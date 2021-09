Il est trop tôt pour acheter des actions RKLB à son prix élevé

in

Laboratoires de fusées Etats-Unis (NASDAQ :RKLB) a monté en flèche depuis la clôture de sa fusion inversée du 25 août avec une SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale). Par la suite, l’action RKLB a atteint un sommet, clôturant à 20,72 $ le 9 septembre, juste après la publication le 8 septembre des résultats du premier semestre 2021. Au risque de dire l’évidence, l’action RKLB est désormais trop chère, même si le profil de croissance de l’entreprise est impressionnant.



Les actions de Rocket Labs USA ont désormais une capitalisation boursière de 6,893 milliards de dollars, puisque le dépôt du 25 août montre qu’il y a 447,9 millions d’actions en circulation. À 15,39 $ à la clôture du 15 septembre, la valeur marchande de 6,89 milliards de dollars est tout simplement trop élevée.

Certes, la société a reçu 787,9 millions de dollars en espèces à la clôture de la fusion. Mais même si nous soustrayons ce montant de sa valorisation, la valorisation restante est trop élevée sur la base du prix de vente (P/S).

Analyse d’évaluation

D’une part, les analystes ne prévoient tout simplement pas de gains de revenus qui justifient ce type d’évaluation. Par exemple, selon Seeking Alpha, même d’ici 2022, les revenus prévus ne seraient que de 178 millions de dollars et de 261 millions de dollars d’ici 2023. Cela place l’action sur un multiple P/S de 38,7 fois les ventes en 2022 et de 26,4 fois les ventes en 2023.

Ces multiples seraient élevés même si la mesure sous-jacente était une mesure cours/bénéfice (P/E). En conséquence, cela signifie que soit le marché a raison sur ses perspectives de revenus et de bénéfices, soit les prévisions des analystes sont plus proches de la vérité. C’est presque comme si, à ce prix, il fallait choisir.

En effet, les résultats semestriels, bien que bons, ne semblent pas justifier une valorisation plus élevée. Certes, la société a annoncé de bons nouveaux contrats. Mais on pourrait s’attendre à ce que ce soit le cas compte tenu des prévisions de revenus des analystes.

Et ces analystes semblent que l’action RKLB vaut ce genre d’évaluation. Par exemple, TipRanks indique que l’objectif de cours moyen est de 24 $ par action. C’est 55,9% de plus que le prix du 15 septembre.

L’une des raisons à cela pourrait être que l’industrie des lancements de fusées devrait atteindre 11 milliards de dollars d’ici 2030, contre quelques centaines de millions de dollars en 2021, selon Barron’s.

Le magazine cite Austin Moeller, analyste de Canaccord Genuity, disant que “l’avantage concurrentiel de Rocket Lab sur les nouveaux entrants sur le marché et l’échelle de production justifient une hausse significative du cours de l’action”. Il évalue la valeur de l’action RKLB à 30 $. L’une des raisons est qu’il s’attend à ce que Rocket Lab génère un flux de trésorerie disponible (FCF) positif d’ici 2024.

Que faire avec le stock RKLB

L’action RKLB était inférieure à 10 $ juste avant que l’action ne monte en flèche avec la clôture de la fusion (9,96 $ le 26 août). À un moment donné, il a augmenté de plus de 100 % pour atteindre un sommet de 21,34 $ le 9 septembre. Depuis lors, il est redescendu d’environ un quart à 15,39 $. Mais, comme je l’ai dit, à ce prix, sa valorisation est allongée à 6,89 milliards de dollars.

Les investisseurs sont plus susceptibles de faire un meilleur investissement s’ils sont prêts à attendre que l’action RKLB baisse davantage. Ou, au fil du temps, l’action pourrait « croître » dans sa valorisation. Cela signifie que si d’ici 2024, il apparaît que Rocket Labs produira vraiment des flux de trésorerie disponibles, sa valorisation pourrait ne pas sembler trop élevée.

Par exemple, les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 437,5 millions de dollars d’ici 2024. Supposons généreusement qu’il puisse générer une marge de 20 % FCF d’ici là, soit 87,5 millions de dollars. En utilisant un rendement de 1% FCF, ce qui est courant avec les actions à forte croissance, la valorisation cible pourrait être de 8,75 milliards de dollars. Cela représente un rendement potentiel de 27 % au cours des 2 à 3 prochaines années.

Cela implique que le taux de croissance annuel composé (TCAC) pourrait être de 8,29 % par an sur 3 ans à 12,69 % par an sur deux ans. Le problème est que ce sont des rendements inférieurs à la moyenne avec un risque potentiellement plus élevé que la normale.

La plupart des investisseurs attendront un meilleur prix pour entrer dans l’action RKLB qu’aujourd’hui. Ceci malgré les grandes perspectives que la société a actuellement présentées aux investisseurs.

