de l’argent rapidement, espèrent toujours que davantage d’acheteurs monteront à bord. obligeant les nombreux vendeurs à découvert à couvrir leurs positions à des prix beaucoup plus élevés.

Mais, au fur et à mesure que le temps passe et que plus d’acheteurs encaissent que le nombre d’acheteurs d’actions SENS, les acheteurs pourraient capituler, renvoyant le nom à 2 $ par action ou moins. Avant son plus récent rallye, les actions ont changé de mains pour environ 2 $.

Alors n’achetez pas les actions de Senseonics car les contributeurs de r/WallStreetBets (WSB) en parlent. Ceux qui sont optimistes sur son produit de surveillance du diabète, Eversense, devraient attendre que les actions dégringolent.

Sur la base des estimations des ventes d’Eversense sur le long terme, la valorisation des actions SENS peut être raisonnable à 2 $ par action. En dessous de ce niveau, c’est une action à haut risque qui vaut la peine d’être achetée.

SENS Stock et son potentiel de short-squeeze

La vague de rassemblements des « actions mèmes » alimentées par Reddit le mois dernier a fait grimper de nombreux noms, y compris l’action SENS. Entre le 2 juin et le 14 juin, ses actions ont plus que doublé en valeur. Et, même si le battage médiatique a pris une pause, jusqu’à présent, il n’a que légèrement reculé, clôturant hier à 3,50 $ par action.

Pour certains de ceux qui ont acheté les actions à des valorisations relativement faibles, il peut sembler que le moment soit propice pour réaliser un profit. Pourtant, d’autres commerçants qui ont payé plus cher pour l’action attendent toujours l’arrivée du « squeeze » ultime.

C’est-à-dire qu’ils pensent qu’avec 23% de son flottant vendu à découvert, l’action SENS a le potentiel de grimper encore plus haut, car le soi-disant « argent intelligent » pariant contre elle se démène pour couvrir ses positions courtes.

Mais ne comptez pas sur ce qui se passe. Pour commencer, on ne parle pas autant de Senseonics sur WSB que d’autres cibles à compression courte, comme Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) et ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER).

Plus important encore, même s’il y avait plus de bavardages sur Senseonics, on peut se demander si une nouvelle compression courte pourrait s’ensuivre. Comme je l’ai récemment discuté dans d’autres colonnes, des jeux de compression encore plus populaires ont peu de chances d’éclater davantage, car cette dernière vague de rassemblements inspirée de Reddit est à court d’essence.

Quand les investisseurs devraient-ils envisager d’acheter des actions SENS ?

Lorsqu’il s’agit d’évaluer le potentiel à long terme de l’action SENS, il est important de réaliser que les revenus de l’entreprise pourraient augmenter considérablement dans les années à venir. Mais il ne montera pas à un niveau qui justifie son achat pour environ 3,50 $ par action. L’action doit reculer considérablement avant que le potentiel de croissance de l’entreprise ne justifie l’achat d’actions.

Au fur et à mesure que de plus en plus de traders se rendent compte que les actions ne seront pas stimulées par une compression courte, les actions vont probablement couler. À tout le moins, il retombera à 2 $ par action. Les actions peuvent être un achat à ce prix car, comme je l’ai mentionné, les ventes d’Eversense devraient augmenter dans les années à venir.

Sur la base des projections à long terme de la société, qui prévoient un chiffre d’affaires net de 150 à 200 millions de dollars d’ici 2025, l’action SENS peut sembler chère même à 2 $ par action. À ce dernier niveau, sa capitalisation boursière serait d’environ 856 millions de dollars

Mais, étant donné que le marché de la surveillance du glucose vaut environ 12,6 milliards de dollars, les revenus annuels générés par Evercore pourraient bien dépasser les 200 millions de dollars dans les années après 2025.

D’un autre côté, ce n’est pas comme si cette entreprise ne serait pas confrontée à des défis concurrentiels, même si elle s’est associée à un leader de l’industrie,Soins du diabète Ascensia. Comme un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Larry Ramer, l’a souligné dans sa chronique du 18 juin, Senseonics pourrait avoir des difficultés à capturer des parts de marché de Dexcom (NASDAQ :DXCM), un nom plus établi dans l’espace CGM.

En bref, à 2 $ par action, certains peuvent considérer l’action SENS comme un achat. Mais ce n’est peut-être pas un achat criard à moins qu’il n’abandonne la quasi-totalité de ses gains de 2021 et retombe vers 1 $ par action.

La ligne de fond

Pour ceux qui envisagent d’acheter Senseonics parce qu’ils pensent qu’il pourrait être stimulé par une courte pression, ne comptez pas dessus. D’un autre côté, ceux qui veulent acheter les actions en fonction des perspectives d’Eversense devraient attendre que l’action baisse

L’action SENS est toujours risquée à 2 $ par action. A ce prix, le titre croît sans entrave d’ici 2025 . Mais, une fois que la foule de Reddit a renoncé à augmenter les actions, elle peut brièvement revenir à un point d’entrée plus favorable compris entre 1 $ et 1,50 $ par action.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.